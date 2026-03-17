Трамп повідомив про можливе відкладання візиту до Китаю на місяць
Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.
Триває діалог з Китаєм
Трамп сказав журналістам у Білому домі, що США тримають діалог з Китаєм, але через війну він хоче бути на робочому місці.
"Ми попросили відкласти це приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним", – сказав Трамп. "У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи відкладемо це, не сильно".
Прессекретарка Трампа Кароліна Лівітт повідомила журналістам раніше в понеділок, що поїздку може бути відкладено.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+17 Urs
показати весь коментар17.03.2026 02:02 Відповісти Посилання
+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар17.03.2026 03:14 Відповісти Посилання
+5 Pan Lipko
показати весь коментар17.03.2026 02:07 Відповісти Посилання
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