Трамп сказав, що експрезидент США похвалив його дії в Ірані: у Клінтона, Буша, Обами та Байдена заперечили

Експрезиденти США не підтвердили слова Дональда Трампа про те, що хтось із них нібито високо оцінив дії чинного лідера в Ірані.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У понеділок Трамп двічі заявив, що нещодавно розмовляв з колишнім президентом США, який високо оцінив його дії в Ірані, сказавши: "Шкода, що я не зробив те, що зробили ви".

Трамп відмовився назвати, хто з його чотирьох попередників це міг бути, або надати будь-які докази того, чи дійсно відбулася така розмова.

"Це був Джордж Буш-молодший?" - запитав репортер президента в Овальному кабінеті.

"Ні", - відповів він.

"Це був Білл Клінтон?" - запитав репортер.

"Я не хочу цього говорити", - сказав Трамп.

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Що відповіли в експрезидентів?

Речник Клінтона повідомив CNN, що останнім часом між Клінтон і Трампом не було жодних розмов - ні про Іран, ні про щось інше.

Помічники Буша, Обами та Байдена висловили аналогічні думки, заявивши, що немає жодних даних про будь-яке спілкування з Трампом.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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