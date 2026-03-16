Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового нефтепровода

Венгрия планирует построить новый нефтепродуктопровод, который соединит нефтеперерабатывающие заводы компании MOL в городах Братислава (Словакия) и Сазхаломбатта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, которое он написал в социальной сети Х.

По словам венгерского министра, соответствующее соглашение было подписано с министром экономики Словакии Денисой Саковой. Новый трубопровод будет иметь длину 127 километров и сможет транспортировать до 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и бензина ежегодно. Завершение строительства планируется в первой половине следующего года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский предлагает посредничество между Украиной и Венгрией

Новый трубопровод между НПЗ Венгрии и Словакии

По словам Сиярто, прямое соединение между двумя нефтеперерабатывающими заводами должно укрепить энергетическую безопасность обеих стран.

"Подписали соглашение о 127-километровом трубопроводе, который будет транспортировать до 1,5 млн тонн дизельного топлива и бензина ежегодно", — отметил глава венгерского МИД.

Ожидается, что новая инфраструктура позволит стабилизировать поставки топлива и повысить устойчивость энергетической системы региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не разблокирует финансирование Украины, пока "Дружба" не заработает, — Сийярто

Снижение зависимости от нефтепровода "Дружба"

В Будапеште считают, что новый маршрут поможет снизить зависимость от нефтепровода "Дружба", по которому ранее транспортировалась российская нефть на нефтеперерабатывающие заводы в регионе.

  • Ранее сообщалось, что 27 января в результате российской атаки было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование этого трубопровода. После этого Украина прекратила транспортировку нефти по этому маршруту.
  • Венгрия и Словакия обвинили Киев в искусственном прекращении поставок и в ответ ограничили транзит дизельного топлива в Украину через свою территорию. Кроме того, Будапешт заблокировал решение о выделении Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро.

Читайте: ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии или Венгрии, — Фицо

будуть один одному бєнзін качати. По чотним дням із Сазхаломбати до Братіслави, а по нечотним - з Братіслави у Сазхаломбату.
16.03.2026 23:52 Ответить
Блін, випередили )))
16.03.2026 23:54 Ответить
так хароша ж ідея на поверхні лежала.
16.03.2026 23:57 Ответить
😅😅😅
17.03.2026 00:02 Ответить
Угорщина купила у Словаччини нафтопереробний завод і тепер буде переробляти російську нафту і в Словаччині.
16.03.2026 23:54 Ответить
де вони візьмуть рашиську нафту ?
17.03.2026 00:06 Ответить
Куколди з єс ще й оплатять це)
16.03.2026 23:57 Ответить
Так завод по нафтопереробці у Словаччині належить компанії Орбана.
16.03.2026 23:59 Ответить
 
 