Рютте сьогодні зустрінеться із Зеленським та Стармером

Сьогодні, 17 березня 2026 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Велику Британію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.

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Перші деталі

"Генеральний секретар зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Він також візьме участь у заході в Палаті парламенту в Лондоні", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації на цю мить невідомо.