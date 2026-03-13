Фицо могут застрелить в Украине. Не советую ему ехать в Киев, - министр Словакии Такач

Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач утверждает, что в Украине якобы есть люди, способные застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом пишет словацкое издание Dennik, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление министра Словакии

Такое заявление словацкий министр сделал после слов президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на фоне споров о блокировании кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.

По словам Такача, в связи с этим он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев и "вообще никоим образом не ступать на территорию Украины".

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

