Отношения США и Великобритании были лучшими, пока не появился Кир Стармер, - Трамп
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что до его прихода к власти у США и Великобритании были самые лучшие отношения.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Sky News, пишет Цензор.НЕТ.
Трамп критикует Стармера
Трамп заявил, что у США - "чрезвычайно прочные долгосрочные отношения с Великобританией", которые "должны были бы быть лучшими".
"Они всегда были лучшими, пока не появился Кир", - сказал он.
Впрочем, Трамп отметил, что ему нравится британский премьер, а также, что Стармер имеет "замечательную семью".
"Я просто сказал: "Не нужно мне присылать авианосцы, пришлите мне несколько тральщиков, нам не нужны ваши авианосцы", но даже авианосцы он прислал только после того, как мы фактически победили. Он посылает их, когда самолетов уже не осталось, когда запас ракет сократился до 8%", - заявил американский президент.
Трамп о доверии к Стармеру: "Это должен решить народ Великобритании"
В то же время на вопрос, доверяет ли он премьер-министру, Трамп ответил, что это должен решать народ Великобритании.
"Я считаю его приятным человеком, но не согласен с ним в двух вопросах. Во-первых, его иммиграционная политика - это катастрофа, и его энергетическая политика - это катастрофа, а это самые важные направления политики, которые только могут быть", - добавил Дональд Трамп.
Макрон может скоро покинуть свой пост?
Ранее Трамп раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона. По словам главы Белого дома, Макрон очень скоро покинет свой пост. Такое заявление Трампа прозвучало на фоне отказа Франции направить свои военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
«Я ожидаю, что решение по кредиту в 90 миллиардов евро для Украины будет принято очень скоро… Он СОГЛАСОВАН и не будет пересмотрен», - заявил источник.
США - не просто учасник міжнародного порядку після 1945 року, а його головний творець. Союзи, інститути та норми, створені після війни, підсилювали американський вплив у всьому світі.
Найближче до відкритого ігнорування системи США підійшли у 2003 році під час вторгнення в Ірак. Навіть тоді Вашингтон намагався обґрунтувати інтервенцію участю в коаліції. Сьогодні ж міжнародна легітимність відходить на другий план.
Приклад: 14 березня Трамп заявив, що серія ударів по іранському нафтовому експортному хабу на острові Харк "повністю знищила" більшість об'єктів. І додав: "Ми можемо вдарити по ньому ще кілька разів просто для забави".
Тарифи, обмеження та фінансові санкції застосовуються все ширше.
Європейські країни, зокрема Велика Британія та союзники по НАТО, стикаються з критикою США щодо оборони, міграції, торгівлі та відносин із Росією.
У короткостроковій перспективі такі кроки можуть бути ефективними. Але якщо головний творець правил їх ігнорує, інші країни відчувають менше обмежень.
Якщо його рамки слабшають, світ стає менш передбачуваним: держави менше спираються на правила і більше на власну силу.
Навіть творці системи не застраховані від наслідків, які важко передбачити.
Стармер не любить Пуіна, яко ... Трамп
Сер Кір Родні Стармер - британський політик та юрист, лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр Великої Британії з 5 липня 2024.
До́нальд Джон Трамп - американський політик та державний діяч, підприємець, колишній телевізійник, 45-й з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року та 47-й президент США з 20 січня 2025 року від Республіканської партії
І при "баризі" Байдені проблем не було...
Зате всі проблеми, про які "руда мавпа" голосить на увесь світ і які приписує "клятому папєрєдніку", з'явилися трохи більше, ніж рік тому...
Дуже схоже на "проблему Афганістану", коли 45-й Президент США (Д. Трамп) підписав наказ про виведення американських військ з території країни, а виконував зобов'язання США 46-й Президент США Дж. Байден, а 47-й Президент США (Д. Трамп) звинувачує "папєрєдніка" в цьому.