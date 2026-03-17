Чехия готова возглавить европейскую миссию по инспекции нефтепровода "Дружба", - министр Гавличек

Чехия заявила о готовности возглавить европейскую миссию по оценке состояния поврежденного нефтепровода "Дружба" в Украине.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чехия готова возглавить миссию

По его словам, Чехия готова собрать команду профессионалов, которые могли бы оценить ситуацию на месте, а Киев, со своей стороны, должен разрешить европейским экспертам посетить страну.

"Европейский Союз должен направить экспертов в Украину, и Чешская Республика готова возглавить эту инициативу", - заявил чешский министр.

Он объяснил это предложение тем, что между Украиной, Венгрией и Словакией существует "спор" и нужно "успокоить отношения".

"Нам нужно перейти от эмоциональной политической дискуссии к предметной дискуссии", - аргументировал Гавличек и добавил, что речь идет о действиях на уровне Европейского Союза, потому что его страны-члены "должны защищать интересы 27 стран и не должны позволять европейским странам каким-либо образом быть прижатыми к стене".

По мнению министра, европейские эксперты могли бы быстро и независимо оценить степень повреждения трубопровода и то, как быстро можно возобновить транспортировку нефти.

Гавличек рассказал, что уже обсуждал ситуацию с премьер-министрами Словакии Робертом Фицо и Венгрии Виктором Орбаном.

Оппозиция раскритиковала идею властей

В свою очередь чешская оппозиция раскритиковала инициативу властей. По мнению оппозиции, это играет на руку Виктору Орбану.

Также в чешской оппозиции подчеркнули, что доверяют украинским специалистам, которые предоставили достаточные данные о повреждениях нефтепровода, поврежденного российской ракетой.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

