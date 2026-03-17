Я матиму честь забрати Кубу, можу зробити з нею все, що захочу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба опинилася у вкрай складному становищі, тому, за його словами, Сполучені Штати мають можливість діяти щодо неї на власний розсуд.
Його заяву цитує видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Трамп бачить кінець Куби
"Я думаю, Куба бачить кінець. Усе своє життя я чув про США і Кубу. Коли США це зроблять? Я справді вірю, що буду мати честь - мати честь забрати Кубу", - запевнив він.
На прохання уточнити, що він мав на увазі під "забрати Кубу", яка перебуває під контролем комуністичного режиму з 1959 року, Трамп зазначив, що США можуть втрутитись "в будь-якій формі".
"Чи я її звільню, чи заберу - думаю, я можу зробити з нею все, що захочу, хочете знати правду. Вони дуже ослаблена нація на цей момент", - сказав президент США.
Трамп про Кубу
- Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.
- У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.
- Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.
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