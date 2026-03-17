Я буду иметь честь забрать Кубу, могу сделать с ней все, что захочу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба оказалась в крайне сложном положении, поэтому, по его словам, Соединенные Штаты имеют возможность действовать в отношении нее по своему усмотрению.

Трамп видит конец Кубы

"Я думаю, Куба видит свой конец. Всю свою жизнь я слышал о США и Кубе. Когда США это сделают? Я действительно верю, что буду иметь честь - иметь честь забрать Кубу", - заверил он.

На просьбу уточнить, что он имел в виду под "забрать Кубу", которая находится под контролем коммунистического режима с 1959 года, Трамп отметил, что США могут вмешаться "в любой форме".

"Освобожу ли я ее или заберу - думаю, я могу сделать с ней все, что захочу, хотите знать правду. Они очень ослабленная нация на данный момент", - сказал президент США.

Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.

В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.

Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

