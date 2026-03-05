РУС
Помощь Украине от НАТО
139 8

Союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину, несмотря на войну в Иране, - Рютте

Рютте о поддержке Украины союзниками НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил в продолжении поддержки Украины союзниками, несмотря на ситуацию в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Reuters.

Что известно

Так, по словам Рютте, многие союзники считают, что поддержка операции Соединенных Штатов не мешает поддержке Украины.

"Многие лидеры в Европе, США и Канаде говорят, что это должно быть "и, и": убедиться, что как союзники мы поддерживаем то, что делают американцы на Ближнем Востоке... и в то же время убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться сильной в борьбе", - сказал он.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

А Я считаю что Россия напала на Украину по просьбе израиля, что бы Россия выкупила у Ирана всё оружие за четыре года и таким образом разоружила Иран для нападения израиля и США на разоружённый Иран! Так что нас разменяли на уничтожение Ирана!
05.03.2026 15:20 Ответить
чув уже - шикарна теорія. Римська імперія теж розпалась лише щоб Ізраїль атакував Іран
05.03.2026 15:22 Ответить
Ныряешь в историю покруче чем Шеломов Владимир Владимирович!
05.03.2026 15:24 Ответить
Ось вам!
05.03.2026 15:29 Ответить
Разом до кінця.
05.03.2026 15:22 Ответить
Було б добре, хоча, як показують останні події, ніякого НАТО фактично не існує!
05.03.2026 15:22 Ответить
При трампоні і так нас зливати намагались,а зараз і тим паче.але чергові "озабоченості" будуть періодично висловлювати
05.03.2026 15:22 Ответить
Уже третий шахед прицельно ударяет по пассажирскому поезду в Украине. Но это конечно не геноцид-ведь под ударом Украинцы а не Израильтяне. Главное для Трампа обеспечить безопасность Израиля по которому Иран 2 года не наносил никаких ударов между Ираном и Израилем находятся2 страны и Иран физически не может напасть на Израиль по суше и Ирану который никакой опасности не представлял для США в отличии от РФ с ее в 20 раз большим военным потенциалом чем Иран. Но ничего:американские налогоплательщики-лохи оплатят эти 200 и более миллиардов долларов прямых и косвенных потерь для США каждый месяц этой Иранской авантюры которая больше всего выгодна Путину. я не против превентивных ударов по ядерным обектам Ирана в случае если он не хочет допустить туда международных контролеров. Но долговренменная и дорогая война против ирана-она не имеет ни первоочередной важности ни практического смысла для США-что прекрасно понимают американские налогоплательщики
05.03.2026 15:32 Ответить
 
 