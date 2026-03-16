РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9611 посетитель онлайн
Новости Удары США по Ирану
675 21

Война США с Ираном может закончиться только политическим урегулированием, — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что возможная война США и Израиля против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление главы немецкого правительства приводит AP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Иране

Мерц подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке нельзя решить военным путем.

"Заставить страну подчиниться с помощью бомбардировок, скорее всего, не является правильным подходом к созданию демократического правительства в Иране. Военного решения здесь не будет", — сказал политик.

Отвечая на призывы Трампа направить военные корабли для патрулирования Ормузского пролива, Мерц добавил: "НАТО – это оборонительный альянс, а не интервенционный".

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Иран (2496) США (18813) Фридрих Мерц (389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
+2
показать весь комментарий
+1
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСЕН ПЕНЬ

- 90 млн населення
- за площею 2 України
- мусульмани
- режиму 50 років

Тут треба було або 1 млн піхоти вторнення, або лояльні елементи всередині країни. Та після таких бомбардувань лояльних США майже не буде
показать весь комментарий
16.03.2026 21:00 Ответить
Задача мінімум, позбавити Іран можливості гадити і загрожувати Ізраїлю ядерним ударом.
І ця задача виконується успішно
показать весь комментарий
16.03.2026 21:03 Ответить
згiдно вiдповiдно шо там шо тут вiйськовим шляхом не вирiшиться питання. Тому згоден.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:04 Ответить
ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ між Іраном і Україною. Іран і США не постави ціллю знищити етнос, мову, культуру чи викрадати дітей, картини і цінності - там просто невеличка розбірка така собі - ТЬФУ, плюнути і розтерти

А РФ побудувала ВСЮ ІДЕОЛОГІЮ на тому що

- Україна їх "ісконная земля"
- Ужгород їх бо "город" - так так так - це мені уже казали не раз за рік
- українська мова має бути знищена повністю
- українці мають зникнути взагалі

і тд

і ми ніколи ен погодимся з їх умовами бо це смерть, а вони ніколи не скажуть скоїм 140 млн що "забудьте чим ми вас пічкали 30 років з садика - все туфта"
показать весь комментарий
16.03.2026 21:24 Ответить
Мерц увімкнув тролля
показать весь комментарий
16.03.2026 21:02 Ответить
Ну так!. Тицяє мордою в "українську кризу" 😁, яку мирно розрулюють Кушнер і Вітьков.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:14 Ответить
«Когда лидеры G7 в среду упрашивали Трампа не ослаблять санкции против России, что сделал Трамп? Ну вот. Здесь либо взаимное уважение и учёт интересов друг друга. Либо любимая игра Трампа в карты - у кого больше. А у Европы сейчас карт точно не меньше, чем во время последнего наскока Трампа на Гренландию в январе»(С). Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-uhrozhaet-nato-y-kytayu-yz-za-sytuatsyy-v-ormuzskom-prolyve/
показать весь комментарий
16.03.2026 21:02 Ответить
тут гигикали на форумі, що вся верхівка ірану ліквідована, і буде "як у венесуелі".

а по факту:

- трамп обісрався і не може нічого вдіяти, окрім як тягнути час,
- поки тягне час - ціни на нафту високі,
- навіть без ппо і з роздовбаною інфраструктурою, іран відчув слабкість трампа і вимагає собі умов, кращих ніж до початку війни.

А мерц, здається, так і не зрозумів, в якій патовій жопі трамп. Хтось - та має капітулювати.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:03 Ответить
Після "Трамп обісрався" можна не читати, тому що обісрався він лише в вологих фантазіях місцевих довбойобів.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:05 Ответить
Все він зрозумів.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:07 Ответить
А росію він при цьому думає перемогти ?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:04 Ответить
Альооо а дє ВІТЬОК з Зятьком? Розкуручують діл з братами Трампами на вкладання акцій в дронну прромисловість за технологіями українців?
показать весь комментарий
16.03.2026 21:04 Ответить
Дипломатія яка приводить до зміни ворожого режиму? Ну мабуть це частково спрацювало, коли совок обклали санкціями з усіх боків, та й то процесс демілітаризації та денацифікації тільки но увійшов у активну фазу.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:09 Ответить
Та не треба Трампу міняти уряд, це програма максимум в яку ніхто не сильно вірить. Головна ціль вирвати в божевільних фанатиків здатність бути регіональною загрозою. Це програма мінімум, яку успішно виконуеться.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:28 Ответить
Думаю спочатку США повинні поступитись своїми військовими базами на близькому сході а потім можливо говорити про припинення вогню та гарантії безпеки. Між Трампом та Хаменні дуже велика неприязнь вони ненавидять один одного тому так складно скласти угоду. Але ми дамо Ірану два тижні вони хочуть миру але Трамп немає карт тому він мусе іди на територіальні уступки заради миру.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:11 Ответить
Вітькоф казав що аятола за ПІС ДІЛ.Трамп не хоче миру.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:20 Ответить
Геніально.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:21 Ответить
Пусть Трампон ещё популяет по Ирану, как раз до осенних выборов.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:12 Ответить
А європка побіжить за нафтою до росії за цей час
показать весь комментарий
16.03.2026 21:26 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 21:28 Ответить
 
 