Фицо написал письмо Зеленскому о восстановлении "Дружбы": просит поддержки у политических партий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подготовил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он попросил политические партии страны поддержать его обращение и поставить свои подписи.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Фицо
О подготовке письма Фицо сообщил в среду во время пресс-конференции после заседания правительства. Во время выступления он также раскритиковал оппозицию и обвинил ее в поддержке войны в Украине.
Впоследствии премьер-министр опубликовал в Facebook проект письма. Под документом уже стоят подписи лидеров партий Hlas Матуша Шутая Эштока и SNS Андрея Данка. При этом места для подписей остались только для руководителей парламентских партий.
Требования Фицо
В письме отмечается, что президент Украины якобы принял решение прекратить транзит нефти через "Дружбу", из-за чего Словакия испытывает проблемы, хотя имеет право получать российскую нефть благодаря исключениям из санкций Европейского Союза.
Также в письме говорится, что, по информации словацкой стороны, нефтепровод не поврежден. В связи с этим он требует провести инспекцию с участием Европейской комиссии и соответствующих стран, чтобы проверить состояние "Дружбы".
Кроме того, в письме отмечается, что Словакия готова и в дальнейшем поддерживать гуманитарную помощь и сотрудничество с Украиной.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
-Україна не є країною Євросоюзу. Так що йди в сраку. Коли Україну приймуть в ЄС тоді обращайтесь
Словаки повинні прибрати фіцу, бо ще трохи й вони почнуть ракети на голови отримувати..