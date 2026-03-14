Венгерская делегация по инспекции "Дружбы" возвращается домой: Орбан говорит, что "украинцев заставили двигаться"

Визит венгерских чиновников в Украину, прибывших якобы для проверки повреждений на нефтепроводе "Дружба", завершился. Они возвращаются в Будапешт.

Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, опубликовав разговор с Габором Цепеком, возглавляющим делегацию, сообщает Цензор.НЕТ.

Цепек отчитался перед Орбаном

Цепек признался, что "ночь для него была непростой", поскольку Украина подверглась очередной массированной атаке РФ.

Комментируя работу комиссии, он отметил: "Результаты есть".

"Дело в том, что только начинается встреча, которую проводит украинская компания "Нафтогаз" для всех представителей посольств (беседа с Орбаном состоялась до встречи, о которой сообщили в "Нафтогазе". — Ред.). Там есть и наш человек, посол Антал Хайзер", — заявил Цепек.

По его словам, на встрече присутствовали только послы.

"Вследствие сегодняшней экспертной консультации мы будем знать гораздо больше о состоянии трубы", – сказал глава венгерской делегации.

В свою очередь Орбан заявил, что венгерская делегация "заставила украинцев двигаться".

"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", – сказал премьер Венгрии.

Читайте также: Ющенко обратился к Орбану в открытом письме: "Виктор, я помню тебя другим"

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Читайте также: Венгрия "не станет колонией Украины", — Орбан