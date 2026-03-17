Отношения США и Великобритании были лучшими, пока не появился Кир Стармер, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что до его прихода к власти у США и Великобритании были самые лучшие отношения.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Sky News, пишет Цензор.НЕТ.

Трамп критикует Стармера

Трамп заявил, что у США - "чрезвычайно прочные долгосрочные отношения с Великобританией", которые "должны были бы быть лучшими".

"Они всегда были лучшими, пока не появился Кир", - сказал он.

Впрочем, Трамп отметил, что ему нравится британский премьер, а также, что Стармер имеет "замечательную семью".

"Я просто сказал: "Не нужно мне присылать авианосцы, пришлите мне несколько тральщиков, нам не нужны ваши авианосцы", но даже авианосцы он прислал только после того, как мы фактически победили. Он посылает их, когда самолетов уже не осталось, когда запас ракет сократился до 8%", - заявил американский президент.

Трамп о доверии к Стармеру: "Это должен решить народ Великобритании"

В то же время на вопрос, доверяет ли он премьер-министру, Трамп ответил, что это должен решать народ Великобритании.

"Я считаю его приятным человеком, но не согласен с ним в двух вопросах. Во-первых, его иммиграционная политика - это катастрофа, и его энергетическая политика - это катастрофа, а это самые важные направления политики, которые только могут быть", - добавил Дональд Трамп.

Макрон может скоро покинуть свой пост?

Ранее Трамп раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона. По словам главы Белого дома, Макрон очень скоро покинет свой пост. Такое заявление Трампа прозвучало на фоне отказа Франции направить свои военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

