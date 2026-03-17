Рютте сьогодні зустрінеться із Зеленським та Стармером
Сьогодні, 17 березня 2026 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Велику Британію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.
Перші деталі
"Генеральний секретар зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Він також візьме участь у заході в Палаті парламенту в Лондоні", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить невідомо.
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