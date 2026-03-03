Война против России должна оставаться приоритетом НАТО, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, Альянс должен продолжать поддерживать Украину в войне против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью изданию ARD.
Он отметил, что Альянс не участвует в операциях США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.
При этом, подчеркнул Рютте, российская война против Украины должна оставаться в центре внимания Альянса.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, а также обеспечить, чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе", – сказал он.
НАТО не вмешается в конфликт Ирана
Рютте также выразил убеждение, что военная операция против Ирана не приведет к исчерпанию запасов систем противовоздушной обороны в США. Отдельно он отверг возможность распространения боевых действий на территорию государств-членов НАТО, в частности Турции.
"Абсолютно никто не верит, что НАТО будет вмешиваться в это дело. Речь идет об Иране, регионе Персидского залива. Все это находится за пределами территории НАТО", - заявил чиновник.
Довели його до паралічу і жирують на гроші з ГАЗПРОМУ, які він отримує з німців ФРН!!
Ніхто не задається питанням, як змінити режим в Росії чи Ірані. Сьогодні людей спочатку людей підбурюють, розддаючи їм "пиріжки", а потім кидають на призаоляще. Такий підхід.
***** для них дружбан
шо буде НАТО робити із вітьою орбаном та фіцою?