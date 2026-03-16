Сікорський пропонує посередництво між Україною та Угорщиною

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував своє посередництво у врегулюванні конфлікту між Києвом і Будапештом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі кореспондента Укрінформу після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Сікорський зазначив, що українсько-угорський конфлікт був одним із найважливіших питань дискусії.

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Міністр підкреслив, що Угорщина має претензії до України щодо нафтопроводу "Дружба", який пошкодив російський агресор, і водночас очікує від Києва його ремонту. Він нагадав, що Будапешт також блокує низку важливих для України ініціатив у ЄС, включно з відкриттям переговорного кластера щодо членства України та наданням позики у 90 мільярдів євро.

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Польща пропонує посередництво у конфлікті

Сікорський підкреслив, що Україна має підстави не відчувати вдячності до Угорщини через блокування санкцій проти Росії та антиукраїнську риторику в угорських медіа. Він також зазначив, що Угорщина намагається перекласти відповідальність за ремонт пошкодженого трубопроводу на Україну з політичних мотивів.

"Але навіть якщо це політика, Угорщина повинна або шукати альтернативні поставки нафти, що пропонує Хорватія та весь Євросоюз, або домовлятися з Україною, яка має власні вимоги. Я запропонував своє посередництво", – резюмував польський міністр.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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