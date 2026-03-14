Мерц призвал как можно скорее остановить войну с Ираном: "Никому не приносит пользы и вредит экономике"

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему прекращению войны с Ираном. Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке наносит ущерб экономикам, в том числе и Германии.

Об этом немецкий канцлер сказал, выступая в Норвегии вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Канады Марком Карни, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Война против Ирана наносит ущерб экономике

Мерц заявил, что его правительство и другие страны используют все дипломатические каналы, чтобы попытаться прекратить конфликт.

"Мы надеемся найти способы как можно быстрее положить конец этой войне, потому что она никому не приносит пользы, а многим, в том числе и нам, наносит экономический ущерб", — заявил канцлер ФРГ.

Он добавил, что опасения европейцев относительно стратегии США по прекращению войны "на самом деле не получили ответа".

"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не является частью этой войны, и мы не хотим быть ее частью", — подчеркнул Мерц.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

