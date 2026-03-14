"Нафтогаз" и МИД предоставили дипломатам 31 государства информацию о последствиях атаки РФ на "Дружбу"

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством иностранных дел Украины провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий, посвященный последствиям российских атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Детали брифинга

Отмечается, что в встрече приняли участие представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины.

"Были представлены исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места события. Также дипломатам была подробно представлена информация о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги", - рассказал Корецкий.

Он подчеркнул, что восстановление подобной инфраструктуры является сложным технологическим процессом, требующим времени, специализированного оборудования и работы в условиях постоянной угрозы повторных российских ударов.

Читайте также: Словакия не участвует в венгерской миссии по инспекции "Дружбы", — глава МИД Бланар

РФ совершила более 400 атак на объекты "Нафтогаза"

Корецкий добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 400 атак на объекты Группы "Нафтогаз". Только в 2026 году зафиксировано уже более 30 обстрелов.

"Группа "Нафтогаз" совместно с МИД продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и о ходе восстановительных работ", — отметил чиновник.

Читайте также: Фицо написал письмо Зеленскому о восстановлении "Дружбы": просит поддержки у политических партий

Конфликт Украины и Венгрии из-за нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" — один из крупнейших в мире трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в страны Европы. Через Украину нефть поступает в Венгрию и Словакию. Для Венгрии этот маршрут очень важен, поскольку значительная часть ее нефти поступает именно этим путем.

В 2025–2026 годах транзит российской нефти через "Дружбу" несколько раз останавливался.

В январе 2026 года часть нефтепровода на территории Украины была повреждена.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился в 2026 году после прекращения транзита.

Венгерское правительство требует от Украины возобновить транзит или допустить венгерских инспекторов к трубопроводу и даже дало на это несколько дней. Орбан обвинил Украину в блокировании поставок и даже выдвигал обвинения в диверсиях. Украина заявляет, что повреждение произошло из-за войны, и отвергает политические обвинения.

Киев назвал позицию Венгрии шантажом, поскольку Будапешт использует тему нефти для давления в политических вопросах ЕС.

Венгрия и Словакия угрожали юридическими шагами и блокированием решений ЕС, связанных с поддержкой Украины.

Украина предлагала альтернативу — транспортировать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

Читайте также: ЕС предложил Украине миссию по инспекции трубопровода "Дружба": ждет ответа Киева