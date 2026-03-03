Война против России должна оставаться приоритетом НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, Альянс должен продолжать поддерживать Украину в войне против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью изданию ARD.

Он отметил, что Альянс не участвует в операциях США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.

При этом, подчеркнул Рютте, российская война против Украины должна оставаться в центре внимания Альянса.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, а также обеспечить, чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе", – сказал он.

НАТО не вмешается в конфликт Ирана

Рютте также выразил убеждение, что военная операция против Ирана не приведет к исчерпанию запасов систем противовоздушной обороны в США. Отдельно он отверг возможность распространения боевых действий на территорию государств-членов НАТО, в частности Турции.

"Абсолютно никто не верит, что НАТО будет вмешиваться в это дело. Речь идет об Иране, регионе Персидского залива. Все это находится за пределами территории НАТО", - заявил чиновник.