Сикорский предлагает посредничество между Украиной и Венгрией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил свои посреднические услуги в урегулировании конфликта между Киевом и Будапештом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале корреспондента Укринформа после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Сикорский отметил, что украинско-венгерский конфликт был одним из важнейших вопросов дискуссии.

Министр подчеркнул, что Венгрия имеет претензии к Украине в отношении нефтепровода "Дружба", который повредил российский агрессор, и в то же время ожидает от Киева его ремонта. Он напомнил, что Будапешт также блокирует ряд важных для Украины инициатив в ЕС, включая открытие переговорного кластера по членству Украины и предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро.

Польша предлагает посредничество в конфликте

Сикорский подчеркнул, что у Украины есть основания не испытывать благодарности к Венгрии из-за блокирования санкций против России и антиукраинской риторики в венгерских СМИ. Он также отметил, что Венгрия пытается переложить ответственность за ремонт поврежденного трубопровода на Украину из политических мотивов.

"Но даже если это политика, Венгрия должна либо искать альтернативные поставки нефти, которые предлагает Хорватия и весь Евросоюз, либо договариваться с Украиной, у которой есть свои требования. Я предложил свое посредничество", – резюмировал польский министр.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

