Трамп заявил, что экс-президент США похвалил его действия в Иране: у Клинтона, Буша, Обамы и Байдена это опровергли
Бывшие президенты США не подтвердили слова Дональда Трампа о том, что кто-то из них якобы высоко оценил действия действующего лидера в Иране.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В понедельник Трамп дважды заявил, что недавно разговаривал с бывшим президентом США, который высоко оценил его действия в Иране, сказав: "Жаль, что я не сделал то, что сделали вы".
Трамп отказался назвать, кто из его четырех предшественников это мог быть, или предоставить какие-либо доказательства того, действительно ли состоялся такой разговор.
"Это был Джордж Буш-младший?" — спросил репортер у президента в Овальном кабинете.
"Нет", — ответил он.
"Это был Билл Клинтон?" — спросил репортер.
"Я не хочу об этом говорить", — сказал Трамп.
Что ответили у экс-президента?
Пресс-секретарь Клинтона сообщил CNN, что в последнее время между Клинтоном и Трампом не было никаких разговоров — ни об Иране, ни о чем-либо другом.
Помощники Буша, Обамы и Байдена высказали аналогичные мнения, заявив, что нет никаких данных о каком-либо общении с Трампом.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо нє ясно?
- хто доню ?
- як хто? А ви мене , а я вас .....
Може Ніксон - от він таким же мудаком був...
Остапатрамплона понеслоооо...
Сьогодні Трамп знову накинувся з критикою на прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
Під час виступу в Овальному кабінеті Білого дому Трамп повідомив, що звернувся до Стармера за допомогою на ранньому етапі операції на Близькому Сході. Він попросив у Великобританії пару кораблів та мінні тральщики.
Зокрема, Трамп сказав: "Прем'єр-міністр - хороша людина. Я думаю, він дуже добрий хлопець. Він каже: Я хотів би запитати у своєї команди. Я сказав: Тобі не треба турбуватися про команду. У тебе немає команди. Ти прем'єр-міністр. Ти можеш ухвалити рішення. А він: я маю поговорити зі своїми людьми. Я сказав: Тобі не треба ні з ким говорити. Тож це дуже мене розчаровує.;"
Трамп настільки ідіот, що не розуміє, як працює парламентська демократія...
А Хлестаковм у "Ревізорі" таки зумів...
Менее чем за минуту своего выступления премьер-министр Дании Фредериксен подвела итог тому, насколько сильно Трамп подорвал репутацию Америки всего за один год. Метте Фредериксен изложила это на встрече с главами пяти скандинавских стран, специальным гостем которой был премьер-министр Канады Марк Карни.
«Старый мировой порядок рухнул. И, вероятно, он не вернется. Поэтому нам нужно построить что-то новое, и это должен быть мировой порядок, основанный на ценностях, которые представляют лидеры, стоящие перед вами сегодня (указывая на Марка Карни). Марк, твоя речь в Давосе - я никогда ничего подобного не видела. Мы читали твою речь. И это потому, что ты проявляешь лидерские качества.
Многие лидеры, а также широкая общественность по всему миру, очень благодарны Канаде за лидерство, которое она продемонстрировала за последние несколько месяцев. Это пробел в лидерстве, который (с момента прихода Трампа к власти) необходимо заполнить. Мы согласны с вами - демократии могут работать вместе. И мы с нетерпением ждем возможности еще более тесного сотрудничества.»
Фактически это суть ответа союзников на призыв Трампа направить корабли в Ормузский пролив. После атак Трампа на членов НАТО - Канаду и Данию? Спасибо, но нет.