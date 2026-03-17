Я буду иметь честь забрать Кубу, могу сделать с ней все, что захочу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба оказалась в крайне сложном положении, поэтому, по его словам, Соединенные Штаты имеют возможность действовать в отношении нее по своему усмотрению.
Его заявление цитирует издание, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Трамп видит конец Кубы
"Я думаю, Куба видит свой конец. Всю свою жизнь я слышал о США и Кубе. Когда США это сделают? Я действительно верю, что буду иметь честь - иметь честь забрать Кубу", - заверил он.
На просьбу уточнить, что он имел в виду под "забрать Кубу", которая находится под контролем коммунистического режима с 1959 года, Трамп отметил, что США могут вмешаться "в любой форме".
"Освобожу ли я ее или заберу - думаю, я могу сделать с ней все, что захочу, хотите знать правду. Они очень ослабленная нация на данный момент", - сказал президент США.
Трамп о Кубе
- Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
- В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
- Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.
"Вот, в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом...".
Тромб вимагає відставки всього старого керівництва Куби на чолі з президентом Мігелем Діас-Канелем, якому 65 років і два роки до закінчення каденції (на посаді - з 2018 року).
Тромб добивається, щоби американські компанії зайшли на Кубу і зайнялись її економікою.
При цьому Білий дім начебто не вимагає повного демонтажу комуністичної влади на острові, говорячи лише про заміну окремих політичних фігур.
Вимог США відносно сім'ї Кастро немає.
