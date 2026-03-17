Отношения США и Великобритании были лучшими, пока не появился Кир Стармер, - Трамп

Трамп раскритиковал Стармера

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что до его прихода к власти у США и Великобритании были самые лучшие отношения.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Sky News, пишет Цензор.НЕТ.

Трамп критикує Стармера

Трамп заявил, что у США - "чрезвычайно прочные долгосрочные отношения с Великобританией", которые "должны были бы быть лучшими".

"Они всегда были лучшими, пока не появился Кир", - сказал он.

Впрочем, Трамп отметил, что ему нравится британский премьер, а также, что Стармер имеет "замечательную семью".

"Я просто сказал: "Не нужно мне присылать авианосцы, пришлите мне несколько тральщиков, нам не нужны ваши авианосцы", но даже авианосцы он прислал только после того, как мы фактически победили. Он посылает их, когда самолетов уже не осталось, когда запас ракет сократился до 8%", - заявил американский президент.

Трамп о доверии к Стармеру: "Это должен решить народ Великобритании"

В то же время на вопрос, доверяет ли он премьер-министру, Трамп ответил, что это должен решать народ Великобритании.

"Я считаю его приятным человеком, но не согласен с ним в двух вопросах. Во-первых, его иммиграционная политика - это катастрофа, и его энергетическая политика - это катастрофа, а это самые важные направления политики, которые только могут быть", - добавил Дональд Трамп.

Макрон может скоро покинуть свой пост?

Ранее Трамп раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона. По словам главы Белого дома, Макрон очень скоро покинет свой пост. Такое заявление Трампа прозвучало на фоне отказа Франции направить свои военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Відносини США з усіма країнами світу (крім кацапії) були кращими поки не зʼявилось ******* Тромб.
17.03.2026 20:06 Ответить
..стосунки США були хорошими з ЄС, поки не з'явився ти, підар кончений!
17.03.2026 20:13 Ответить
Якщо тобі здається, що навкруги самі ідіоти - значить ти епітцентр!
17.03.2026 20:11 Ответить
Рудий дурень скоро залишить посаду. Можливо, ногами вперед=)
17.03.2026 20:05 Ответить
17.03.2026 21:17 Ответить
17.03.2026 20:06 Ответить
Був Кір - та вийшов - Трамп
17.03.2026 20:06 Ответить
Руде чмо на своє щастя ще не знає що Кір Великий був засновником Персидської імперії

інакше б зовсім на гівно зійшов.

17.03.2026 21:10 Ответить
17.03.2026 21:15 Ответить
17.03.2026 20:06 Ответить
17.03.2026 20:11 Ответить
ЕС согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро!
трамп путин орбан что с епалом твари???
17.03.2026 20:07 Ответить
По словам источника, во вторник утром глава Евросовета Антониу Кошта провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому четко заявил о необходимости придерживаться решения европейских лидеров, принятого в декабре.
«Я ожидаю, что решение по кредиту в 90 миллиардов евро для Украины будет принято очень скоро… Он СОГЛАСОВАН и не будет пересмотрен», - заявил источник.
з новин: "На тлі новин про згоду України на підтримку ЄС у ремонті нафтогону «Дружба» Єврокомісія очікує прогресу щодо кредиту для України на 2026-2027 роки, який наразі блокує Угорщина". Так що, говорити про узгодження поки зарано.
це - базар !
так справи в державному утворенні не роблять !

Рудий покидьок ,та поки тебе не було було все краще)Перейменував на мінвійни ,щоб різних слабаків вчити)Ти москалів або китайців навчи)
BBC

США - не просто учасник міжнародного порядку після 1945 року, а його головний творець. Союзи, інститути та норми, створені після війни, підсилювали американський вплив у всьому світі.

Найближче до відкритого ігнорування системи США підійшли у 2003 році під час вторгнення в Ірак. Навіть тоді Вашингтон намагався обґрунтувати інтервенцію участю в коаліції. Сьогодні ж міжнародна легітимність відходить на другий план.

Приклад: 14 березня Трамп заявив, що серія ударів по іранському нафтовому експортному хабу на острові Харк "повністю знищила" більшість об'єктів. І додав: "Ми можемо вдарити по ньому ще кілька разів просто для забави".
У новій стратегії економічні заходи стали інструментом тиску не лише на супротивників, а й на давніх партнерів.

Тарифи, обмеження та фінансові санкції застосовуються все ширше.

Європейські країни, зокрема Велика Британія та союзники по НАТО, стикаються з критикою США щодо оборони, міграції, торгівлі та відносин із Росією.

У короткостроковій перспективі такі кроки можуть бути ефективними. Але якщо головний творець правил їх ігнорує, інші країни відчувають менше обмежень.
Війна на Близькому Сході ставить ширше питання: наскільки стійкий міжнародний порядок, який формував світові відносини з 1945 року.

Якщо його рамки слабшають, світ стає менш передбачуваним: держави менше спираються на правила і більше на власну силу.

Навіть творці системи не застраховані від наслідків, які важко передбачити.
Цей Стаммер зрадив власну країну, наводнивши її армією мусульман.
Тепер в Британії арештовують власників ресторанів, які не продають халяльну їжу. Подейкують що принц Чарльз давно сповідує іслам.
Ну то принц Чарльз. Король Карл ІІІ має майже протилежну думку.
Особисто її чули ? Не сприймаю його як короля. Він теж руку доклав.
Ні тільки читав.
Він це переживе.
Він так. А Британія навряд
Таке вже життя.
Проклята еволюція і Бог її Дарвін
Читали про https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_sink експеримент с пацюками ?
Не розумію ви це підтримуєте ? Тому що не знаєте до чого може привести ?
Visegrád 24
@visegrad24
·
7 год
Another Ukrainian refugee has been murdered in Germany.

19-year-old Maria was lured out into a forest near Mannheim, where she was clubbed to death.

The murderer is her 17-year-old ex-boyfriend, a Syrian asylum seeker named Mohammed.
В Британії індуси громлять турецькі кафе за те, що готують коров'яче м'ясо.
Навіжений уй*бок ставить під загрозу існування людства!
Та ти все зробив щоб посваритись з партнерами ,заварив цю кашу з Нітаняху ,привів світ до енергетичної кризи ,а ти дурню про наслідки не подумав ? кого ти врятував це рашиський режим ,добре служиш агент краснов.
з цілуючих у дупу залишився тіко пуцин , зробив америку знов великою і просить допомогу у всіх, кого обсирав і обсирає
у рыжего клоуна, по понятным причинам, всегда виноваты все кроме него одного. американцы, кого вы выбрали?!! малохольного нарцисса. да еще и завербованного КГБ
Як ОЦЕ можна було вибрати президентом? ДВІЧІ. Навіть двічі вибраний мером Києва Черновецький був адекватніший. Загадка Всесвіту.
Стармер не любить Пуіна, яко ... Трамп
Дивно:
Сер Кір Родні Стармер - британський політик та юрист, лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр Великої Британії з 5 липня 2024.
До́нальд Джон Трамп - американський політик та державний діяч, підприємець, колишній телевізійник, 45-й з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року та 47-й президент США з 20 січня 2025 року від Республіканської партії

І при "баризі" Байдені проблем не було...

Зате всі проблеми, про які "руда мавпа" голосить на увесь світ і які приписує "клятому папєрєдніку", з'явилися трохи більше, ніж рік тому...
Дуже схоже на "проблему Афганістану", коли 45-й Президент США (Д. Трамп) підписав наказ про виведення американських військ з території країни, а виконував зобов'язання США 46-й Президент США Дж. Байден, а 47-й Президент США (Д. Трамп) звинувачує "папєрєдніка" в цьому.
Хто всрався-невістка...
В США проживає 349 мільйонів. Це 4,2% населення планети. Для того щоб споживати понад 40% світового виробництва потрібно постійно, мяко кажучи, видурювати у населення інших країн. Прихід Трампа "тихе визискування" планетарних ресурсів перетворив на світову виставу пихатості, самовозвеличення і демонстрацію цинічного грабунку народів, країн і націй. Спротив вже почався. Далі огидні і цинічні риси Трампа будуть бачити в кожному новому американському президенті. Трамп назавжди знищив реноме США. США вже не поважають, але змушені тимчасово рахуватися з силою і докладати зусиль для звільнення від усіх типів навязуваної залежності. Америка вже давно не виробляє багато, але споживає найбільше. Доки Америка вважалася світом і позиціонувала себе як "захисник демократії" та "прав людини" країни охоче надавали США преференції, передавали технології, винаходи та ресурси в обмін на захист загального добробуту. І виховали з США рекетира і шантажиста. Ще якийсь час США будуть домінувати, але скоро їм доведеться навязувати угоди силою. Наскільки цих сил вистачить проти всієї планети?
Відносини США і Британії були найкращими, доки не з'явився Я .РАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ "КРАСНОВ" І НЕ СПОГАНИВ ЦІ ВІДНОСИНИ РІВНО ТАК САМО ,ЯК З ЄС .НАТО.КАНАДОЮ.ФРАНЦІЄЮ ДАНІЄЮ І Т.ЄДИНІ МОЇ ДОБРІ СТОСУНКИ ІЗ МОЇМИ ДРУЗЯКАМИ НАТЕНЬЯХУ.ТА ЙОГО РАШИСТСЬКИМ ДРУГОМ КУЙЛОМ
нє, агента Краснова точно пора ліквідовувати. ( мінусувати)
Агент "краснов" входить вже в повний неадекват...
Дебіл кінчений.
Конечно, у Кіра Стармера дружина еврейка і він відмічає Шаббат та ходить в сінагогу, в церкву ходити йому забороняє ЛГБТ (це не жарт) але всеж таки вважає це безумством.
Образився на всих крім путена, совпаданіє?
