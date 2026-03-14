"Нафтогаз" и МИД предоставили дипломатам 31 государства информацию о последствиях атаки РФ на "Дружбу"

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством иностранных дел Украины провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий, посвященный последствиям российских атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Детали брифинга 

Отмечается, что в встрече приняли участие представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины.

"Были представлены исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места события. Также дипломатам была подробно представлена информация о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги", - рассказал Корецкий.

Он подчеркнул, что восстановление подобной инфраструктуры является сложным технологическим процессом, требующим времени, специализированного оборудования и работы в условиях постоянной угрозы повторных российских ударов.

РФ совершила более 400 атак на объекты "Нафтогаза"

Корецкий добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 400 атак на объекты Группы "Нафтогаз". Только в 2026 году зафиксировано уже более 30 обстрелов.

"Группа "Нафтогаз" совместно с МИД продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и о ходе восстановительных работ", — отметил чиновник.

Конфликт Украины и Венгрии из-за нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" — один из крупнейших в мире трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в страны Европы. Через Украину нефть поступает в Венгрию и Словакию. Для Венгрии этот маршрут очень важен, поскольку значительная часть ее нефти поступает именно этим путем.

  • В 2025–2026 годах транзит российской нефти через "Дружбу" несколько раз останавливался.
  • В январе 2026 года часть нефтепровода на территории Украины была повреждена.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился в 2026 году после прекращения транзита.

Венгерское правительство требует от Украины возобновить транзит или допустить венгерских инспекторов к трубопроводу и даже дало на это несколько дней. Орбан обвинил Украину в блокировании поставок и даже выдвигал обвинения в диверсиях. Украина заявляет, что повреждение произошло из-за войны, и отвергает политические обвинения.

Киев назвал позицию Венгрии шантажом, поскольку Будапешт использует тему нефти для давления в политических вопросах ЕС.

Венгрия и Словакия угрожали юридическими шагами и блокированием решений ЕС, связанных с поддержкой Украины.

Украина предлагала альтернативу — транспортировать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

Топ комментарии
+10
А соплемінники орбана, з СРУСЬкага Ханти-Мансійська, мовчать, як лайна у рота набрали! Це ж саме вони і обстрілюють, нафтопровід ДРЮЧБА….
14.03.2026 19:42 Ответить
+10
Сказано Орбану шо дружба розбита
14.03.2026 19:42 Ответить
+8
Це якийсь пздц. Рашисти вбивають і калічать наших дітей а ми виправдовуємось перед ЄС чому ми не качаємо нафту людоїдам щоб вони мали ще більше коштів на війну. Якщо це і є Європейські цінності де гроші важливіше за життя дітей то нах ту вашу Європу
14.03.2026 19:52 Ответить
Корецький додав, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об'єкти Групи "Нафтогаз". Лише у 2026 році зафіксовано вже понад 30 обстрілів.
14.03.2026 19:28 Ответить
информация должна быть краткой-"Уважаемые партнеры-ПНХ" и сразу все понятно .
14.03.2026 20:21 Ответить
Кацапська логіка якась
14.03.2026 20:00 Ответить
Реально п..ц ми маємо помагати оркам заробляти гроші на війну, щоб європейці дальше сито жили.
14.03.2026 20:34 Ответить
Яке відновлення в умовах постійних загроз повторних російських ударів
14.03.2026 20:14 Ответить
тобто на місце не допустили?
14.03.2026 20:30 Ответить
Ще там кремлівських агентів не вистачало, під виглядом угорських чи словацьких "спеціалістів"...
14.03.2026 22:47 Ответить
Що ж треба показати нарешті. Фото розливу нафти, пошкоджене обладнання, труба. Навіщо ці кішки мишки.
14.03.2026 20:31 Ответить
Якщо і показали то дипломатам. Ти до них теж відносишся судячи по ...?
14.03.2026 21:18 Ответить
Українцям цього показувати неможна.
Для українців - телемарафон.
14.03.2026 20:56 Ответить
 
 