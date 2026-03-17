Новости Трамп угрожает Кубе
Я буду иметь честь забрать Кубу, могу сделать с ней все, что захочу, - Трамп

Трамп выступит с обращением к Конгрессу 24 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба оказалась в крайне сложном положении, поэтому, по его словам, Соединенные Штаты имеют возможность действовать в отношении нее по своему усмотрению.

Его заявление цитирует издание, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Трамп видит конец Кубы

"Я думаю, Куба видит свой конец. Всю свою жизнь я слышал о США и Кубе. Когда США это сделают? Я действительно верю, что буду иметь честь - иметь честь забрать Кубу", - заверил он.

На просьбу уточнить, что он имел в виду под "забрать Кубу", которая находится под контролем коммунистического режима с 1959 года, Трамп отметил, что США могут вмешаться "в любой форме".

"Освобожу ли я ее или заберу - думаю, я могу сделать с ней все, что захочу, хотите знать правду. Они очень ослабленная нация на данный момент", - сказал президент США.

Читайте: США ослабляют блокаду Кубы: разрешена перепродажа венесуэльской нефти для частного сектора

Трамп о Кубе

  • Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
  • В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
  • Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

Топ комментарии
Мені шкода людей, які зараз вивчають Міжнародне Право. Безглузде заняття...
17.03.2026 08:54 Ответить
Ну іран ти вже переміг, давай тепер на кубу! Ввечері знову буде волати, НАТО памагі! 😁
17.03.2026 08:53 Ответить
бидлота уявила себе богом.
показать весь комментарий
17.03.2026 08:53 Ответить
Ну іран ти вже переміг, давай тепер на кубу! Ввечері знову буде волати, НАТО памагі! 😁
17.03.2026 08:53 Ответить
У Тютчєва є цікавий віршик, написаний в період Кримської війни), що є аналогією поведінки Трампа:
"Вот, в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом...".
17.03.2026 09:30 Ответить
бидлота уявила себе богом.
17.03.2026 08:53 Ответить
Згадую «Похождения бравого солдата Швейка»…

Трамп і не помітив, як за рік своєї каденції успішно пройшов шлях від «полупердуна» до «конченого пердуна», перескочив через номінацію «паршивий старікашка»...
17.03.2026 09:17 Ответить
Навіть гітлєр не дозволяв собі такого, а педалював тему "необхідності життєвого простору для німців".
Цей же Трамп не боїтьсь ні Бога ні Сатану - уявив себе вище Бога.
Таким були лише римські імператори, що регульярно себе оголошували новими богами.
Все із-за того що люди надто довго живуть в зрілому віці їх нічого не бавить окрім безумства.
17.03.2026 09:35 Ответить
все із-за того, що не діє закон, що
люди пенсійного віку
не мають право обіймати державні посади.
ще й президенти.
17.03.2026 09:38 Ответить
Мені шкода людей, які зараз вивчають Міжнародне Право. Безглузде заняття...
17.03.2026 08:54 Ответить
Зато іспити без проблем - несеш повну нісенітницю і посилаєшся на факти сьогодення...
17.03.2026 09:00 Ответить
17.03.2026 09:01 Ответить
А мені шкода потраченого часу на вивчення цієї дисципліни, хоч і один семестр...
17.03.2026 09:45 Ответить
Трамп наш слоняра 🐘🐘🐘
17.03.2026 08:55 Ответить
Куба для мене не показник - я її на *** вертів - Трамп
17.03.2026 08:55 Ответить
Європа знову буде розповідати що Куба агресор ахах.
17.03.2026 08:56 Ответить
А Зеленський запропонує допомогу.
17.03.2026 09:25 Ответить
Міжнародний кримінальний трибунал для Трампа вже створюють?
Може, зробити зразу для двох пердунів - американського та російського ?
17.03.2026 08:56 Ответить
Блін, а ми обмежимося походу тільки Угорщиною
17.03.2026 08:57 Ответить
Меланіяааа, слідкуй за ним!
Він знову пігулки нековтає.
17.03.2026 08:57 Ответить
сполучення "маю честь" за трампа заграло новими фарбами... маю, з якого боку, в якій збоченій формі?...
17.03.2026 08:58 Ответить
трамп из ДЛБА превращается в ШИЗОФРЕНИКА !!! ********* пыль глотать ,а не Кубу покорить !!!(((
17.03.2026 08:59 Ответить
є гарна рашиська пісня, вибачте друзі за рашиську мову- Собака лаяла на дядю фраєра.
17.03.2026 08:59 Ответить
Гоаулд Трамп наращивает темпы.
17.03.2026 09:00 Ответить
ЧатГОПОТА каже не може бути в голові трампа креветка навіт при тому що мрт-обладнання є скомпроментованою технологією. На ренгені у нього суцілька кістка.
17.03.2026 09:05 Ответить
Чому американці не повстають проти тирана і міжнародного злочинця. І скільки тисяч застрелять якщо революція таки буде?
17.03.2026 09:01 Ответить
Якщо в листопаді Америка не схаменеться і не усуне цього "самошедшого" дідугана ,їй загрожують кранти.
17.03.2026 09:02 Ответить
трамп, кончений пєдофіл.
від персів отримав по рудій макитрі, не знає як відповзти.
то, знову за своє, гвалтувати маленьких.
ручкі то, помнят!
17.03.2026 09:02 Ответить
Треба все ж було дати йому "премію миру", бо тепер без премії він усіх, окрім свого друга "владимира", задовбає своїми "хотілками"
17.03.2026 09:02 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cr5lgj6nv76o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_format=link&at_medium=social&at_link_id=8D823BAC-21CB-11F1-BE6E-843F2202B85A&at_link_type=web_link&at_campaign=Social_Flow&at_ptr_name=twitter&at_link_origin=BBC_ua&at_bbc_team=editorial&at_campaign_type=owned @ На Кубі 16 березня стався повний блекаут: електрика пропала на всьому "острові свободи" з населенням близько десяти мільйонів людей.
Тромб вимагає відставки всього старого керівництва Куби на чолі з президентом Мігелем Діас-Канелем, якому 65 років і два роки до закінчення каденції (на посаді - з 2018 року).
Тромб добивається, щоби американські компанії зайшли на Кубу і зайнялись її економікою.
При цьому Білий дім начебто не вимагає повного демонтажу комуністичної влади на острові, говорячи лише про заміну окремих політичних фігур.
Вимог США відносно сім'ї Кастро немає.

17.03.2026 09:03 Ответить
Всі чули інтерв'ю його племінниці (практикуючої психіатрині). Вона давно визначилася з хворобою Доника. А діагнозів у нього,як у собаки бліх!
17.03.2026 09:03 Ответить
Сумасшедший.
17.03.2026 09:04 Ответить
За 60 своїх свідомих років такого ********* в президентах США я не пам'ятаю....
17.03.2026 09:08 Ответить
Кончена руда падаль, ***** номер два.
17.03.2026 09:08 Ответить
З такими талантами, як у Додіка, прапор Куби може замайоріти над Білим домом
17.03.2026 09:08 Ответить
Куба ннада?
17.03.2026 09:08 Ответить
де та щедра людина якій не шкода 9 г свинцю?
17.03.2026 09:10 Ответить
"Новий"божевільний гітлер?
17.03.2026 09:10 Ответить
да похєр на тебе чмо дегенеративне , через 2.5 рокі каденція скінчиться і підкеш нах
17.03.2026 09:12 Ответить
Так Куба сама вже скоро буде готова віддатися США. І якщо чесно, це давно треба було зробити.
17.03.2026 09:13 Ответить
В городі бузина...
17.03.2026 09:33 Ответить
На Кубі повна жопа і тотальний блєкаут.
17.03.2026 09:46 Ответить
Вік вже такий що не про Кубу думати а про божий суд, по тоненькому льоду йде вже дідуган.
17.03.2026 09:13 Ответить
"Трудно быть богом", пожалійте його, дайте прмію миру. Один такий вже давно "пашет на галерах". От би організувати для подібних, на якомусь острові елітний дом для підстаркуватих. Дешевше б вийшло.
17.03.2026 09:13 Ответить
Немає гіршого гріха ніж старість. А. Вудворд.
17.03.2026 09:16 Ответить
старість не гріх
потакання хворобам старості - гріх
17.03.2026 09:39 Ответить
Дурнуватий Трамп, а Байден так би не зробив і навіть не сказав би...
17.03.2026 09:15 Ответить
Педофілія головного мозку процвітає. Коли Тромб їздив на острів Епштейна, то мабуть щось подібне говорив.
17.03.2026 09:17 Ответить
Old donkey
17.03.2026 09:17 Ответить
Слова відносні,адресовані всім диктаторам,малим і великим.
17.03.2026 09:26 Ответить
Ти ба, як місцева вата за кубінських комуняк розхвилювалася...
17.03.2026 09:31 Ответить
Гітлера вже явно обійшов! А путлєру такі слова як бальзам на душу. В Америці у владі хтось залишився не хворий психічно? Куди ділася система стримування та противаг?
17.03.2026 09:32 Ответить
Старий збоченець.
17.03.2026 09:34 Ответить
Ось і демократична та вільна Америка виростила і вибрала в президенти свого Пуйла і брехуна-обіцялкіна Голобородька. Ніколи б не подумав, що телевізор вправить мізки 400-мільйонному народу, як в нас 40-мільйонному у 2019 році. Сьогодні Трамп вважає Кубу своєю дачею, а Голобородько звичайно дрібнувато, але ж, вперто вважає Верховну Раду своїм колгоспом.
17.03.2026 09:35 Ответить
Вже забув про Гренландію. (по причині передозування псіхотропними препаратами)
17.03.2026 09:36 Ответить
Донні нада острів! Як не Гренландія так Куба , байдуже. Донні пам'ятає , шо його возили на якийсь острів , і було дуже приятно.. А його друг Джефрі (доречі, чого це його не видно?) казав ,що влаштує все на будь-якому острові. Ла ісла боніта...
17.03.2026 09:36 Ответить
Трампон готов обменять одного кубинца на двух пингвинов с Гренландии.
Или обменять десять кубинцев на одного белого медведя из Антарктиды.
Но для ему этого надо опять закончить войну между Албанией и Азербайджаном.
17.03.2026 09:39 Ответить
Мозок,звичайно, не видно, але коли його бракує- помітно!
Йому мало того, що Білий дім перетворив на божевільний, так хоче ще й увесь світ.
17.03.2026 09:41 Ответить
Це той пі@ар,шо кричав,якщо переможуть демократи то буде 3я світова.
17.03.2026 09:42 Ответить
 
 