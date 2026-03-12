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Словаччина не бере участі в угорській місії з інспекції "Дружби", - глава МЗС Бланар

Глава МЗС Словаччини Бланар про угорську делегацію щодо Дружби

Словаччина не долучилася до делегації з Угорщини, яка вирушила до України для переговорів щодо інспекції нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

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Що відомо

Так, у середу глава угорської делегації Габор Цепек заявив, що Словаччина також долучилася до місії.

"До нас звернулися, але ситуація з угорської сторони змінилася. Вони вирішили поїхати набагато раніше, не давши словацькій стороні можливості забезпечити участь когось у поїздці. За нашою інформацією, вони поїхали до України без узгодженої зустрічі", – сказав Бланар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про звинувачення Сійярто у брехні: Україна пропонувала Угорщині узгодити інші дати візиту делегації

Візит угорської делегації

  • Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.
  • У МЗС України заявили, що група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.

Також читайте: Угорщина не узгоджувала з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба", - документ

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Угорщина (3028) Словаччина (1333)
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Розумні - відхрестилися.
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12.03.2026 15:35 Відповісти
А хто давав згоду на якусь інспекцію? Зеленський сказав що ні сном ні духом за якусь міссію орбаноїдів?
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12.03.2026 15:37 Відповісти
Сьогодні ж показували документ що ніякого узгодження не було
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12.03.2026 15:59 Відповісти
у середу глава угорської делегації Габор Цепек заявив, що Словаччина також долучилася до місії. Джерело: https://censor.net/ua/n3604918
- знову збрехали !
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12.03.2026 15:45 Відповісти
Групка кацаських шпигунів залегендована як "угорська місія з інспекції "Дружби"вирішила заїхати в Україну з ворожими цілями ... мабуть варто їх для початку за грати засадити і допит високого ступеню провести 🤔
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12.03.2026 15:49 Відповісти
Який орбан, така його й "місія"
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12.03.2026 16:09 Відповісти
Словаки вирішили діяти як в анекдоті - нам і з цього берегу видно.
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12.03.2026 17:12 Відповісти
Нацики до нациків,на генному рівні працює природа.
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12.03.2026 20:54 Відповісти
 
 