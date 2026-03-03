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Новини Агресія Росії проти України Операція США проти Ірану
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Війна проти Росії має залишатися пріоритетом НАТО, - Рютте

НАТО має зосередитися на підтримці України — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що попри загострення на Близькому Сході, Альянс повинен продовжувати підтримку України у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив в інтерв'ю виданню ARD.

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Він зазначив, що Альянс не долучений до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм в логістичних питаннях, як це робить Велика Британія.

При цьому, наголосив Рютте, російська війна проти України має залишатися в центрі уваги Альянсу.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, а також забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі", – сказав він.

НАТО не втрутиться у конфлікт Ірану

Рютте також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не призведе до вичерпання запасів систем протиповітряної оборони у США. Окремо він відкинув можливість поширення бойових дій на територію держав-членів НАТО, зокрема Туреччину.

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"Абсолютно ніхто не вірить, що НАТО буде втручатися в цю справу. Йдеться про Іран, регіон Перської затоки. Все це знаходиться за межами території НАТО", - заявив посадовець.

Автор: 

Іран (3474) НАТО (7227) США (26706) Рютте Марк (706) війна в Україні (8485)
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Допоки ви ходите в костюмах толку не буде, одягайте військові одностроі , збирайте армії наша ціль руйнація московії а не день бабака і безтолкова піздйош
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03.03.2026 09:02 Відповісти
Ну вони ж не ідіоти, щоб самим воювати.
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03.03.2026 10:41 Відповісти
Шредер і меркель, так не думали, а роззброїли повністю БУНДЕСФЕР!!
Довели його до паралічу і жирують на гроші з ГАЗПРОМУ, які він отримує з німців ФРН!!
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03.03.2026 09:03 Відповісти
В часи холодної війни в Америці були аналітики, типа Бжезінського, які могли складати плани дій щодо зміни режиму в СРСР. Зараз ні в Америці, ні в Європі таких аналітиків немає.
Ніхто не задається питанням, як змінити режим в Росії чи Ірані. Сьогодні людей спочатку людей підбурюють, розддаючи їм "пиріжки", а потім кидають на призаоляще. Такий підхід.
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03.03.2026 09:22 Відповісти
керівники країн-членів НАТО вітя орбан та фіца категорично проти
***** для них дружбан
шо буде НАТО робити із вітьою орбаном та фіцою?
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03.03.2026 09:22 Відповісти
Щоб спостерігати !?
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03.03.2026 10:04 Відповісти
 
 