РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6666 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии Транзит нефти через Дружбу
1 933 18

Венгерская делегация по инспекции "Дружбы" возвращается домой: Орбан говорит, что "украинцев заставили двигаться"

Орбан прокомментировал итоги визита венгерской делегации в Украину

Визит венгерских чиновников в Украину, прибывших якобы для проверки повреждений на нефтепроводе "Дружба", завершился. Они возвращаются в Будапешт.

Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, опубликовав разговор с Габором Цепеком, возглавляющим делегацию, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Цепек отчитался перед Орбаном

Цепек признался, что "ночь для него была непростой", поскольку Украина подверглась очередной массированной атаке РФ.

Комментируя работу комиссии, он отметил: "Результаты есть".

"Дело в том, что только начинается встреча, которую проводит украинская компания "Нафтогаз" для всех представителей посольств (беседа с Орбаном состоялась до встречи, о которой сообщили в "Нафтогазе". — Ред.). Там есть и наш человек, посол Антал Хайзер", — заявил Цепек.

По его словам, на встрече присутствовали только послы.

"Вследствие сегодняшней экспертной консультации мы будем знать гораздо больше о состоянии трубы", – сказал глава венгерской делегации.

В свою очередь Орбан заявил, что венгерская делегация "заставила украинцев двигаться".

"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", – сказал премьер Венгрии.

Читайте также: Ющенко обратился к Орбану в открытом письме: "Виктор, я помню тебя другим"

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

  • Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
  • Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
  • МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
  • Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
  • Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
  • В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
  • Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

  • В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте также: Венгрия "не станет колонией Украины", — Орбан

Автор: 

Венгрия (884) визит (567) Орбан Виктор (495)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Мадярскіє вітязі вєрнулісь із похода со славной побєдой.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:21 Ответить
+10
Хтось їх бачив? Теж сцуть в очі своїм виборцям, не гірше за потужного.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:16 Ответить
+8
Одне добре - що та "делегація" відчула на собі кацапські обстріли ..
показать весь комментарий
14.03.2026 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось їх бачив? Теж сцуть в очі своїм виборцям, не гірше за потужного.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:16 Ответить
екскурсія сфотографувалась на фоні воріт режимного об'єкту, потім випили сливовиці у бродівському "Старому млину", та і поїхали додому.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:21 Ответить
Біднесеньке, обісцяне, жаліється...
показать весь комментарий
14.03.2026 23:07 Ответить
Одне добре - що та "делегація" відчула на собі кацапські обстріли ..
показать весь комментарий
14.03.2026 22:17 Ответить
Шкткуєте?) Не відчули.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:18 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 22:17 Ответить
Та залиштесь ще на 3 місяці!!! Можна навіть в Києві)))
показать весь комментарий
14.03.2026 22:17 Ответить
дАмой.... с чувством глибокого самоудовлетворения

.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:19 Ответить
Мадярскіє вітязі вєрнулісь із похода со славной побєдой.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:21 Ответить
"Пагнали наши "гарадских"...
Наши - спереди, а "гарадские" - за ними...".
показать весь комментарий
14.03.2026 22:23 Ответить
...в сторону дярёвни.
показать весь комментарий
14.03.2026 22:55 Ответить
Погнали наші городських в сторону села .
показать весь комментарий
14.03.2026 22:57 Ответить
які прибули нібито для перевірки пошкоджень на нафтопроводі "Дружба"
Джерело: https://censor.net/ua/n3605290

"Нібито" зараз до всього ліплять?
показать весь комментарий
14.03.2026 22:25 Ответить
результати є: невелика шишка від р1suna на лобі
показать весь комментарий
14.03.2026 22:36 Ответить
аби лише зеля був тихо доки вибори не пройдуть
показать весь комментарий
14.03.2026 22:44 Ответить
Якісь мадярські туристи "змусили" українців "рухатись" ...? Епічно !
показать весь комментарий
14.03.2026 22:46 Ответить
#Орбан=-> bozgor!
показать весь комментарий
14.03.2026 22:56 Ответить
Які нах переговори з цими вугорськими терористами які пограбували наші інкасаторські автомобілі. Потрібно було ще цих тварюк заарештувати за тероризм і повні кишені наркоти і вибухівки їм напихати.
показать весь комментарий
14.03.2026 23:05 Ответить
 
 