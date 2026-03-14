Мерц закликав якнайшвидше зупинити війну з Іраном: "Нікому не приносить користі і шкодить економіці"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого припинення війни з Іраном. Він наголосив, що війна на Близькому Сході завдає шкоди економікам, зокрема й Німеччини.

Про це німецький канцлер сказав виступаючи в Норвегії разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та прем’єр-міністром Канади Марком Карні, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Війна проти Ірану шкодить економіці

Мерц заявив, що його уряд та інші країни використовують усі дипломатичні канали, щоб спробувати припинити конфлікт.

"Ми сподіваємося знайти способи якомога швидше покласти край цій війні, бо вона нікому не приносить користі, а багатьом, зокрема й нам, економічно, шкодить",- заявив канцлер ФРН.

Він додав, що занепокоєння європейців стосовно стратегії США із припинення війни "насправді не отримали відповіді".

"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: Німеччина не є частиною цієї війни, і ми не хочемо бути її частиною",- наголосив Мерц.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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