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Новини Допомога Україні від НАТО
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Союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну, попри війну в Ірані, - Рютте

Рютте про підтримку України союзниками НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив у продовженні підтримки України союзниками, попри ситуацію в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

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Що відомо?

Так, за словами Рютте, багато союзників вважають що підтримка операції Сполучених Штатів не заважає підтримці України.

"Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути "і, і": переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході... і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною в боротьбі", – сказав він.

Також читайте: Війна проти Росії має залишатися пріоритетом НАТО, - Рютте

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Україні потрібно більше підтримки від НАТО, очікуються нові оголошення допомоги, - Рютте

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Іран (3483) НАТО (7232) підтримка (809) Рютте Марк (706)
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чув уже - шикарна теорія. Римська імперія теж розпалась лише щоб Ізраїль атакував Іран
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05.03.2026 15:22 Відповісти
Було б добре, хоча, як показують останні події, ніякого НАТО фактично не існує!
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05.03.2026 15:22 Відповісти
При трампоні і так нас зливати намагались,а зараз і тим паче.але чергові "озабоченості" будуть періодично висловлювати
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05.03.2026 15:22 Відповісти
Уже третий шахед прицельно ударяет по пассажирскому поезду в Украине. Но это конечно не геноцид-ведь под ударом Украинцы а не Израильтяне. Главное для Трампа обеспечить безопасность Израиля по которому Иран 2 года не наносил никаких ударов между Ираном и Израилем находятся2 страны и Иран физически не может напасть на Израиль по суше и Ирану который никакой опасности не представлял для США в отличии от РФ с ее в 20 раз большим военным потенциалом чем Иран. Но ничего:американские налогоплательщики-лохи оплатят эти 200 и более миллиардов долларов прямых и косвенных потерь для США каждый месяц этой Иранской авантюры которая больше всего выгодна Путину. я не против превентивных ударов по ядерным обектам Ирана в случае если он не хочет допустить туда международных контролеров. Но долговренменная и дорогая война против ирана-она не имеет ни первоочередной важности ни практического смысла для США-что прекрасно понимают американские налогоплательщики
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05.03.2026 15:32 Відповісти
Ось, ключове слово "підтримувати", не "допомагати", а "підтримувати".
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05.03.2026 16:08 Відповісти
 
 