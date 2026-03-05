Союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину, несмотря на войну в Иране, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил в продолжении поддержки Украины союзниками, несмотря на ситуацию в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Reuters.

Что известно

Так, по словам Рютте, многие союзники считают, что поддержка операции Соединенных Штатов не мешает поддержке Украины.

"Многие лидеры в Европе, США и Канаде говорят, что это должно быть "и, и": убедиться, что как союзники мы поддерживаем то, что делают американцы на Ближнем Востоке... и в то же время убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться сильной в борьбе", - сказал он.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

