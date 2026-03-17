Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану

Дональд Трамп заявив, що більшість країн НАТО відмовилися брати участь у військовій операції США проти Ірану для захисту Ормузької протоки. Він стверджує, що Вашингтон "не потребує допомоги" союзників.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп розкритикував країни НАТО

"Більшість наших "союзників" по НАТО повідомили Сполученим Штатам, що не бажають брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході, і це попри те, що майже кожна країна цілком підтримувала наші дії та вважала, що Ірану ні в якому разі не можна дозволити володіти ядерною зброєю.

Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою структурою — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби", - заявив президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб

США не треба допомога НАТО

Трамп каже, що США знищили іранські збройні сили, а також флот, повітряні сили, засоби ППО та лідерів країни.

"Завдяки тому що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО — МИ НІКОЛИ ЇЇ НЕ ПОТРЕБУВАЛИ! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, МИ НЕ ПОТРЕБУЄМО ДОПОМОГИ НІ ВІД КОГО!" - додав глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав, що експрезидент США похвалив його дії в Ірані: у Клінтона, Буша, Обами та Байдена заперечили

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп