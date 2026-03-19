Лондон готовит дополнительные ракеты для союзников в Персидском заливе

Великобритания заявила, что работает над оказанием дополнительной поддержки своим партнерам в Персидском заливе, подвергающимся нападениям со стороны Ирана, и объявила о планах приобрести дополнительные ракеты для защиты региона.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны, пишет Цензор.НЕТ.

Великобритания поддержит союзников

Как сообщается, Министерство обороны Великобритании провело встречу с 13 британскими оборонными компаниями и послами стран Персидского залива, чтобы обсудить новую поддержку промышленности для региональных союзников.

"Это происходит на фоне подтверждения Великобританией намерения приобрести дополнительные многоцелевые ракеты (LMM) для поставки британским вооруженным силам и поддержки партнеров в регионе", - подчеркнули в заявлении.

Читайте: Отношения США и Великобритании были лучшими, пока не появился Кир Стармер, - Трамп

Критика со стороны Трампа

Между тем президент США Дональд Трамп резко раскритиковал позицию Лондона. По его словам, Великобритания отказалась помочь США в предстоящей операции, связанной с разблокированием Ормузского пролива.

По словам Трампа, американская сторона обращалась к британскому правительству с просьбой направить в регион оба авианосца Королевских военно-морских сил. Однако премьер-министр Кир Стармер, как утверждает Трамп, согласился на это лишь при условии, что конфликт фактически завершится.

"Я сказал: "Они мне не нужны после окончания войны и победы. Мне это было нужно до войны"", — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.

Читайте также: Зеленский встретился с Чарльзом III в Букингемском дворце в Лондоне. ФОТО