Угорщина щось "фантазує", а потім звинувачує Україну, - МЗС про заяву Сійярто щодо перезапуску "Дружби"

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на закиди глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що Київ начебто відмовився брати участь у тристоронніх консультаціях з міністрами енергетики Словаччини та Угорщини про перезапуск нафтопроводу "Дружба".

Про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив у відповідь на питання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Реакція України

"Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість". Це вже стало типовим угорським почерком — самі щось нафантазували, самі нас звинуватили", - наголосив Тихий.

Він нагадав, що в суботу, 14 березня, в "Нафтогазі" відбувся детальний брифінг для дипломатичного корпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини. Речник додав, що повну інформацію щодо стану нафтопроводу "Дружба" вкотре довели до всіх партнерів, зокрема й угорців.

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Закиди Угорщини

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ініціював проведення тристоронньої зустрічі з міністрами енергетики України та Словаччини в Брюсселі, але Київ відмовився брати участь "в останній момент".

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