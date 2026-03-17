встреча Зеленского с Чарльзом III
1 141 14

Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце в Лондоне. ФОТО

17 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.

Фото встречи опубликовал официальный аккаунт королевской семьи на платформе X, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем в Букингемском дворце президент Украины посетил короля", - говорится в подписи к фотографии.

Впереди у Зеленского встреча с британским премьером Киром Стармером и выступление в парламенте.

Зеленский впоследствии подтвердил встречу.

"Начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у Короля Чарльза III. Благодарю Его Величества и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной", - прокомментировал глава государства в соцсетях.

Владимир Зеленский встретился с Чарльзом III
Фото: The Royal Family / X


Что предшествовало

  • Напомним, в последний раз король Великобритании принимал президента Украины в октябре 2025 года в Виндзорском замке.
  • Зеленский также встречался с Чарльзом III 23 июня 2025 года. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.
  • Зеленский также встречался с королем в начале марта в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.

+4
оце голобородько молодець!
вся хата у фоточках з подорожів.
магнітики, вже нема куди ліпити.
показать весь комментарий
17.03.2026 17:00 Ответить
+2
Счастья то какоя
показать весь комментарий
17.03.2026 17:01 Ответить
+1
А Кололь і Найвсевишній - це як на драбині ієрархії виглядає???
показать весь комментарий
17.03.2026 17:08 Ответить
ЗавідуЄш?
показать весь комментарий
17.03.2026 17:10 Ответить
кожний справжній притомний українець завідує.
кожний справжній притомний українець має нестерпне бажання віддячити зе!гнідє за скоєне.
зе!поц буде дуже гармонійно виглядати, на арці дружби народав, підвішеним догори дригом.
показать весь комментарий
17.03.2026 17:17 Ответить
Ти не розписуйся за всіх українців. Я в тебе запитав.
показать весь комментарий
17.03.2026 17:22 Ответить
так, а шо я?
моя хата з краю......
показать весь комментарий
17.03.2026 17:24 Ответить
в костюмі хоч без краватки
показать весь комментарий
17.03.2026 17:09 Ответить
Чорна Діра якась...перейменуйте себе у Партію Чорних!
показать весь комментарий
17.03.2026 17:17 Ответить
Британія як і вся Європа поринула у трьотсвітну ідилію.
Mac Wood



I know Britain is famous for making its immigrants welcome, but turning Birmingham into Pakistan, to make them feel at home, is going a bit too far.
показать весь комментарий
17.03.2026 17:16 Ответить
З ким цей хрипатий артист ще не зустрічався? А знаю! Коли до шефа в кремль поїдеш?
показать весь комментарий
17.03.2026 17:17 Ответить
Він зіграв Його Величності на фортепіано?
показать весь комментарий
17.03.2026 17:21 Ответить
 
 