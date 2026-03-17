Трамп сообщил о возможном отложении визита в Китай на месяц

Президент США Дональд Трамп предположил, что его визит в Китай в этом месяце для встречи с Си Цзиньпином может быть отложен примерно на месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Продолжается диалог с Китаем

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что США ведут диалог с Китаем, но из-за войны он хочет быть на рабочем месте.

"Мы попросили отложить это примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ним", — сказал Трамп. "У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь. Поэтому, возможно, мы немного отложим это, не сильно".

Пресс-секретарь Трампа Каролина Ливитт сообщила журналистам ранее в понедельник, что поездка может быть отложена.

