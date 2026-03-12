Словаччина не бере участі в угорській місії з інспекції "Дружби", - глава МЗС Бланар
Словаччина не долучилася до делегації з Угорщини, яка вирушила до України для переговорів щодо інспекції нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.
Що відомо
Так, у середу глава угорської делегації Габор Цепек заявив, що Словаччина також долучилася до місії.
"До нас звернулися, але ситуація з угорської сторони змінилася. Вони вирішили поїхати набагато раніше, не давши словацькій стороні можливості забезпечити участь когось у поїздці. За нашою інформацією, вони поїхали до України без узгодженої зустрічі", – сказав Бланар.
Візит угорської делегації
- Раніше повідомлялося, що Угорщина направила до України делегацію для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", транзит яким через українську територію припинився наприкінці січня.
- У МЗС України заявили, що група громадян Угорщини, які прибули до України для інспектування нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до України.
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