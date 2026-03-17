Трамп отклонил попытки Ирана возобновить переговоры, - CNN

Иран хотел возобновить переговоры: почему Трамп отказался?

В последние дни иранские чиновники напрямую обратились к представителю президента по вопросам Ближнего Востока Стиву Виткоффу и другим членам администрации Трампа, пытаясь восстановить дипломатические каналы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Собеседники отметили, что Трамп сообщил команде, что не хочет сейчас вести переговоры.

А министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который, по словам представителей Белого дома, пытался связаться с Уиткоффом, опроверг какие-либо контакты с посланником президента в последние дни.

Читайте также: Я буду иметь честь забрать Кубу, могу сделать с ней все, что захочу, - Трамп

"Президент сказал, что готов говорить, но не сейчас, потому что он хочет, чтобы операция Epic Fury продолжалась без остановки", - отметил один из чиновников Белого дома.

Некоторые союзники США на Ближнем Востоке также заявили Белому дому, что они помогут в попытках посредничества в переговорах по ядерной программе Ирана и возможном прекращении войны, но пока им отказали.

Источники говорят, что одна из причин, по которой Трамп не хочет возобновлять переговоры с Ираном, - неуверенность в том, в каком состоянии и где находится новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Читайте также: Война США с Ираном может закончиться только политическим урегулированием, - Мерц

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сообщил о возможном отложении визита в Китай на месяц

Топ комментарии
+4
Це добре - Іран його і похоронить
17.03.2026 09:37 Ответить
+3
Появився ще один Потужний у світі. Але він дійсно має найкращу армію в світі, ядерну зброю, розвинену економуку і може бикувати, поки демокрапти не накинуть аркан на роги і не поставлять в стійло. А наш Потужний допотужничався, що довалив все, що можна було і не можна і до цього часу пижеться і бреше. Мені до США якось пох...й, вони себе захистять, а що робити нам, коли війна і кожного дня втрачаємо території і людей, а одне Потужне приросло до булави і верещить, що ніколи її не віддасть?
17.03.2026 09:49 Ответить
+3
А іранці в курсі що вони просили відновити переговори? 🤔
17.03.2026 09:49 Ответить
17.03.2026 09:37
Які переговори! - на коліна! - як чолобитну подаєте! - Трамп
17.03.2026 09:39
Так хто кого відхиляє?
17.03.2026 09:45
Іран ніколи не просив США про припинення вогню чи переговори, - глава МЗС Арагчі Джерело: https://censor.net/ua/n3605383
Міжнародні змагання у "неадекватності та брехні" набирають обертів!
17.03.2026 09:48
Автор новини сам Трамп?
Саме тому з терористами не ведуть перемовини(вони оголошують свої умови наперед), не можна сказати що терористи хотіли вас ******* батогом по четвергам і неділях, проте політик домовився і вони будуть ******* тільки в четверг.
17.03.2026 09:51
ми здивовані, що трамп не хоче укладати мирну угоду з іраном.
Скажіть трампу, що махмуд хаменеї готовий до угоди.
Із трампом набагато складніше домовитись.
У трампа немає карт. Мін має передати техас іранцям, і вже завтра вогню не буде.

Якби Байден був президентом, цієї війни б ніколи не було!
Трампон Трампакс як *****, ну і результат буде точно такий же!!
17.03.2026 09:52
Прийшов, побачив, напі#дів.
Бреше як дихає

