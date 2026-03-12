Словаччина не бере участі в угорській місії з інспекції "Дружби", - глава МЗС Бланар

Словаччина не долучилася до делегації з Угорщини, яка вирушила до України для переговорів щодо інспекції нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

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Що відомо

Так, у середу глава угорської делегації Габор Цепек заявив, що Словаччина також долучилася до місії.

"До нас звернулися, але ситуація з угорської сторони змінилася. Вони вирішили поїхати набагато раніше, не давши словацькій стороні можливості забезпечити участь когось у поїздці. За нашою інформацією, вони поїхали до України без узгодженої зустрічі", – сказав Бланар.

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Візит угорської делегації

Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.

У МЗС України заявили, що група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.

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