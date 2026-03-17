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Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном Зміна режиму в Ірані
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Трамп повідомив про можливе відкладання візиту до Китаю на місяць

Трамп може відкласти візит в Китай

Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

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Триває діалог з Китаєм

Трамп сказав журналістам у Білому домі, що США тримають діалог з Китаєм, але через війну він хоче бути на робочому місці.

"Ми попросили відкласти це приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним", – сказав Трамп. "У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи відкладемо це, не сильно".

Прессекретарка Трампа Кароліна Лівітт повідомила журналістам раніше в понеділок, що поїздку може бути відкладено.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3539) Китай (5287) США (26813) Сі Цзіньпін (433) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+17
нога в ормузі застрягла. В такому віці треба уважніше під ноги дивитись.
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17.03.2026 02:02 Відповісти
+7
Що, Китай таки послав п$дофіла Краснова за крейсером?
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17.03.2026 03:14 Відповісти
+5
Місяця на Іран буде замало.
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17.03.2026 02:07 Відповісти

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