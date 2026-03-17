Трамп відхилив спроби Ірану відновити переговори, - CNN

Іранські чиновники останніми днями безпосередньо звернулися до посланця президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших членів адміністрації Трампа, намагаючись відновити дипломатичні канали.

Про це пише CNN із посиланням на чиновників Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники зазначили, що Трамп повідомив команді, що не хоче зараз вести переговори.

А міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, який, за словами представників Білого дому, намагався зв'язатися з Віткоффом, заперечив будь-які контакти з посланцем президента останніми днями.

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"Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, тому що він хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки", - зазначив один із чиновників Білого дому.

Деякі союзники США на Близькому Сході також заявили Білому дому, що вони допоможуть у спробах посередництва в переговорах щодо ядерної програми Ірану та можливого припинення війни, але поки що їм відмовили.

Джерела кажуть, що одна з причин, чому Трамп не хоче відновлювати переговори з Іраном - невпевненість у тому, в якому стані і де перебуває новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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