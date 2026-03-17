Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце в Лондоне. ФОТО
17 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.
Фото встречи опубликовал официальный аккаунт королевской семьи на платформе X, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Сегодня днем в Букингемском дворце президент Украины посетил короля", - говорится в подписи к фотографии.
Впереди у Зеленского встреча с британским премьером Киром Стармером и выступление в парламенте.
Зеленский впоследствии подтвердил встречу.
"Начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у Короля Чарльза III. Благодарю Его Величества и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной", - прокомментировал глава государства в соцсетях.
Что предшествовало
- Напомним, в последний раз король Великобритании принимал президента Украины в октябре 2025 года в Виндзорском замке.
- Зеленский также встречался с Чарльзом III 23 июня 2025 года. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.
- Зеленский также встречался с королем в начале марта в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.
вся хата у фоточках з подорожів.
магнітики, вже нема куди ліпити.
кожний справжній притомний українець має нестерпне бажання віддячити зе!гнідє за скоєне.
зе!поц буде дуже гармонійно виглядати, на арці дружби народав, підвішеним догори дригом.
моя хата з краю......
Британія як і вся Європа поринула у трьотсвітну ідилію.
Mac Wood
https://x.com/Askrigg_lad
@Askrigg_lad
I know Britain is famous for making its immigrants welcome, but turning Birmingham into Pakistan, to make them feel at home, is going a bit too far.