Трамп повідомив про можливе відкладання візиту до Китаю на місяць

Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

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Триває діалог з Китаєм

Трамп сказав журналістам у Білому домі, що США тримають діалог з Китаєм, але через війну він хоче бути на робочому місці.

"Ми попросили відкласти це приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним", – сказав Трамп. "У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи відкладемо це, не сильно".

Прессекретарка Трампа Кароліна Лівітт повідомила журналістам раніше в понеділок, що поїздку може бути відкладено.

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