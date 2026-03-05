Союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну, попри війну в Ірані, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив у продовженні підтримки України союзниками, попри ситуацію в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

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Що відомо?

Так, за словами Рютте, багато союзників вважають що підтримка операції Сполучених Штатів не заважає підтримці України.

"Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути "і, і": переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході... і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною в боротьбі", – сказав він.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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