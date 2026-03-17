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Новини Зустріч Зеленського з Рютте
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Рютте сьогодні зустрінеться із Зеленським та Стармером

Зеленський та Стармер обговорювали План перемоги

Сьогодні, 17 березня 2026 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Велику Британію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.

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Перші деталі

"Генеральний секретар зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Він також візьме участь у заході в Палаті парламенту в Лондоні", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну, попри війну в Ірані, - Рютте

Більше інформації на цю мить невідомо.

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) Рютте Марк (717) Стармер Кір (385)
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