Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану
Дональд Трамп заявив, що більшість країн НАТО відмовилися брати участь у військовій операції США проти Ірану для захисту Ормузької протоки. Він стверджує, що Вашингтон "не потребує допомоги" союзників.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп розкритикував країни НАТО
"Більшість наших "союзників" по НАТО повідомили Сполученим Штатам, що не бажають брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході, і це попри те, що майже кожна країна цілком підтримувала наші дії та вважала, що Ірану ні в якому разі не можна дозволити володіти ядерною зброєю.
Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою структурою — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби", - заявив президент США.
США не треба допомога НАТО
Трамп каже, що США знищили іранські збройні сили, а також флот, повітряні сили, засоби ППО та лідерів країни.
"Завдяки тому що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО — МИ НІКОЛИ ЇЇ НЕ ПОТРЕБУВАЛИ! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, МИ НЕ ПОТРЕБУЄМО ДОПОМОГИ НІ ВІД КОГО!" - додав глава Білого дому.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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Трамп плюнув у НАТО, рік тому... НАТО втерлося... Тепер НАТО плюнуло в Трапмпа...
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