Угорська делегація з інспекції "Дружби" повертається додому: Орбан каже, що "українців змусили рухатися"

Візит угорських посадовців до України, які прибули нібито для перевірки пошкоджень на нафтопроводі "Дружба", завершився. Вони повертаються до Будапешта.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, оприлюднивши розмову з Габором Цепеком, який очолює делегацію, інформує Цензор.НЕТ.

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Цепек відзвітував Орбану

Цепек зізнався, що "ніч для нього була непростою", оскільки Україна зазнала чергової масованої атаки РФ.

Коментуючи роботу комісії, він зазначив: "Результати є".

"Справа в тому, що тільки починається зустріч, яку проводить українська компанія "Нафтогаз" для всіх представників посольств (розмова з Орбаном відбулася до зустрічі, про яку повідомили в "Нафтогазі", - ред). Там є і наша людина, посол Антал Хайзер", – заявив Цепек.

За його словами, на зустрічі були присутні лише посли.

"У результаті сьогоднішньої експертної консультації ми будемо знати набагато більше про стан труби",- сказав очільник угорської делегації.

Своєю чергою Орбан заявив, що угорська делегація "змусила українців рухатися".

"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися",- сказав прем'єр Угорщини.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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