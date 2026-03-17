РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае Смена режима в Иране
1 693 21

Трамп сообщил о возможном отложении визита в Китай на месяц

Президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжается диалог с Китаем

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что США ведут диалог с Китаем, но из-за войны он хочет быть на рабочем месте.

"Мы попросили отложить это примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ним", — сказал Трамп. "У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь. Поэтому, возможно, мы немного отложим это, не сильно".

Пресс-секретарь Трампа Каролина Ливитт сообщила журналистам ранее в понедельник, что поездка может быть отложена.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Иран (2496) Китай (3307) США (28859) Си Цзиньпин (361) Трамп Дональд (7770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нога в ормузі застрягла. В такому віці треба уважніше під ноги дивитись.
показать весь комментарий
17.03.2026 02:02 Ответить
Рудий бліцував, думав в шахи. Вийшло в шашки і по чапаєвські.
показать весь комментарий
17.03.2026 05:06 Ответить
Дуже влучно.Дякую за "під ноги"
показать весь комментарий
17.03.2026 05:27 Ответить
Місяця на Іран буде замало.
показать весь комментарий
17.03.2026 02:07 Ответить
Зараз в руках у Трампа 63% видобутку нафти.
До зустрічі з монголоїдом він явно розраховує мати ще більше.
показать весь комментарий
17.03.2026 02:44 Ответить
Сорян. 😁

Згідно з останніми аналітичними звітами, до 68% світового видобутку нафти зосереджено в країнах, що перебувають у політичній, економічній або військовій сфері впливу США.
показать весь комментарий
17.03.2026 02:47 Ответить
Рудий вважав, що пробка від протоки в його руках (дам не дам) в рушники просто замінували протоку і бігають по берегу з шахедами.
показать весь комментарий
17.03.2026 05:17 Ответить
Що, Китай таки послав п$дофіла Краснова за крейсером?
показать весь комментарий
17.03.2026 03:14 Ответить
У Пекіні є значні стратегічні резерви - 1,2 мільярда барелів нафти, яких вистачить щонайменше на 100 днів.
Це повинно захистити економіку країни в короткостроковій перспективі.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:39 Ответить
Поки в ці дні в США та в багатьох країнах Європи люди з тривогою дивляться на цінники на бензин та дизель на заправках, у Китаї страх помітно слабший.
До кінця 2025 року тут вперше понад половина нових легкових автомобілів виявилися електромобілями. Завдяки цьому переходу вже вдалося скоротити споживання нафти на один мільйон барелів на добу.
У США картина інша.
Частка електромобілів на ринку у 2025 році знизилася до 5,7%, у 2024-му вона становила майже 9%.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:42 Ответить
Ще 20 років тому американські дослідження випереджали Китай у 60 з 64 ключових технологій.
Сьогодні Китай попереду вже у 57 галузях цієї науки.
показать весь комментарий
17.03.2026 06:55 Ответить
The New York Times
На нараді в Овальному кабінеті минулого тижня роздратований Трамп вимагав від голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна відповіді: чому США не можуть негайно відкрити Ормузьку протоку?
На що прозвучала однозначна відповідь: навіть один іранський військовий або боєць ополчення на швидкісному катері, що перетинає вузьке горло протоки, здатний випустити мобільну ракету по повільному супертанкеру або прикріпити до його корпусу донну міну.
Проблема в тому, що знищення звичайної зброї не позбавило Іран можливості сіяти хаос - навіть у послабленому стані. І за 5 років взаємодії з Трампом у Тегерані, судячи з усього, засвоїли: зростання цін на нафту та падіння фондових ринків можуть стати для нього потужними важелями тиску.
показать весь комментарий
17.03.2026 03:42 Ответить
Після двох тижнів бойових дій США в Ірані Трамп повинен вирішити: йти до кінця чи оголосити перемогу і вивести війська, пише NYT.
Обидва сценарії загрожують важкими економічними та військовими наслідками для Вашингтона та його союзників.
Ціна подальшої участі у конфлікті очевидна: нові втрати серед американських військових, стрімке зростання фінансових витрат і ризик остаточного розриву союзницьких відносин.
Всередині країни зростає тривога серед прихильників Трампа - вони бачать, як президент різко відходить від власних зобов'язань не втягувати Америку у нові війни.
 Альтернатива - почати виведення військ, оголосивши про перемогу, навіть незважаючи на те, що більшість заявлених цілей не досягнуто. Головна з них - гарантувати, що Іран ніколи більше не зможе створити ядерну зброю.
показать весь комментарий
17.03.2026 03:44 Ответить
Араби навколо і Ізраїль підтримують США, лишатися з небезпекою що тобі в буль який момент покладуть економіку та доїтимуть як гопніки ніхто там не хоче. Так що у США достатньо підтримки. Інше питання що США хоче участі Європи в обін на те що допомагали Україні. Європа як завжди ні риби ні мяса. У такому контексті шанси на подальшу будь яку політичну, розвідувальну, чи технічну підтримку України США суттєво зменшуються напевне
показать весь комментарий
17.03.2026 03:49 Ответить
Араби- суніти не підтримують шиїтський Іран, але разом (суніти і шиїти) ненавидять Ізраїль.
 Згадайте історію.
Теракти 11 вересня були серією скоординованих ісламських терористичних терористичних атак-смертників, здійснених аль-Каїдою проти Сполучених Штатів у 2001 році.
Дев'ятнадцять терористів захопили чотири авіалайнери, а потім по одному врізалися в кожну з Веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак врізався в Пентагон.
15 з них були громадянами Саудівської Аравії, двоє - з Об'єднаних Арабських Еміратів, один - з Єгипту, а один - з Лівану. Мотивами «Аль-Каїди» були підтримка США Ізраїлю, наявність американських військових баз у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку.
показать весь комментарий
17.03.2026 05:45 Ответить
Ой, та хай жовтосракі пообіцяють Маньчжурію вітьку з затьком і доні заспокоїться.
показать весь комментарий
17.03.2026 04:51 Ответить
Та ну. Це з батьківщина самого товариша Сі, він перший манджур на троні.
показать весь комментарий
17.03.2026 05:19 Ответить
У Ізраїлі ціль - ядерки і її засоби доставки. На 90 досягнута. А Рудий прагне брати плату за вихід з борделю.
показать весь комментарий
17.03.2026 05:26 Ответить
Міркую, що цієї зустрічі вже не буде ніколи. Сі не зустрічається з лузерами
показать весь комментарий
17.03.2026 07:15 Ответить
Все верно,маоистским комунякам нужно показать скальпы персидских религиозных фанатиков и таких же фанатиков кубинских фиделевцев,это произведет впечатление и немного успокоит их пыл по отношению к Тайваню.
показать весь комментарий
17.03.2026 07:39 Ответить
Іран за три дні.....
показать весь комментарий
17.03.2026 07:45 Ответить
 
 