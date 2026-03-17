УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини Трамп про Іран Заяви Трампа Операція США проти Ірану
4 629 64

Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану

Трамп

Дональд Трамп заявив, що більшість країн НАТО відмовилися брати участь у військовій операції США проти Ірану для захисту Ормузької протоки. Він стверджує, що Вашингтон "не потребує допомоги" союзників.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп розкритикував країни НАТО

"Більшість наших "союзників" по НАТО повідомили Сполученим Штатам, що не бажають брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході, і це попри те, що майже кожна країна цілком підтримувала наші дії та вважала, що Ірану ні в якому разі не можна дозволити володіти ядерною зброєю.

Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою структурою — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби", - заявив президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодо операцій у Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися із союзниками. Зараз - ні, - Стубб

США не треба допомога НАТО

Трамп каже, що США знищили іранські збройні сили, а також флот, повітряні сили, засоби ППО та лідерів країни.

"Завдяки тому що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО — МИ НІКОЛИ ЇЇ НЕ ПОТРЕБУВАЛИ! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, МИ НЕ ПОТРЕБУЄМО ДОПОМОГИ НІ ВІД КОГО!" - додав глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав, що експрезидент США похвалив його дії в Ірані: у Клінтона, Буша, Обами та Байдена заперечили

Трамп

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп

Автор: 

Іран (3539) НАТО (7254) США (26813) Трамп Дональд (9003) Ормузька протока (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
17.03.2026 17:49 Відповісти
+26
Українська притча каже:
- Плюнеш ти, в громаду - громада утреться... Громада плюне в тебе - втопишся...
Трамп плюнув у НАТО, рік тому... НАТО втерлося... Тепер НАТО плюнуло в Трапмпа...
Чекаємо, коли почне "пускать бульбашки"...
показати весь коментар
17.03.2026 17:57 Відповісти
+22
Спочатку каже, що Європа його цілує в зад, вводить мита, обзиває європейських лідерів. А потім дивується, чого це йому не допомагають.
показати весь коментар
17.03.2026 17:53 Відповісти

Завантаження...

 
 