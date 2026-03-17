Трамп сообщил о возможном отложении визита в Китай на месяц
Президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.
Продолжается диалог с Китаем
Трамп сказал журналистам в Белом доме, что США ведут диалог с Китаем, но из-за войны он хочет быть на рабочем месте.
"Мы попросили отложить это примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ним", — сказал Трамп. "У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь. Поэтому, возможно, мы немного отложим это, не сильно".
Пресс-секретарь Трампа Каролина Ливитт сообщила журналистам ранее в понедельник, что поездка может быть отложена.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Топ комментарии
Urs
17.03.2026 02:02
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
17.03.2026 03:14
Pan Lipko
17.03.2026 02:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До зустрічі з монголоїдом він явно розраховує мати ще більше.
Згідно з останніми аналітичними звітами, до 68% світового видобутку нафти зосереджено в країнах, що перебувають у політичній, економічній або військовій сфері впливу США.
Це повинно захистити економіку країни в короткостроковій перспективі.
До кінця 2025 року тут вперше понад половина нових легкових автомобілів виявилися електромобілями. Завдяки цьому переходу вже вдалося скоротити споживання нафти на один мільйон барелів на добу.
У США картина інша.
Частка електромобілів на ринку у 2025 році знизилася до 5,7%, у 2024-му вона становила майже 9%.
Сьогодні Китай попереду вже у 57 галузях цієї науки.
На нараді в Овальному кабінеті минулого тижня роздратований Трамп вимагав від голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна відповіді: чому США не можуть негайно відкрити Ормузьку протоку?
На що прозвучала однозначна відповідь: навіть один іранський військовий або боєць ополчення на швидкісному катері, що перетинає вузьке горло протоки, здатний випустити мобільну ракету по повільному супертанкеру або прикріпити до його корпусу донну міну.
Проблема в тому, що знищення звичайної зброї не позбавило Іран можливості сіяти хаос - навіть у послабленому стані. І за 5 років взаємодії з Трампом у Тегерані, судячи з усього, засвоїли: зростання цін на нафту та падіння фондових ринків можуть стати для нього потужними важелями тиску.
Обидва сценарії загрожують важкими економічними та військовими наслідками для Вашингтона та його союзників.
Ціна подальшої участі у конфлікті очевидна: нові втрати серед американських військових, стрімке зростання фінансових витрат і ризик остаточного розриву союзницьких відносин.
Всередині країни зростає тривога серед прихильників Трампа - вони бачать, як президент різко відходить від власних зобов'язань не втягувати Америку у нові війни.
Альтернатива - почати виведення військ, оголосивши про перемогу, навіть незважаючи на те, що більшість заявлених цілей не досягнуто. Головна з них - гарантувати, що Іран ніколи більше не зможе створити ядерну зброю.
Згадайте історію.
Теракти 11 вересня були серією скоординованих ісламських терористичних терористичних атак-смертників, здійснених аль-Каїдою проти Сполучених Штатів у 2001 році.
Дев'ятнадцять терористів захопили чотири авіалайнери, а потім по одному врізалися в кожну з Веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак врізався в Пентагон.
15 з них були громадянами Саудівської Аравії, двоє - з Об'єднаних Арабських Еміратів, один - з Єгипту, а один - з Лівану. Мотивами «Аль-Каїди» були підтримка США Ізраїлю, наявність американських військових баз у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку.