ЄС не може ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини чи Угорщини, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у розмові із главою Європейської ради Антоніу Коштою заявив, що Євросоюз "не може ставити інтереси України" вище словацьких чи угорських.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Фіцо

У понеділок, 16 березня, Фіцо провів 45-хвилинну розмову із Коштою. Він подякував главі Євроради за те, що значна частина розмови була присвячена "питанню відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" на території України".

"У розмові з головою Європейської Ради Коштою я наголосив, що ЄС не може ставити інтереси України поверх інтересів таких держав-членів ЄС, як Словаччина або Угорщина", - повідомив Фіцо.

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Про Україну

Політик стверджує, що уряд Словаччини не може погодитися з "одностороннім і шкідливим кроком, зробленим президентом України" з метою "зупинки транзиту нафти".

За словами Фіцо, Словаччина очікує, що "інституції ЄС чинитимуть тиск на українське керівництво з метою відновлення поставок російської нафти, на які ми маємо право до кінця 2027 року".

"Я також висловив незадоволення тим, що Європейська комісія досі не подала жодних конкретних пропозицій щодо зниження цін на електроенергію, попри неодноразові прохання прем’єр-міністрів та глав держав ЄС", - додав він.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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