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Новини Відносини України та Угорщини Транзит нафти через Дружбу
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Угорська делегація з інспекції "Дружби" повертається додому: Орбан каже, що "українців змусили рухатися"

Орбан прокоментував підсумки візиту угорської делегації в Україну

Візит угорських посадовців до України, які прибули нібито для перевірки пошкоджень на нафтопроводі "Дружба", завершився. Вони повертаються до Будапешта.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, оприлюднивши розмову з Габором Цепеком, який очолює делегацію, інформує Цензор.НЕТ.

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Цепек відзвітував Орбану

Цепек зізнався, що "ніч для нього була непростою", оскільки Україна зазнала чергової масованої атаки РФ.

Коментуючи роботу комісії, він зазначив: "Результати є".

"Справа в тому, що тільки починається зустріч, яку проводить українська компанія "Нафтогаз" для всіх представників посольств (розмова з Орбаном відбулася до зустрічі, про яку повідомили в "Нафтогазі", - ред). Там є і наша людина, посол Антал Хайзер", – заявив Цепек.

За його словами, на зустрічі були присутні лише посли.

"У результаті сьогоднішньої експертної консультації ми будемо знати набагато більше про стан труби",- сказав очільник угорської делегації.

Своєю чергою Орбан заявив, що угорська делегація "змусила українців рухатися".

"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися",- сказав прем'єр Угорщини.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

  • Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
  • В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
  • Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
  • Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
  • Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
  • МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
  • Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
  • Нацполіція України розпочала провадження.
  • В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
  • Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.

  • У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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Топ коментарі
+20
Хтось їх бачив? Теж сцуть в очі своїм виборцям, не гірше за потужного.
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14.03.2026 22:16 Відповісти
+20
Мадярскіє вітязі вєрнулісь із похода со славной побєдой.
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14.03.2026 22:21 Відповісти
+15
Одне добре - що та "делегація" відчула на собі кацапські обстріли ..
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14.03.2026 22:17 Відповісти

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