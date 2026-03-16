РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9940 посетителей онлайн
Новости Заявления Фицо об Украине Транзит нефти через Дружбу
939 23

ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии или Венгрии, - Фицо

Роберт, Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с главой Европейского совета Антониу Коштой заявил, что Евросоюз "не может ставить интересы Украины" выше словацких или венгерских. 

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Фицо

В понедельник, 16 марта, Фицо провел 45-минутную беседу с Коштой. Он поблагодарил главу Евросовета за то, что значительная часть разговора была посвящена "вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба" на территории Украины".

"В разговоре с председателем Европейского совета Коштой я подчеркнул, что ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов таких государств-членов ЕС, как Словакия или Венгрия", — сообщил Фицо.

Об Украине

Политик утверждает, что правительство Словакии не может согласиться с "односторонним и вредным шагом, сделанным президентом Украины" с целью "остановки транзита нефти".

По словам Фицо, Словакия ожидает, что "институты ЕС будут оказывать давление на украинское руководство с целью возобновления поставок российской нефти, на которые мы имеем право до конца 2027 года".

"Я также выразил недовольство тем, что Европейская комиссия до сих пор не представила никаких конкретных предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС", — добавил он.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

дружба (87) Словакия (1099) Евросоюз (17820) Фицо Роберт (281) Антониу Кошта (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Фіцо і Орбана зрозуміти можна - 12 років війни , кацапські нафта й газ , спокійно транспортувались територією України - а чому зараз не можна ? Що змінилось ?
показать весь комментарий
16.03.2026 19:10 Ответить
+4
Вибач шавка фіцо. Но тут вже вирішує Україна буде в тете нафта чи будеш *** сосати жабі орбану
показать весь комментарий
16.03.2026 19:08 Ответить
+2
Та не вже? Фіцо, ти не плутай свою кишеню з інтересами Словатчини та кишеню Орбана з інтересами Угорщіни.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибач шавка фіцо. Но тут вже вирішує Україна буде в тете нафта чи будеш *** сосати жабі орбану
показать весь комментарий
16.03.2026 19:08 Ответить
Цікаво нікчемна шавка від імені себе та іншої нікчемності говорить що голова ЄС може а що не може. Я б на місті тієї голови спочатку дав *****, потім скасував би всі виплати тим шавкам. А потім розпочав би судові процеси проти шавок та процеси відшкодування всі попередніх виплат. Армії в них немає, економіка тільки на гроші ЄС, копалин немає, виходу до моря не має. Доказав би що він таки голова.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:20 Ответить
хто такі наразі для ЄС Угорщина та Словаччина?
чиряки на сраці.
хто є Україна ?
протектор !

фіца, ти зрозумів різницю ?

.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:50 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 19:10 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 19:21 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 19:11 Ответить
ЄС має ставити свої інтереси вище інтересів *******. І в даний момент інтереси України і ЄС співпадають.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:14 Ответить
Ну,добре ,можна погодитися з інтересами Словаччини,а до чого тут інтереси Угорщини?))Хочеш віддати мадярам території,де живуть етнічні мадяри?)Чи як?
показать весь комментарий
16.03.2026 19:15 Ответить
Можливо і хоче віддати. Фіцо етнічний угорець.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:18 Ответить
Я тут працював з Златаном з Словаччини ,котрий був етнічним угорцем,але від нього ніколи не чув про сепаратиську підтримку чи щось таке.Мабуть за два тижні не встигли дійти до теми))
показать весь комментарий
16.03.2026 19:22 Ответить
Я також не чув. Але те що Фіцо угорець мені сказав колега також етнічний угорець.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:29 Ответить
Чого воно до сих пір скавчить? Вже ж перекрило Україні електроенергію. Тепер бачить що цим він сам в свої штани насрав. А Україна аж ніяк не зобов'язана качати кацапську нафту. Всі контракти закінчились 31 грудня 2025 року. Хоча в зв'язку з війною потрібно було вирубити всі нафто і газопроводи із Сосії ще в 2014 році
показать весь комментарий
16.03.2026 19:17 Ответить
12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Джерело: https://censor.net/ua/n3605541
показать весь комментарий
16.03.2026 19:25 Ответить
Ситуація нагадує ту,коли в дитини забрали улюблену іграшку. Замість того, щоб знайти іншу та заспокоїтися влаштовується істерика. Так і тут. Винакла проблема. Замість того, щоб знайти якесь альтернативне рішення, просто влаштували істерику: "Хочемо, щоб було як раніше, бо раніше було зручно, вигідно та комфортно". Але ж потяг пішов, і просто тупати ніжками - що це якне ознака власної некомпетентності у вирішенні проблем, що виникли?
показать весь комментарий
16.03.2026 19:17 Ответить
Ось чому Viktor Orbán уже багато років тримає особливо тісну лінію з Vladimir Putin - тут головне не ідеологія, а великі гроші, енергетика і контроль усередині країни ⚡🇭🇺

1️⃣ Атомна станція - головний довгостроковий інтерес
Найважливіший проєкт - Paks Nuclear Power Plant.
Угорщина домовилась із Rosatom про добудову нових енергоблоків.
Росія дала багатомільярдний кредит на фінансування.
Контракт розрахований на десятиліття вперед.
Це означає: енергетична система Угорщини частково прив'язана до РФ на 20-30 років.
Через це Орбан дуже обережний у всьому, що може зірвати цей проєкт.

2️⃣ Дешевий газ = політична стабільність
Угорщина отримує російський газ через TurkStream.
Це дозволяє уряду стримувати тарифи.
А низькі комунальні ціни - один із головних політичних аргументів Орбана перед виборцями.
Для нього це працює як:
👉 дешевша енергія = менше соціального невдоволення = сильніша влада.

3️⃣ Орбан використовує конфлікт із ЄС як внутрішню політичну стратегію
Він часто подає Брюссель як зовнішнього тискача:
ЄС хоче санкцій
Орбан каже: "Я захищаю угорців від дорогих рішень"
Тобто навіть коли він блокує допомогу Україні, це одночасно працює і на його внутрішній рейтинг 🗳️

4️⃣ Бізнес-оточення влади теж виграє
Багато великих держконтрактів в Угорщині пов'язані з колом людей, близьких до уряду.
Російські енергетичні проєкти створюють великі бюджети, де влада має контроль над розподілом ресурсів.

5️⃣ Чому Кремлю це вигідно
Для Москви Орбан - це:
голос усередині ЄС, який може затримувати санкції;
людина, яка створює розкол у Європі;
доказ, що навіть у НАТО є уряд із м'якшою позицією щодо РФ.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:18 Ответить
ЄС має ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини та Угорщини, які ставлять інтереси )(уйлоКассапії вище інтересів ЄС.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:25 Ответить
так то воно так. От тільки Європі дуже затишно за спиною України. Поки росія зав"язла в Україні, Європа у безпеці. І вона готова платити, тільки б вмирали не вони.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:26 Ответить
По данным источников, знакомых с ситуацией , Кремль начал кампанию по дезинформации, направленную на то, чтобы помочь премьер-министру https://www.irishtimes.com/tags/hungary/ Венгрии Виктору Орбану переизбраться в следующем месяце.

https://www.irishtimes.com/tags/vladimir-putin/ Администрация Владимира Путина одобрила план агентства «Социальный дизайн», связанной с Кремлем медиа-консалтинговой компании, находящейся под западными санкциями, по укреплению партии «Фидес» Орбана путем распространения в социальных сетях сообщений, разработанных в https://www.irishtimes.com/tags/russia/ России и размещенных влиятельными венграми.

Согласно предложению, подготовленному агентством для Кремля в конце прошлого года, в рамках кампании Орбан представлен как единственный кандидат, способный сохранить суверенитет Венгрии и относиться к мировым лидерам как к равным.

В предложении говорится, что цель состоит в том, чтобы противопоставить Орбана, «сильного лидера с друзьями по всему миру», его главному сопернику Петеру Мадьяру, «марионетке из Брюсселя, не имеющей внешней поддержки».
показать весь комментарий
16.03.2026 19:26 Ответить
На выборах 12 апреля венгерские власти стали самым серьезным соперником Орбана, союзника Кремля и противника Брюсселя, правившего на протяжении десятилетий.

План предполагает «информационные атаки» против венгерской партии Тиса, которая лидирует в опросах общественного мнения. Он направлен на то, чтобы представить Тиса как человека, раздираемого «некомпетентностью, расколом и тайными планами», сосредоточив внимание на спорных членах партии и изобразив его как игрушку https://www.irishtimes.com/tags/european-union/ ЕС .

Независимое издание VSquare сообщило на прошлой неделе, что трое офицеров из российского ГРУ были направлены в посольство в Будапеште. Мадьяр, который ранее избегал антагонизма в отношении России, призвал к их отстранению и заявил: «Русские, уходите домой», повторяя слова антикоммунистического восстания 1956 года.

По словам источников, российские агенты, скорее всего, работают на Сергея Кириенко, влиятельного заместителя главы администрации Путина, который ранее руководил аналогичными кампаниями, проводимыми Агентством социального дизайна в других странах.

Российская кампания разворачивается в тот момент, когда Орбан обострил разногласия с https://www.irishtimes.com/world/europe/ukraine-war/ Украиной после того, как Киев отказался отремонтировать трубопровод, по которому российская нефть поступает в Центральную Европу и который был поврежден в результате российского авиаудара.

В ответ Орбан наложил вето на кредит ЕС в размере 90 млрд евро для Украины и заявил, что наложит вето на любой план ЕС, выгодный Киеву.

Он также активизировал кампанию по очернению украинских и европейских лидеров, обвиняя их в растрате денег налогоплательщиков (на одном из рекламных щитов деньги смываются в золотой унитаз), а также видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, на которых показаны венгерские солдаты, погибающие на украинском фронте.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:28 Ответить
Як би їм обом перекинути сотню-другу москалів. Щоб очі повилазили, бачили що купували.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:33 Ответить
Украина тратит деньги на восстановление важных объектов.
Она бы отремонтировала дружбу, но денно на ремонт блокирует венгрия и словакия.
вот така ***** малята.
показать весь комментарий
16.03.2026 19:34 Ответить
 
 