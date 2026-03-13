Фицо написал письмо Зеленскому о восстановлении "Дружбы": просит поддержки у политических партий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подготовил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он попросил политические партии страны поддержать его обращение и поставить свои подписи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Фицо

О подготовке письма Фицо сообщил в среду во время пресс-конференции после заседания правительства. Во время выступления он также раскритиковал оппозицию и обвинил ее в поддержке войны в Украине.

Впоследствии премьер-министр опубликовал в Facebook проект письма. Под документом уже стоят подписи лидеров партий Hlas Матуша Шутая Эштока и SNS Андрея Данка. При этом места для подписей остались только для руководителей парламентских партий.

Требования Фицо

В письме отмечается, что президент Украины якобы принял решение прекратить транзит нефти через "Дружбу", из-за чего Словакия испытывает проблемы, хотя имеет право получать российскую нефть благодаря исключениям из санкций Европейского Союза.

Также в письме говорится, что, по информации словацкой стороны, нефтепровод не поврежден. В связи с этим он требует провести инспекцию с участием Европейской комиссии и соответствующих стран, чтобы проверить состояние "Дружбы".

Кроме того, в письме отмечается, что Словакия готова и в дальнейшем поддерживать гуманитарную помощь и сотрудничество с Украиной.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

