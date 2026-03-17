ЄС запропонував Україні допомогу з ремонту нафтогону "Дружба", - спільна заява Кошти та фон дер Ляєн

Європейський Союз запропонував Україні фінансування та підтримку для прискорення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" amid блокади кредиту та санкцій з боку Угорщини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Євроради Антоніу Кошти.

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Після поновлення російських ударів 27 січня по нафтопроводу "Дружба", що призвело до переривання поставок сирої нафти до Угорщини та Словаччини, президент Європейської Комісії та президент Європейської Ради провели інтенсивні переговори з державами-членами ЄС та Україною на всіх рівнях.

Метою цих консультацій було відновлення потоку нафти до Угорщини та Словаччини.

У заяві зазначено, що ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для забезпечення стабільності енергопостачання та відновлення інфраструктури нафтопроводу.

Позиція Угорщини та важливість одностайності

У листі на адресу Президента України Володимира Зеленського, опублікованому пресслужбою Ради ЄС, Кошта і фон дер Ляєн нагадали, що Угорщина заявила про свою позицію:

Не погоджуватися на запропоновану ревізію багаторічної фінансової рамки, необхідної для кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро

Не приймати 20-й пакет санкцій проти РФ

Водночас у листі підкреслено, що для ухвалення цих рішень необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

"Українці схвально поставилися до цієї пропозиції. Європейські експерти доступні негайно.

Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. У цьому сенсі президентка Європейської комісії та президент Європейської ради продовжуватимуть працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи", - йдеться у спільній заяві.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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