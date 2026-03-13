РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9083 посетителя онлайн
Новости Визит Фицо в Украину
2 256 37

Фицо могут застрелить в Украине. Не советую ему ехать в Киев, - министр Словакии Такач

фіцо

Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач утверждает, что в Украине якобы есть люди, способные застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом пишет словацкое издание Dennik, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление министра Словакии

Такое заявление словацкий министр сделал после слов президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на фоне споров о блокировании кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.

По словам Такача, в связи с этим он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев и "вообще никоим образом не ступать на территорию Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не участвует в венгерской миссии по инспекции "Дружбы", - глава МИД Бланар

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

  • Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
  • Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
  • МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
  • Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
  • Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
  • В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
  • Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину

Автор: 

визит (566) Словакия (397) Фицо Роберт (220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І не слова - скільки застрелили та зруйнували російські бомби та ракети
показать весь комментарий
13.03.2026 16:13 Ответить
ще один невловимий Джо
показать весь комментарий
13.03.2026 16:13 Ответить
Та кому воно потрібне???
показать весь комментарий
13.03.2026 16:13 Ответить
Видайте йому парабеллум - буде відходити в Карпати і відстрілюватись
показать весь комментарий
13.03.2026 16:14 Ответить
Кому в Україні тре стриляти в таке гівно як фіцо?
показать весь комментарий
13.03.2026 16:15 Ответить
і то правда...
його або шахедом розірве, або орєшніком розчаве

до речі, а Фіцо ж в курсі, що в Україні війна,
чи воно вважає, що то все брехня?
показать весь комментарий
13.03.2026 16:22 Ответить
Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач стверджує, що в Україні нібито є люди, які здатні застрелити словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Накуй він впав українцям.коли б хотіли його прибрати.то для такої роботи запросто б купили словака тим більше що їх є багато,які бажають йому вручити білет, на концкпт з "кабздоном"
показать весь комментарий
13.03.2026 16:17 Ответить
Могут оказать социальную поддержку и не больше. Убийство это крайности. В путь.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:17 Ответить
Типа он сюди зібрався
показать весь комментарий
13.03.2026 16:17 Ответить
Звісно можуть! Там рашистьськи дрони і ракети постійно прилітають!
Можуть і влучити.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:19 Ответить
Газ через Украину они хотят , а приехать в Украину им сцыкотно
показать весь комментарий
13.03.2026 16:19 Ответить
Фицо могут застрелить где угодно. Пусть сидит дома.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:20 Ответить
Або щоб не дати себе застрелити, хай застрелиться сам
показать весь комментарий
13.03.2026 16:34 Ответить
а у цих 3,14-рів, що скористалися у 2022 р. більшістю голосів словаків для отримання влади, теж скоро виборча кампанія?
показать весь комментарий
13.03.2026 16:20 Ответить
люди в Україні, які здатні застрелити словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, справді є - це спеціальні агенти *****.. правда то не люди, то - безродні істоти...
якщо Фіцо не кончений дурень, він має це усвідомити і припинити якшатися з цим плюгавим кацапським гівном..
показать весь комментарий
13.03.2026 16:25 Ответить
та його і в Словаччині хочуть
показать весь комментарий
13.03.2026 16:25 Ответить
І не просто хочуть - не словом, а ділом!
показать весь комментарий
13.03.2026 16:33 Ответить
Кацапи це реально можуть.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:27 Ответить
Та його, власне, і в Словаччині недавно підстрелили))))
показать весь комментарий
13.03.2026 16:32 Ответить
Він і так обісраний ходить, навіщо його ще залякувати. А якщо хтось його може застрелити, так це тільки орбанутий та ху....ло. перший під вибори, другій щоб в черговий раз спробувати підставити Україну.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:32 Ответить
Більша ймовірність схопити кулю Фіцою саме в Словаччині.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:35 Ответить
Просто нагадаю, якщо хто забув:
Замах на Роберта Фіцо - замах на чинного прем'єр-міністра Словаччини, який стався 15 травня 2024 року в місті Гандлова, внаслідок чого Роберт Фіцо отримав кульові поранення та був госпіталізований

То тоді йому і зі Словаччини валити треба
показать весь комментарий
13.03.2026 16:35 Ответить
Краще б 3,14нув,шо під потяг кинуть,бо патронів на цю погань шкода
показать весь комментарий
13.03.2026 16:35 Ответить
Очєшуїтєльность історій продовжує зростати...
показать весь комментарий
13.03.2026 16:42 Ответить
Тоді не бачу мінусів в приїзді фіци.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:45 Ответить
Замість того щоб сказати - приїжджай із задоволенням застрелимо, пажильiе мямлi цензора як завжди завели свою шарманку про кацапів.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:47 Ответить
Так по пострілам у Фіцо покищо рахунок 1:0 у пользу Словачини =)
показать весь комментарий
13.03.2026 16:47 Ответить
Фіцо може когось застрелити в Україні. Не раджу йому їхати до Києва, - міністр Словаччини Такач
показать весь комментарий
13.03.2026 16:58 Ответить
Якщо закутається у прапор без герба, усяке можливо.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:59 Ответить
Поки що в Фіцо стріляли лише в Словаччині.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:06 Ответить
Так наче ж в нього вже стріли.. причому у Словаччині
показать весь комментарий
13.03.2026 17:08 Ответить
Крінж крінжовий. А ви як думали? Шо тут лише рожеві поні і пухнасті білі кролики?
показать весь комментарий
13.03.2026 17:09 Ответить
І нащо попереджати?(((((((
показать весь комментарий
13.03.2026 17:19 Ответить
От артисти орбан і фіцо грають однаково, жертви аборту!!!
показать весь комментарий
13.03.2026 17:38 Ответить
НЕ просто застрелити а посадити жопою на ракету і запустити на орбіту замість супутника
показать весь комментарий
13.03.2026 17:46 Ответить
Оппа. Словаки вирішили вбити Орбана.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:48 Ответить
та за ***** дєлать
показать весь комментарий
13.03.2026 17:48 Ответить
 
 