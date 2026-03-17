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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп сказав, що експрезидент США похвалив його дії в Ірані: у Клінтона, Буша, Обами та Байдена заперечили

Експрезиденти США заперечили, що хвалили дії Трампа в Ірані

Експрезиденти США не підтвердили слова Дональда Трампа про те, що хтось із них нібито високо оцінив дії чинного лідера в Ірані.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У понеділок Трамп двічі заявив, що нещодавно розмовляв з колишнім президентом США, який високо оцінив його дії в Ірані, сказавши: "Шкода, що я не зробив те, що зробили ви".

Трамп відмовився назвати, хто з його чотирьох попередників це міг бути, або надати будь-які докази того, чи дійсно відбулася така розмова.

"Це був Джордж Буш-молодший?" - запитав репортер президента в Овальному кабінеті.

"Ні", - відповів він.

"Це був Білл Клінтон?" - запитав репортер.

"Я не хочу цього говорити", - сказав Трамп.

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Що відповіли в експрезидентів?

Речник Клінтона повідомив CNN, що останнім часом між Клінтон і Трампом не було жодних розмов - ні про Іран, ні про щось інше.

Помічники Буша, Обами та Байдена висловили аналогічні думки, заявивши, що немає жодних даних про будь-яке спілкування з Трампом.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Байден Джо (2833) Буш Джордж (20) Клінтон Білл (27) Обама Барак (516) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+55
Трамп (екс) похвалив Трампа нинішнього.
Шо нє ясно?
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17.03.2026 10:21 Відповісти
+37
Может это были Авраам Линкольн или Джош Вашингтон?
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17.03.2026 10:20 Відповісти
+15
- мамо, нас в селі люди так хвалять- так хвалять !
- хто доню ?
- як хто? А ви мене , а я вас .....
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17.03.2026 10:23 Відповісти

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