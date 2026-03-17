Трамп заявил, что экс-президент США похвалил его действия в Иране: у Клинтона, Буша, Обамы и Байдена это опровергли

Бывшие президенты США не подтвердили слова Дональда Трампа о том, что кто-то из них якобы высоко оценил действия действующего лидера в Иране.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

В понедельник Трамп дважды заявил, что недавно разговаривал с бывшим президентом США, который высоко оценил его действия в Иране, сказав: "Жаль, что я не сделал то, что сделали вы".

Трамп отказался назвать, кто из его четырех предшественников это мог быть, или предоставить какие-либо доказательства того, действительно ли состоялся такой разговор.

"Это был Джордж Буш-младший?" — спросил репортер у президента в Овальном кабинете.

"Нет", — ответил он.

"Это был Билл Клинтон?" — спросил репортер.

"Я не хочу об этом говорить", — сказал Трамп.

Что ответили у экс-президента?

Пресс-секретарь Клинтона сообщил CNN, что в последнее время между Клинтоном и Трампом не было никаких разговоров — ни об Иране, ни о чем-либо другом.

Помощники Буша, Обамы и Байдена высказали аналогичные мнения, заявив, что нет никаких данных о каком-либо общении с Трампом.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

