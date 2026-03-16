Угорщина не розблокує фінансування України, поки "Дружба" не запрацює, - Сійярто

Доки Україна блокує транзит російської нафти через "Дружбу", Угорщина відкладатиме надання кредиту ЄС у 90 млрд євро та ухвалення санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах.

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"Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням (наданням Україні 90 млрд євро – ред.)", – заявив Сійярто.

Сійярто заявив, що Україна наразі не відновлює транспортування нафти через "політичні причини".

За його словами, доки ситуація не зміниться, неможливо обговорювати ні виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, ні будь-яку іншу фінансову допомогу, ні запровадження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Він також підкреслив, що нафтопровід "Дружба" повністю готовий до роботи:

"Фізично та технічно немає жодних перешкод для відновлення транспортування нафти".

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Ситуація з нафтопроводом "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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