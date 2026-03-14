Венгерская делегация по инспекции "Дружбы" возвращается домой: Орбан говорит, что "украинцев заставили двигаться"
Визит венгерских чиновников в Украину, прибывших якобы для проверки повреждений на нефтепроводе "Дружба", завершился. Они возвращаются в Будапешт.
Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, опубликовав разговор с Габором Цепеком, возглавляющим делегацию, сообщает Цензор.НЕТ.
Цепек отчитался перед Орбаном
Цепек признался, что "ночь для него была непростой", поскольку Украина подверглась очередной массированной атаке РФ.
Комментируя работу комиссии, он отметил: "Результаты есть".
"Дело в том, что только начинается встреча, которую проводит украинская компания "Нафтогаз" для всех представителей посольств (беседа с Орбаном состоялась до встречи, о которой сообщили в "Нафтогазе". — Ред.). Там есть и наш человек, посол Антал Хайзер", — заявил Цепек.
По его словам, на встрече присутствовали только послы.
"Вследствие сегодняшней экспертной консультации мы будем знать гораздо больше о состоянии трубы", – сказал глава венгерской делегации.
В свою очередь Орбан заявил, что венгерская делегация "заставила украинцев двигаться".
"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", – сказал премьер Венгрии.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
.
Наши - спереди, а "гарадские" - за ними...".
"Нібито" зараз до всього ліплять?