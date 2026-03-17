Я матиму честь забрати Кубу, можу зробити з нею все, що захочу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба опинилася у вкрай складному становищі, тому, за його словами, Сполучені Штати мають можливість діяти щодо неї на власний розсуд.

Його заяву цитує видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Трамп бачить кінець Куби

"Я думаю, Куба бачить кінець. Усе своє життя я чув про США і Кубу. Коли США це зроблять? Я справді вірю, що буду мати честь - мати честь забрати Кубу", - запевнив він.

На прохання уточнити, що він мав на увазі під "забрати Кубу", яка перебуває під контролем комуністичного режиму з 1959 року, Трамп зазначив, що США можуть втрутитись "в будь-якій формі".

"Чи я її звільню, чи заберу - думаю, я можу зробити з нею все, що захочу, хочете знати правду. Вони дуже ослаблена нація на цей момент", - сказав президент США.

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Трамп про Кубу

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.

У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.

Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

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