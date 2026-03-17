Новости
Трамп заявил, что экс-президент США похвалил его действия в Иране: у Клинтона, Буша, Обамы и Байдена это опровергли

Экс-президенты США опровергли, что хвалили действия Трампа в Иране

Бывшие президенты США не подтвердили слова Дональда Трампа о том, что кто-то из них якобы высоко оценил действия действующего лидера в Иране.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В понедельник Трамп дважды заявил, что недавно разговаривал с бывшим президентом США, который высоко оценил его действия в Иране, сказав: "Жаль, что я не сделал то, что сделали вы".

Трамп отказался назвать, кто из его четырех предшественников это мог быть, или предоставить какие-либо доказательства того, действительно ли состоялся такой разговор.

"Это был Джордж Буш-младший?" — спросил репортер у президента в Овальном кабинете.

"Нет", — ответил он.

"Это был Билл Клинтон?" — спросил репортер.

"Я не хочу об этом говорить", — сказал Трамп.

Что ответили у экс-президента?

Пресс-секретарь Клинтона сообщил CNN, что в последнее время между Клинтоном и Трампом не было никаких разговоров — ни об Иране, ни о чем-либо другом.

Помощники Буша, Обамы и Байдена высказали аналогичные мнения, заявив, что нет никаких данных о каком-либо общении с Трампом.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Байден Джо (2741) Буш Джордж (178) Клинтон Билл (134) Обама Барак (1621) Трамп Дональд (7770)
Топ комментарии
+25
Трамп (екс) похвалив Трампа нинішнього.
Шо нє ясно?
17.03.2026 10:21 Ответить
+11
Может это были Авраам Линкольн или Джош Вашингтон?
17.03.2026 10:20 Ответить
+6
100 доллорова банкнота подякувала...
17.03.2026 10:21 Ответить
Может это были Авраам Линкольн или Джош Вашингтон?
17.03.2026 10:20 Ответить
....................... Ага... Було "видіння"...
17.03.2026 10:21 Ответить
45
17.03.2026 10:22 Ответить
Так, про цього експрезидента журналісти чомусь забули 😂
17.03.2026 10:32 Ответить
Може погано укладав угоди, не зупинив жодної війни чи карт не мав, що його ніхто не згадав
17.03.2026 10:54 Ответить
48
17.03.2026 10:55 Ответить
Трамп петляє, як стара людина, що обісралася на публіці!!! Бачили очі, що вибирали…. Як кажуть в Україні, за перебір - чорта вам у двір!!
17.03.2026 10:53 Ответить
100 доллорова банкнота подякувала...
17.03.2026 10:21 Ответить
Ахахаха, Донні в сні побачив Кеннеді ))))
17.03.2026 10:21 Ответить
Трамп (екс) похвалив Трампа нинішнього.
Шо нє ясно?
17.03.2026 10:21 Ответить
Це точно!
17.03.2026 10:40 Ответить
,💯😂👍
17.03.2026 11:09 Ответить
воно мало на увазі самого себе
17.03.2026 10:22 Ответить
- мамо, нас в селі люди так хвалять- так хвалять !
- хто доню ?
- як хто? А ви мене , а я вас .....
17.03.2026 10:23 Ответить
Трумен мабуть
17.03.2026 10:23 Ответить
Трумен - демократ.
Може Ніксон - от він таким же мудаком був...
17.03.2026 10:25 Ответить
100% Клінтон. Спочатку сбрехав Трампу, а потім ЗМІ. Він взагалі не вміє говорити правду, від народження.
17.03.2026 10:25 Ответить
Мене цікавить лише що у головах республіканців, які дивляться на весь цей ********* цирк. З кожним днем президентства тампона, республіканська партія відтерміновує шанси знов мати свого президента на роки.
17.03.2026 10:25 Ответить
Очевидно, що те ж саме, що й у «наших» слуг народу!
17.03.2026 10:28 Ответить
Во діда попаяло 🇺🇸🤡
17.03.2026 10:25 Ответить
По ходу, у Трампа в телефоні, путлєр записаний, як "експрезидент США"...
17.03.2026 10:26 Ответить
Швидше майбутній президент сша)))
17.03.2026 10:41 Ответить
та ні він в нього записан як спадкоємець
17.03.2026 10:42 Ответить
У тако деменция прогрессирует
17.03.2026 10:33 Ответить
І тут Остапа трамплона понеслоооо...
17.03.2026 10:35 Ответить
А потім ще і пронесло
17.03.2026 10:53 Ответить
Істота яка зараз займає крісло президента США абсолютно неадекватна та недієздатна. Треба негайно щось робити.
17.03.2026 10:36 Ответить
ліве вухо пристрелити
17.03.2026 10:38 Ответить
Байден сказав - якщо я б був президентом цієї війни не було
17.03.2026 10:37 Ответить
Це був Франклин !?
17.03.2026 10:39 Ответить
так, цiлий чемодан
17.03.2026 10:58 Ответить
Цікаво, американці ржуть по приколу чи ні?
17.03.2026 10:39 Ответить
вони плачуть
17.03.2026 10:41 Ответить
17.03.2026 10:40 Ответить
БУРАТРАМП !!!(((
17.03.2026 11:05 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/utrenniy-obzor-17-03-2026/ Трамп - ідіот.

Сьогодні Трамп знову накинувся з критикою на прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
Під час виступу в Овальному кабінеті Білого дому Трамп повідомив, що звернувся до Стармера за допомогою на ранньому етапі операції на Близькому Сході. Він попросив у Великобританії пару кораблів та мінні тральщики.
Зокрема, Трамп сказав: "Прем'єр-міністр - хороша людина. Я думаю, він дуже добрий хлопець. Він каже: Я хотів би запитати у своєї команди. Я сказав: Тобі не треба турбуватися про команду. У тебе немає команди. Ти прем'єр-міністр. Ти можеш ухвалити рішення. А він: я маю поговорити зі своїми людьми. Я сказав: Тобі не треба ні з ким говорити. Тож це дуже мене розчаровує.;"

Трамп настільки ідіот, що не розуміє, як працює парламентська демократія...
17.03.2026 10:40 Ответить
Добре що не Наполеон....не все вже так погано у діда як деякі вважають...аж попустило
17.03.2026 10:42 Ответить
45-й похвалив 47-го - все ж ясно. Перший раз не збрехав! 😜
17.03.2026 10:44 Ответить
Трамп сказав, що експрезидент США похвалив його дії в Ірані: у Клінтона, Буша, Обами та Байдена заперечили.

А Хлестаковм у "Ревізорі" таки зумів...
17.03.2026 10:45 Ответить
Мабуть йому це наснилося, або масу знову в гості заходив з смакотою у вигляді попошка
17.03.2026 10:50 Ответить
брехло
17.03.2026 10:54 Ответить
Трамп - людина, що приймає бажане за дійсне в кріслі Президента Америки і всі навколо нього в це граються. Як в ********* світі може відбуватися такий сюр? Чому НІХТО і НІЯКИМИ методами не може дати йому, нарешті, копняка?
17.03.2026 10:58 Ответить
Мабуть то був Авраам Лінкольн...
17.03.2026 10:59 Ответить
Американская психиатрия в большом долгу перед человечеством!
17.03.2026 11:01 Ответить
рыжий , ты уже всех ****** !!! помолчи , а ???? как там Гренландия ???))) мудак (((
17.03.2026 11:03 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/true-north-and-free/ Олег Пономарь:
Менее чем за минуту своего выступления премьер-министр Дании Фредериксен подвела итог тому, насколько сильно Трамп подорвал репутацию Америки всего за один год. Метте Фредериксен изложила это на встрече с главами пяти скандинавских стран, специальным гостем которой был премьер-министр Канады Марк Карни.
«Старый мировой порядок рухнул. И, вероятно, он не вернется. Поэтому нам нужно построить что-то новое, и это должен быть мировой порядок, основанный на ценностях, которые представляют лидеры, стоящие перед вами сегодня (указывая на Марка Карни). Марк, твоя речь в Давосе - я никогда ничего подобного не видела. Мы читали твою речь. И это потому, что ты проявляешь лидерские качества.
Многие лидеры, а также широкая общественность по всему миру, очень благодарны Канаде за лидерство, которое она продемонстрировала за последние несколько месяцев. Это пробел в лидерстве, который (с момента прихода Трампа к власти) необходимо заполнить. Мы согласны с вами - демократии могут работать вместе. И мы с нетерпением ждем возможности еще более тесного сотрудничества.»

Фактически это суть ответа союзников на призыв Трампа направить корабли в Ормузский пролив. После атак Трампа на членов НАТО - Канаду и Данию? Спасибо, но нет.
17.03.2026 11:04 Ответить
Як в анекдоті, коли чоловік застукав свою жінку у ліжку з коханцем - кому ти віриш більше, мені - твоїй жінці, чи своїм лживим очам?
17.03.2026 11:09 Ответить
Можливо Рейган чи Кеннеді??? Останній здається розпочав війну у В'єтнамі.
17.03.2026 11:10 Ответить
Ше ж є телепортал - всіляко буває
17.03.2026 11:14 Ответить
Трамп назвав «нечесним» блокування Іраном Ормузької протоки, оскільки, на його думку, США вже перемогли у війні
17.03.2026 11:15 Ответить
17.03.2026 11:17 Ответить
 
 