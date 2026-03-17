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Відносини США і Британії були найкращими, доки не з’явився Кір Стармер, — Трамп

Трамп розкритикував Стармера

Американський президент Дональд Трамп вкотре розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що до того, як він прийшов до влади – США і Британія мали найкращі відносини.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Sky News, пише Цензор.НЕТ.

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Трамп критикує Стармера

Трамп заявив, що США мають "надзвичайно міцні довгострокові відносини з Великою Британією", які "мали б бути найкращими".

"Вони завжди були найкращими, доки не з'явився Кір", – сказав він.

Втім, Трамп зазначив, що йому подобається британський прем’єр, а також, що Стармер має "чудову родину".

"Я просто сказав: "Не треба мені надсилати авіаносці, надішліть мені кілька тральщиків, нам не потрібні ваші авіаносці", але навіть авіаносці він надіслав лише після того, як ми фактично перемогли. Він надсилає їх, коли літаків уже не залишилося, коли запас ракет скоротився до 8%", – заявив американський президент.

Трамп про довіру до Стармера: "Це має вирішити народ Британії"

Водночас на запитання, чи довіряє він прем'єр-міністру, Трамп відповів, що це має вирішувати народ Великої Британії.

"Я вважаю його приємною людиною, але не погоджуюся з ним у двох питаннях. По-перше, його імміграційна політика – це катастрофа, і його енергетична політика – це катастрофа, а це найважливіші напрямки політики, які тільки можуть бути", – додав Дональд Трамп.

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Макрон може скоро залишити посаду?

Раніше Трамп розкритикував дії президента Франції Еммануеля Макрона. За словами очільника Білого дому, Макрон дуже скоро залишить свою посаду. Така заява Трампа прозвучала на тлі відмови Франції направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Велика Британія (5997) Трамп Дональд (9004)
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Топ коментарі
+52
Відносини США з усіма країнами світу (крім кацапії) були кращими поки не зʼявилось ******* Тромб.
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17.03.2026 20:06 Відповісти
+21
Якщо тобі здається, що навкруги самі ідіоти - значить ти епітцентр!
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17.03.2026 20:11 Відповісти
+20
..стосунки США були хорошими з ЄС, поки не з'явився ти, підар кончений!
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17.03.2026 20:13 Відповісти

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