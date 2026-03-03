РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Удары США по Ирану
928 6

Война против России должна оставаться приоритетом НАТО, - Рютте

НАТО должно сосредоточиться на поддержке Украины — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, Альянс должен продолжать поддерживать Украину в войне против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью изданию ARD.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что Альянс не участвует в операциях США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.

При этом, подчеркнул Рютте, российская война против Украины должна оставаться в центре внимания Альянса.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, а также обеспечить, чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе", – сказал он.

НАТО не вмешается в конфликт Ирана

Рютте также выразил убеждение, что военная операция против Ирана не приведет к исчерпанию запасов систем противовоздушной обороны в США. Отдельно он отверг возможность распространения боевых действий на территорию государств-членов НАТО, в частности Турции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон, атаковавший базу Великобритании на Кипре, мог содержать российскую систему "Комета-М", - СМИ

"Абсолютно никто не верит, что НАТО будет вмешиваться в это дело. Речь идет об Иране, регионе Персидского залива. Все это находится за пределами территории НАТО", - заявил чиновник.

Автор: 

Иран (852) НАТО (2012) США (7144) Рютте Марк (454) война в Украине (7425)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допоки ви ходите в костюмах толку не буде, одягайте військові одностроі , збирайте армії наша ціль руйнація московії а не день бабака і безтолкова піздйош
показать весь комментарий
03.03.2026 09:02 Ответить
Ну вони ж не ідіоти, щоб самим воювати.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:41 Ответить
Шредер і меркель, так не думали, а роззброїли повністю БУНДЕСФЕР!!
Довели його до паралічу і жирують на гроші з ГАЗПРОМУ, які він отримує з німців ФРН!!
показать весь комментарий
03.03.2026 09:03 Ответить
В часи холодної війни в Америці були аналітики, типа Бжезінського, які могли складати плани дій щодо зміни режиму в СРСР. Зараз ні в Америці, ні в Європі таких аналітиків немає.
Ніхто не задається питанням, як змінити режим в Росії чи Ірані. Сьогодні людей спочатку людей підбурюють, розддаючи їм "пиріжки", а потім кидають на призаоляще. Такий підхід.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:22 Ответить
керівники країн-членів НАТО вітя орбан та фіца категорично проти
***** для них дружбан
шо буде НАТО робити із вітьою орбаном та фіцою?
показать весь комментарий
03.03.2026 09:22 Ответить
Щоб спостерігати !?
показать весь комментарий
03.03.2026 10:04 Ответить
 
 