Чехия готова возглавить европейскую миссию по инспекции нефтепровода "Дружба", - министр Гавличек

Чехия хочет возглавить проверку нефтепровода "Дружба"

Чехия заявила о готовности возглавить европейскую миссию по оценке состояния поврежденного нефтепровода "Дружба" в Украине.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чехия готова возглавить миссию 

По его словам, Чехия готова собрать команду профессионалов, которые могли бы оценить ситуацию на месте, а Киев, со своей стороны, должен разрешить европейским экспертам посетить страну.

"Европейский Союз должен направить экспертов в Украину, и Чешская Республика готова возглавить эту инициативу", - заявил чешский министр.

Он объяснил это предложение тем, что между Украиной, Венгрией и Словакией существует "спор" и нужно "успокоить отношения".

"Нам нужно перейти от эмоциональной политической дискуссии к предметной дискуссии", - аргументировал Гавличек и добавил, что речь идет о действиях на уровне Европейского Союза, потому что его страны-члены "должны защищать интересы 27 стран и не должны позволять европейским странам каким-либо образом быть прижатыми к стене".

По мнению министра, европейские эксперты могли бы быстро и независимо оценить степень повреждения трубопровода и то, как быстро можно возобновить транспортировку нефти.

Гавличек рассказал, что уже обсуждал ситуацию с премьер-министрами Словакии Робертом Фицо и Венгрии Виктором Орбаном.

Оппозиция раскритиковала идею властей 

В свою очередь чешская оппозиция раскритиковала инициативу властей. По мнению оппозиции, это играет на руку Виктору Орбану.

Также в чешской оппозиции подчеркнули, что доверяют украинским специалистам, которые предоставили достаточные данные о повреждениях нефтепровода, поврежденного российской ракетой.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Яка інспекція, які чехи??? Цей нафтопровід треба було замикати для раша-нафти ще під час подій у Криму 2014 року.
17.03.2026 00:35 Ответить
може Україна проведе перевірку військових складів ЄС де закінчилась зброя ? а тоді вже ви до нас .
17.03.2026 01:08 Ответить
Ні і ще раз ні чергова європейська споживацька реакція і відносини.Йдіть в дупу всі !Сосамбу Орбану на палочці!
17.03.2026 00:19 Ответить
ДУЖЕ ДЯКУЮЄМО.....але не треба)
17.03.2026 00:18 Ответить
Через пару місяців нехай їдуть.
17.03.2026 06:51 Ответить
Ні і ще раз ні чергова європейська споживацька реакція і відносини.Йдіть в дупу всі !Сосамбу Орбану на палочці!
17.03.2026 00:19 Ответить
Раз у Зелі нульовий рейтинг довіри, і він навіть не здатен довести, що нафтопровід пошкодили кацапи, то це б закінчило спекуляціє Орбана і Фіцо. Але виходячи з Зе-логіки, то Зельоні стануть на дибки.
17.03.2026 00:19 Ответить
Яка інспекція, які чехи??? Цей нафтопровід треба було замикати для раша-нафти ще під час подій у Криму 2014 року.
17.03.2026 00:35 Ответить
Чудово! Україна вважає що Чехія має повне право прагнути очолити таку місію. Дорога до очолювання відкрита, як-то кажуть. І головне що двері очолюванні місії будуть завжди відчинені для Чехії! І вся Україна щиро підтримує Чехію на шляху до очолювання місії з перевірки...
Ну майже вся - Жмеринка має окремі зауваження, а Козятин категорично проти. Тому на жаль - ідіть *****, нічого особистого.
П.С. але пам'ятайте що міст до очолювання місії з перевірки нашого нафтопроводу завжди чекатиме на вас.
17.03.2026 00:43 Ответить
ну так приїжджайте коли потеплішає, і почнуть функціонувати відкриті майданчики у кнайпах. А краще у бархатний сезон.
17.03.2026 00:45 Ответить
може Україна проведе перевірку військових складів ЄС де закінчилась зброя ? а тоді вже ви до нас .
17.03.2026 01:08 Ответить
Нехай падло очолить турпохід за рузгим кораблем. Як зброї Україні не дають а очолити похід за грошами для Х'уйла так в чергу стають
17.03.2026 01:30 Ответить
Хай Зеля пожартує що "всі хотять побачити його трубу", мож образяться та хоч так відчепляться, а взагалі досить в ті ігри грати, Україна визнала рефію державою терористом то ж ніякиої торгівлі з такою державою бути не може, та щось не видно того Органа в черзі до Доні Козиря на розблокаду персидської затоки, бо скоро всім "труба" буде
17.03.2026 03:12 Ответить
Гойцапщина сама собі навалила міцну кучу гівна на їбало. Платежі ледь покривали ремонт трубопроводу, щоб "хахлов нагнуть как в Савке" тож на кишеню існування чи не існування трубопроводу України та українців це не впливає. Ще один доказ того, що язичники в дикій природі не існують і за ними завжди пасеться якийсь пандемоніум
17.03.2026 04:44 Ответить
А набуя?
17.03.2026 06:50 Ответить
Міністр прорашиького Бабіша?Накуй за кораблем!
17.03.2026 08:49 Ответить
 
 