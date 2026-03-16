ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии или Венгрии, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с главой Европейского совета Антониу Коштой заявил, что Евросоюз "не может ставить интересы Украины" выше словацких или венгерских.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Фицо

В понедельник, 16 марта, Фицо провел 45-минутную беседу с Коштой. Он поблагодарил главу Евросовета за то, что значительная часть разговора была посвящена "вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба" на территории Украины".

"В разговоре с председателем Европейского совета Коштой я подчеркнул, что ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов таких государств-членов ЕС, как Словакия или Венгрия", — сообщил Фицо.

Об Украине

Политик утверждает, что правительство Словакии не может согласиться с "односторонним и вредным шагом, сделанным президентом Украины" с целью "остановки транзита нефти".

По словам Фицо, Словакия ожидает, что "институты ЕС будут оказывать давление на украинское руководство с целью возобновления поставок российской нефти, на которые мы имеем право до конца 2027 года".

"Я также выразил недовольство тем, что Европейская комиссия до сих пор не представила никаких конкретных предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС", — добавил он.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

