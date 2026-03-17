Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце в Лондоне. ФОТО

17 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III.

Фото встречи опубликовал официальный аккаунт королевской семьи на платформе X, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Сегодня днем в Букингемском дворце президент Украины посетил короля", - говорится в подписи к фотографии.

Впереди у Зеленского встреча с британским премьером Киром Стармером и выступление в парламенте.

Зеленский впоследствии подтвердил встречу.

"Начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у Короля Чарльза III. Благодарю Его Величества и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной", - прокомментировал глава государства в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - лидерам ЕС: Транзит нефти по "Дружбе" могут возобновить через 1,5 месяца

Фото: The Royal Family / X









Что предшествовало

Напомним, в последний раз король Великобритании принимал президента Украины в октябре 2025 года в Виндзорском замке.

Зеленский также встречался с Чарльзом III 23 июня 2025 года. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.

Зеленский также встречался с королем в начале марта в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чарльз III сыграл решающую роль в побуждении Трампа помогать Украине, - Зеленский