Угорщина та Словаччина домовилися про будівництво нового нафтопроводу
Угорщина планує побудувати новий нафтопродуктопровід, який з’єднає нафтопереробні заводи компанії MOL у містах Братислава (Словаччина) та Сазхаломбатта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, яку він написав у соціальній мережі Х.
За словами угорського міністра, відповідну угоду було підписано з міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою. Новий трубопровід матиме довжину 127 кілометрів і зможе транспортувати до 1,5 мільйона тонн дизельного пального та бензину щороку. Завершення будівництва планують у першій половині наступного року.
Новий трубопровід між НПЗ Угорщини та Словаччини
За словами Сіярто, пряме з’єднання між двома нафтопереробними заводами має зміцнити енергетичну безпеку обох країн.
"Підписали угоду щодо 127-кілометрового трубопроводу, який транспортуватиме до 1,5 млн тонн дизельного пального та бензину щороку", – зазначив глава угорського МЗС.
Очікується, що нова інфраструктура дозволить стабілізувати постачання пального та підвищити стійкість енергетичної системи регіону.
Зменшення залежності від нафтопроводу "Дружба"
У Будапешті вважають, що новий маршрут допоможе знизити залежність від нафтопроводу "Дружба", яким раніше транспортувалася російська нафта до нафтопереробних заводів у регіоні.
- Раніше повідомлялося, що 27 січня внаслідок російської атаки було пошкоджено технологічне та допоміжне обладнання цього трубопроводу. Після цього Україна припинила транспортування нафти цим маршрутом.
- Угорщина та Словаччина звинуватили Київ у штучному припиненні поставок і у відповідь обмежили транзит дизельного палива в Україну через свою територію. Крім того, Будапешт заблокував рішення щодо виділення Україні кредиту від Європейський Союз на суму 90 мільярдів євро.
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