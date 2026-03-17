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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп відхилив спроби Ірану відновити переговори, - CNN

Іран хотів відновити переговори: чому Трамп відмовився?

Іранські чиновники останніми днями безпосередньо звернулися до посланця президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших членів адміністрації Трампа, намагаючись відновити дипломатичні канали.

Про це пише CNN із посиланням на чиновників Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники зазначили, що Трамп повідомив команді, що не хоче зараз вести переговори.

А міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, який, за словами представників Білого дому, намагався зв'язатися з Віткоффом, заперечив будь-які контакти з посланцем президента останніми днями.

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"Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, тому що він хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки", - зазначив один із чиновників Білого дому.

Деякі союзники США на Близькому Сході також заявили Білому дому, що вони допоможуть у спробах посередництва в переговорах щодо ядерної програми Ірану та можливого припинення війни, але поки що їм відмовили.

Джерела кажуть, що одна з причин, чому Трамп не хоче відновлювати переговори з Іраном - невпевненість у тому, в якому стані і де перебуває новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3539) США (26813) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+13
А іранці в курсі що вони просили відновити переговори? 🤔
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17.03.2026 09:49 Відповісти
+8
ми здивовані, що трамп не хоче укладати мирну угоду з іраном.
Скажіть трампу, що махмуд хаменеї готовий до угоди.
Із трампом набагато складніше домовитись.
У трампа немає карт. Мін має передати техас іранцям, і вже завтра вогню не буде.

Якби Байден був президентом, цієї війни б ніколи не було!
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17.03.2026 09:52 Відповісти
+7
Так хто кого відхиляє?
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17.03.2026 09:45 Відповісти

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