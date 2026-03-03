Війна проти Росії має залишатися пріоритетом НАТО, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що попри загострення на Близькому Сході, Альянс повинен продовжувати підтримку України у війні проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив в інтерв'ю виданню ARD.
Він зазначив, що Альянс не долучений до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм в логістичних питаннях, як це робить Велика Британія.
При цьому, наголосив Рютте, російська війна проти України має залишатися в центрі уваги Альянсу.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, а також забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі", – сказав він.
НАТО не втрутиться у конфлікт Ірану
Рютте також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не призведе до вичерпання запасів систем протиповітряної оборони у США. Окремо він відкинув можливість поширення бойових дій на територію держав-членів НАТО, зокрема Туреччину.
"Абсолютно ніхто не вірить, що НАТО буде втручатися в цю справу. Йдеться про Іран, регіон Перської затоки. Все це знаходиться за межами території НАТО", - заявив посадовець.
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Довели його до паралічу і жирують на гроші з ГАЗПРОМУ, які він отримує з німців ФРН!!
Ніхто не задається питанням, як змінити режим в Росії чи Ірані. Сьогодні людей спочатку людей підбурюють, розддаючи їм "пиріжки", а потім кидають на призаоляще. Такий підхід.
***** для них дружбан
шо буде НАТО робити із вітьою орбаном та фіцою?