Фицо могут застрелить в Украине. Не советую ему ехать в Киев, - министр Словакии Такач
Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач утверждает, что в Украине якобы есть люди, способные застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Об этом пишет словацкое издание Dennik, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление министра Словакии
Такое заявление словацкий министр сделал после слов президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на фоне споров о блокировании кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.
По словам Такача, в связи с этим он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев и "вообще никоим образом не ступать на территорию Украины".
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
його або шахедом розірве, або орєшніком розчаве
до речі, а Фіцо ж в курсі, що в Україні війна,
чи воно вважає, що то все брехня?
Можуть і влучити.
якщо Фіцо не кончений дурень, він має це усвідомити і припинити якшатися з цим плюгавим кацапським гівном..
Замах на Роберта Фіцо - замах на чинного прем'єр-міністра Словаччини, який стався 15 травня 2024 року в місті Гандлова, внаслідок чого Роберт Фіцо отримав кульові поранення та був госпіталізований
То тоді йому і зі Словаччини валити треба