УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20000 відвідувачів онлайн
Новини Візит Фіцо до України
4 342 45

Фіцо можуть застрелити в Україні. Не раджу йому їхати до Києва, - міністр Словаччини Такач

фіцо

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач стверджує, що в Україні нібито є люди, які здатні застрелити словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише словацьке видання Dennik, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява міністра Словаччини

Таку заяву словацький міністр зробив після слів президента України Володимира Зеленського про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на тлі суперечок щодо блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

За словами Такача, у зв’язку з цим він рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва і "взагалі жодним чином не ступати на територію України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина не бере участі в угорській місії з інспекції "Дружби", - глава МЗС Бланар

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

  • Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
  • В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
  • Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
  • Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
  • Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
  • МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
  • Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
  • Нацполіція України розпочала провадження.
  • В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
  • Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проводить розмову із Фіцо: запросив його до України

Автор: 

візит (1773) Словаччина (1333) Фіцо Роберт (366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
ще один невловимий Джо
показати весь коментар
13.03.2026 16:13 Відповісти
+14
І не слова - скільки застрелили та зруйнували російські бомби та ракети
показати весь коментар
13.03.2026 16:13 Відповісти
+14
Кому в Україні тре стриляти в таке гівно як фіцо?
показати весь коментар
13.03.2026 16:15 Відповісти

Завантаження...

 
 