Война США с Ираном может закончиться только политическим урегулированием, — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что возможная война США и Израиля против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление главы немецкого правительства приводит AP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Иране

Мерц подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке нельзя решить военным путем.

"Заставить страну подчиниться с помощью бомбардировок, скорее всего, не является правильным подходом к созданию демократического правительства в Иране. Военного решения здесь не будет", — сказал политик.

Отвечая на призывы Трампа направить военные корабли для патрулирования Ормузского пролива, Мерц добавил: "НАТО – это оборонительный альянс, а не интервенционный".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц призвал как можно скорее остановить войну с Ираном: "Никому не приносит пользы и вредит экономике"

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО