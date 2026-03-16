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Війна США з Іраном може закінчитися лише політичним врегулюванням, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що спричинена війна США та Ізраїлю проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву глави німецького уряду наводить AP.
Про Іран
Мерц наголосив, що ситуацію на Близькому Сході не можна вирішити військовим шляхом.
"Змусити країну підкоритися за допомогою бомбардувань, найімовірніше, не є правильним підходом до створення демократичного уряду в Ірані. Військового вирішення тут не буде", - сказав політик.
Відповідаючи на заклики Трампа направити військові кораблі для патрулювання Ормузької протоки, Мерц додав: "НАТО –– це оборонний альянс, а не інтервенційний".
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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- 90 млн населення
- за площею 2 України
- мусульмани
- режиму 50 років
Тут треба було або 1 млн піхоти вторнення, або лояльні елементи всередині країни. Та після таких бомбардувань лояльних США майже не буде