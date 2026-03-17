Чехія готова очолити європейську місію з інспекції нафтопроводу "Дружба", - міністр Гавлічек

Чехія заявила про готовність очолити європейську місію з оцінки стану пошкодженого нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі ЧР Карел Гавлічек, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чехія готова очолити місію

За його словами, Чехія готова зібрати команду професіоналів, які могли б оцінити ситуацію на місці, а Київ зі свого боку має дозволити європейським експертам відвідати країну.

"Європейський Союз мав би направити експертів до України, і Чеська Республіка готова очолити цю ініціативу", - заявив чеський міністр.

Він пояснив цю пропозицію тим, що між Україною, Угорщиною та Словаччиною існує "суперечка" і потрібно "заспокоїти відносини".

"Нам потрібно перейти від емоційної політичної дискусії до предметної дискусії", – аргументував Гавлічек і додав, що йдеться про дії на рівні Європейського Союзу, тому що його країни-члени "повинні захищати інтереси 27 країн і не повинні дозволяти європейським країнам будь-яким чином бути притиснутими до стіни".

На думку міністра, європейські експерти могли б швидко та незалежно оцінити ступінь пошкодження трубопроводу та того, як швидко можна відновити транспортування нафти.

Гавлічек розповів, що вже обговорював ситуацію з прем'єр-міністрами Словаччини Робертом Фіцо та Угорщини Віктором Орбаном.

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Опозиція розкритикувала ідею влади

Своєю чергою чеська опозиція розкритикувала ініціативу влади. На думку опозиції, це грає на руку Віктору Орбану.

Також у чеській опозиції підкреслили, що довіряють українським фахівцям, які надали достатні дані про пошкодження нафтогону, який пошкодила російська ракета.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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