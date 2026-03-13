Фіцо можуть застрелити в Україні. Не раджу йому їхати до Києва, - міністр Словаччини Такач

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач стверджує, що в Україні нібито є люди, які здатні застрелити словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише словацьке видання Dennik, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява міністра Словаччини

Таку заяву словацький міністр зробив після слів президента України Володимира Зеленського про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на тлі суперечок щодо блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

За словами Такача, у зв’язку з цим він рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва і "взагалі жодним чином не ступати на територію України".

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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