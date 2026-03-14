"Нафтогаз" та МЗС надали дипломатам 31 держави інформацію про наслідки атаки РФ на "Дружбу"

НАК "Нафтогаз України" спільно із Міністерством закордонних справ України провели спеціальний брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі брифінгу

Зазначається, що участь у зустрічі взяли представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

"Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги", - розповів Корецький.

Він наголосив, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.

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РФ здійснила понад 400 атак на об’єкти "Нафтогазу"

Корецький додав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об’єкти Групи "Нафтогаз". Лише у 2026 році зафіксовано вже понад 30 обстрілів.

"Група Нафтогаз разом з МЗС продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлюваних робіт", - зазначив посадовець.

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Конфлікт України та Угорщини через нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - один із найбільших у світі трубопроводів, який транспортує російську нафту до країн Європи. Через Україну нафта йде до Угорщини та Словаччини. Для Угорщини цей маршрут дуже важливий, бо значна частина її нафти надходить саме цим шляхом.

У 2025–2026 роках транзит російської нафти через "Дружбу" кілька разів зупинявся.

У січні 2026 року частина нафтопроводу на території України була пошкоджена.

Конфлікт між Україною та Угорщиною загострився у 2026 році після припинення транзиту.

Угорський уряд вимагає від України відновити транзит або допустити угорських інспекторів до трубопроводу і навіть дав на це кілька днів. Орбан звинуватив Україну в блокуванні постачання та навіть висував звинувачення у диверсіях. Україна заявляє, що пошкодження сталося через війну, і відкидає політичні звинувачення.

Київ назвав позицію Угорщини шантажем, оскільки Будапешт використовує тему нафти для тиску в політичних питаннях ЄС.

Угорщина та Словаччина погрожували юридичними кроками і блокуванням рішень ЄС, пов’язаних із підтримкою України.

Україна пропонувала альтернативу — транспортувати нафту через Нафтопровід "Одеса-Броди".

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