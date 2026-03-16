Венгрия что-то "фантазирует", а потом обвиняет Украину, - МИД о заявлении Сийярто относительно перезапуска "Дружбы"

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на обвинения главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Киев якобы отказался участвовать в трехсторонних консультациях с министрами энергетики Словакии и Венгрии по поводу возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил в ответ на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Реакция Украины

"Невозможно отказаться от того, что не планировалось. И тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как "фактическую договоренность". Это уже стало типичным венгерским почерком — сами что-то нафантазировали, сами нас обвинили", — подчеркнул Тихий.

Он напомнил, что в субботу, 14 марта, в "Нафтогазе" состоялся подробный брифинг для дипломатического корпуса, где среди представителей 31 страны был и посол Венгрии. Пресс-секретарь добавил, что полную информацию о состоянии нефтепровода "Дружба" в очередной раз довели до всех партнеров, в том числе и венгров.

Упреки Венгрии

16 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что инициировал проведение трехсторонней встречи с министрами энергетики Украины и Словакии в Брюсселе, но Киев отказался участвовать "в последний момент".

