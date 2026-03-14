Мерц призвал как можно скорее остановить войну с Ираном: "Никому не приносит пользы и вредит экономике"
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему прекращению войны с Ираном. Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке наносит ущерб экономикам, в том числе и Германии.
Об этом немецкий канцлер сказал, выступая в Норвегии вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Канады Марком Карни, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Война против Ирана наносит ущерб экономике
Мерц заявил, что его правительство и другие страны используют все дипломатические каналы, чтобы попытаться прекратить конфликт.
"Мы надеемся найти способы как можно быстрее положить конец этой войне, потому что она никому не приносит пользы, а многим, в том числе и нам, наносит экономический ущерб", — заявил канцлер ФРГ.
Он добавил, что опасения европейцев относительно стратегии США по прекращению войны "на самом деле не получили ответа".
"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не является частью этой войны, и мы не хотим быть ее частью", — подчеркнул Мерц.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Армія США перекинула на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів, випробуваних у війні в Україні. Вони мають допомогти відбивати іранські атаки, не витрачаючи дорогі ракетні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, пише Bloomberg.
