Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового нефтепровода

Венгрия планирует построить новый нефтепродуктопровод, который соединит нефтеперерабатывающие заводы компании MOL в городах Братислава (Словакия) и Сазхаломбатта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, которое он написал в социальной сети Х.

По словам венгерского министра, соответствующее соглашение было подписано с министром экономики Словакии Денисой Саковой. Новый трубопровод будет иметь длину 127 километров и сможет транспортировать до 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и бензина ежегодно. Завершение строительства планируется в первой половине следующего года.

Новый трубопровод между НПЗ Венгрии и Словакии

По словам Сиярто, прямое соединение между двумя нефтеперерабатывающими заводами должно укрепить энергетическую безопасность обеих стран.

"Подписали соглашение о 127-километровом трубопроводе, который будет транспортировать до 1,5 млн тонн дизельного топлива и бензина ежегодно", — отметил глава венгерского МИД.

Ожидается, что новая инфраструктура позволит стабилизировать поставки топлива и повысить устойчивость энергетической системы региона.

Снижение зависимости от нефтепровода "Дружба"

В Будапеште считают, что новый маршрут поможет снизить зависимость от нефтепровода "Дружба", по которому ранее транспортировалась российская нефть на нефтеперерабатывающие заводы в регионе.

Ранее сообщалось, что 27 января в результате российской атаки было повреждено технологическое и вспомогательное оборудование этого трубопровода. После этого Украина прекратила транспортировку нефти по этому маршруту.

Венгрия и Словакия обвинили Киев в искусственном прекращении поставок и в ответ ограничили транзит дизельного топлива в Украину через свою территорию. Кроме того, Будапешт заблокировал решение о выделении Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро.

