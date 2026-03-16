Война США с Ираном может закончиться только политическим урегулированием, — Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что возможная война США и Израиля против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление главы немецкого правительства приводит AP.
Мерц подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке нельзя решить военным путем.
"Заставить страну подчиниться с помощью бомбардировок, скорее всего, не является правильным подходом к созданию демократического правительства в Иране. Военного решения здесь не будет", — сказал политик.
Отвечая на призывы Трампа направить военные корабли для патрулирования Ормузского пролива, Мерц добавил: "НАТО – это оборонительный альянс, а не интервенционный".
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
- 90 млн населення
- за площею 2 України
- мусульмани
- режиму 50 років
Тут треба було або 1 млн піхоти вторнення, або лояльні елементи всередині країни. Та після таких бомбардувань лояльних США майже не буде
І ця задача виконується успішно
А РФ побудувала ВСЮ ІДЕОЛОГІЮ на тому що
- Україна їх "ісконная земля"
- Ужгород їх бо "город" - так так так - це мені уже казали не раз за рік
- українська мова має бути знищена повністю
- українці мають зникнути взагалі
і тд
і ми ніколи ен погодимся з їх умовами бо це смерть, а вони ніколи не скажуть скоїм 140 млн що "забудьте чим ми вас пічкали 30 років з садика - все туфта"
а по факту:
- трамп обісрався і не може нічого вдіяти, окрім як тягнути час,
- поки тягне час - ціни на нафту високі,
- навіть без ппо і з роздовбаною інфраструктурою, іран відчув слабкість трампа і вимагає собі умов, кращих ніж до початку війни.
А мерц, здається, так і не зрозумів, в якій патовій жопі трамп. Хтось - та має капітулювати.