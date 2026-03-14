2 647 38

Мерц призвал как можно скорее остановить войну с Ираном: "Никому не приносит пользы и вредит экономике"

Мерц требует остановить войну с Ираном: подробности

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему прекращению войны с Ираном. Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке наносит ущерб экономикам, в том числе и Германии.

Об этом немецкий канцлер сказал, выступая в Норвегии вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Канады Марком Карни, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Война против Ирана наносит ущерб экономике

Мерц заявил, что его правительство и другие страны используют все дипломатические каналы, чтобы попытаться прекратить конфликт.

"Мы надеемся найти способы как можно быстрее положить конец этой войне, потому что она никому не приносит пользы, а многим, в том числе и нам, наносит экономический ущерб", — заявил канцлер ФРГ.

Он добавил, что опасения европейцев относительно стратегии США по прекращению войны "на самом деле не получили ответа".

"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не является частью этой войны, и мы не хотим быть ее частью", — подчеркнул Мерц.

Читайте также: США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, — WSJ

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: США полностью уничтожили все военные объекты на острове Харк - "жемчужине" Ирана, - Трамп

Топ комментарии
+13
А щодо війни в нас воно такого не каже.
Навіть більше європейці дуже не хочуть кінця війни в Україні.
А наші вівці продовжують вважати їх союзниками...
показать весь комментарий
14.03.2026 02:18 Ответить
+8
Які вони союзники,може в НАТО прийняли,може в ЄС? Може прислали контингент? А може небо прикрили коли Україна кров'ю обливалася? А,ну кредит обіцяють,щоб побути їхнім щитом.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:49 Ответить
+5
все вірно !
Європа, з Україною включно, знаходиться за прекрасним великим Чорним морем.
це - не наша війна!
донні та бі-бі, робіть свій піс діл з полотєнєчніками
вітьков і зятьков вам в допомогу

.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:05 Ответить
Ти шо , машину не заправляєш?
показать весь комментарий
14.03.2026 07:38 Ответить
США здешевлюють боротьбу з іранськими БпЛА.

Армія США перекинула на Близький Схід 10 тисяч https://zn.ua/ukr/war/aviaekspert-nazvav-vidsotok-efektivnosti-droniv-perekhopljuvachiv-proti-shakhediv.html дронів-перехоплювачів, випробуваних у війні в Україні. Вони мають допомогти відбивати іранські атаки, не витрачаючи дорогі ракетні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-13/us-sends-intercept-drones-used-in-ukraine-to-blunt-iran-strikes пише Bloomberg.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:16 Ответить
здаєтсься мені цю новину тільки ви і я не пропустили.
побачимо вихлоп,
мені здається діло не в "національності" дронів і операторів,
а в ефективності.
два підрозділа і невелеке змагання все би показали...
показать весь комментарий
14.03.2026 02:59 Ответить
В топку. Через два тижні нафта по 200. І всі дрони і Доні і ми йдемо в топку.
показать весь комментарий
14.03.2026 07:38 Ответить
бандючня і в лугандоні і в на бамбасі - тому і прилітає туди!
в чому саме не вподоба - лисі, 200 кіло за персону?
недогодовані Україною підрусняві свині?
показать весь комментарий
14.03.2026 07:41 Ответить
Чувирло, вимкни штучний інтелект. Супєрвайзер випоре
показать весь комментарий
14.03.2026 08:05 Ответить
колесо лисе, ти хочь памьятаєш в яку руку лопату брати і вуголь рубати?
русня вас обнулула в бурятів,,,
показать весь комментарий
14.03.2026 08:12 Ответить
а як ви собі вважаєте - лисе,
1,5 метра ростом і 200 кг яким образом може передвігатись?
думаю тільки котитись...
показать весь комментарий
14.03.2026 08:21 Ответить
Україна - ідеальний і безоплатний полігон для США
показать весь комментарий
14.03.2026 07:42 Ответить
а що з цього питання думають Макрон та Фон Дерляйн?
показать весь комментарий
14.03.2026 02:17 Ответить
Те саме
показать весь комментарий
14.03.2026 07:39 Ответить
Ну, можна спробувати гордо повоювати без європейських грошей, зброї та санкцій. Врешті решт, вони не зобов'язані, та й нафтогаз руснявий смачний.
Воює ж Іран майже без допомоги ззовні, лише власними силами, і вже не тільки проти США з Ізраїлем.
Ото незламність так незламність.
показать весь комментарий
14.03.2026 06:05 Ответить
Повна дурня!
показать весь комментарий
14.03.2026 07:23 Ответить
Та ти шо?

А чому теье тільки російські тролі лайкають?
Тщатєльнєй надо, товарісщ майор
показать весь комментарий
14.03.2026 07:41 Ответить
Не каже бо русні ***** на його призови.
Це ж тільки Рижий Педофіл якого ти облизуєш робить вигляд що ***** миротворець а сам просто шукає привід підмахнути другу *********. Скоро вже на нас санкції накладе а русні зброю дасть - а барани будуть вірити що це такий пошук миру.
показать весь комментарий
14.03.2026 08:47 Ответить
здається не правий тут Мерц, хоч і людина начебто з розумом...
заліз? - закінчюй!
показать весь комментарий
14.03.2026 02:52 Ответить
В набагото менший і без зброї Афганістан вже залазили! І що? А в цьому регіоні ще більша частини нафти та газу світу. Тільки росія та євреї щасливі...
показать весь комментарий
14.03.2026 07:26 Ответить
навіть кішка гладить лапом по лобу...
ти же знаєш, хазяїн, кращє за всіх кішок - кацапи їбануті!
до речі коли завтрік кошарікам?
показать весь комментарий
14.03.2026 04:56 Ответить
"Ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або економічному плані", - сказав Мерц

Це він про Україну. Тут закликами якнайшвидше закінчити й не пахне.
показать весь комментарий
14.03.2026 05:04 Ответить
іранську доня закінчить коли відчює це в своїх костях.
чому ви думаєте шо ***** думає інакше?
тута все діло в костях.
показать весь комментарий
14.03.2026 05:22 Ответить
А війна россії проти України приносить користь і на економіку світи не впливає тому всім пох*й
показать весь комментарий
14.03.2026 05:20 Ответить
від неї розжерті ще жиріють,а худі займають кладовища...
показать весь комментарий
14.03.2026 09:05 Ответить
блін, в жовтні 1918 і до того казали - bуba през? - багато кому не жити.
У 2024му теж попереджали - доня през? - ховайте українських дітей...
дебати скінчилися - ховайте дітей.
показать весь комментарий
14.03.2026 05:42 Ответить
навіть не впевнений на кого іншого руда псіна накинеться?
на Україну ци на кубу?
потрібна перемога і не важливо над ким - аби був переможець!
показать весь комментарий
14.03.2026 05:48 Ответить
доня - це гремучя змісь комуністів фашістів і нейронів!
цей ****** спалить все...
показать весь комментарий
14.03.2026 06:20 Ответить
Нейрони в нього деградували, залишилися тільки аксони, для рефлексії і базових інстинктів
показать весь комментарий
14.03.2026 07:47 Ответить
ну чого ,пуйлу приносить користь
показать весь комментарий
14.03.2026 06:39 Ответить
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
показать весь комментарий
14.03.2026 07:57 Ответить
Мерц - розчарування. Займає позицію куколда-страуса. Невже не розуміє що Іран спочатку вдарить по Ізраілю ядерною зброєю, а потім буде погрожувати самій Німеччині, бо там багато ісламістів?
показать весь комментарий
14.03.2026 07:57 Ответить
Ясний пен. Після Ізраїлю наступна країна - Німеччина. Бо там виробляють фольксвагени.
показать весь комментарий
14.03.2026 08:23 Ответить
німетчина чи ні,вдарять,там по вулицях муслімів вже більш як аборигенів,таке відчуття що вони це провокують,а з іншої сторони вони отримають те чого заслуговують,те провокували з іншими...
показать весь комментарий
14.03.2026 09:09 Ответить
Не приносить користі. Якась людоїдська аргументація.
показать весь комментарий
14.03.2026 09:18 Ответить
 
 