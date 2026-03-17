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Новини
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У Білому домі заговорили про завершення операції в Ірані

Трамп про завершення війни в Ірані

США наразі не готові повністю залишити Іран, однак можуть зробити це вже найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

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Американський лідер прокоментував можливі подальші дії Вашингтона після завершення військової операції. За його словами, рішення про виведення військ ще не ухвалене остаточно, але цей крок не за горами.

Трамп заявив про швидке завершення місії

Президент зазначив, що у разі негайного виходу американських сил з Ірану знадобляться роки для відновлення після ударів.

"Ми ще не готові йти, але скоро підемо, майже зовсім скоро", — заявив Трамп.

Водночас у Білому домі раніше прогнозували, що операція проти Ірану триватиме близько чотирьох-п’яти тижнів. Наразі кампанія, яку назвали "Епічна лють", триває вже третій тиждень. 

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Відновлення руху через Ормузьку протоку

Раніше радник Білого дому Кевін Гассетт в ефірі телеканалу CNBC заявив, що нафтові танкери поступово відновлюють рух через Ормузьку протоку після напруженості, пов’язаної з діями Ірану.

За словами посадовця, ситуація на ключовому морському маршруті стабілізується, а спроби блокування не мали критичного впливу на економіку США. Він наголосив, що поступове повернення судноплавства свідчить про обмежені можливості Ірану впливати на глобальні процеси.

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Автор: 

Іран (3539) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+14
Іран вліз в Україну набагато раніше
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17.03.2026 19:06 Відповісти
+8
іран не згоден. він трампа просто так не відпусте.
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17.03.2026 19:02 Відповісти
+5
афган 2.0. и пусть израильтяне с иранцами ***...ся как хотят
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17.03.2026 19:00 Відповісти

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