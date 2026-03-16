Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового нефтепровода
Венгрия планирует построить новый нефтепродуктопровод, который соединит нефтеперерабатывающие заводы компании MOL в городах Братислава (Словакия) и Сазхаломбатта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, которое он написал в социальной сети Х.
По словам венгерского министра, соответствующее соглашение было подписано с министром экономики Словакии Денисой Саковой. Новый трубопровод будет иметь длину 127 километров и сможет транспортировать до 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и бензина ежегодно. Завершение строительства планируется в первой половине следующего года.
Новый трубопровод между НПЗ Венгрии и Словакии
По словам Сиярто, прямое соединение между двумя нефтеперерабатывающими заводами должно укрепить энергетическую безопасность обеих стран.
"Подписали соглашение о 127-километровом трубопроводе, который будет транспортировать до 1,5 млн тонн дизельного топлива и бензина ежегодно", — отметил глава венгерского МИД.
Ожидается, что новая инфраструктура позволит стабилизировать поставки топлива и повысить устойчивость энергетической системы региона.
Снижение зависимости от нефтепровода "Дружба"
В Будапеште считают, что новый маршрут поможет снизить зависимость от нефтепровода "Дружба", по которому ранее транспортировалась российская нефть на нефтеперерабатывающие заводы в регионе.
- Ранее сообщалось, что 27 января в результате российской атаки было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование этого трубопровода. После этого Украина прекратила транспортировку нефти по этому маршруту.
- Венгрия и Словакия обвинили Киев в искусственном прекращении поставок и в ответ ограничили транзит дизельного топлива в Украину через свою территорию. Кроме того, Будапешт заблокировал решение о выделении Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль