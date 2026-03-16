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Новости Видео Атака беспилотников
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Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

В сети появились кадры масштабного пожара в международном аэропорту Дубая после атаки беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 16 марта иранский дрон попал в один из топливных резервуаров на территории аэропорта.

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Вследствие удара вспыхнул сильный пожар.

Из-за инцидента полеты в аэропорту временно приостановили, сообщает New York Post.

Отмечается, что это уже третья атака на аэропорт Дубая с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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аэропорт (1512) беспилотник (5357) Дубай (70) Иран (3010) атака (1612)
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Топ комментарии
+30
Мабуть в цьіх дронах майже всі комплектуючи придбані, як для рушників так і для парашників, фірмою-прокладкою шо знаходится в Дубаі і яка купувала все це для місцевого сельгоспгосподарства, а потім опа і раптово вони опинились в Ірані та на Параші. Ось такий нежданчик.
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16.03.2026 19:07 Ответить
+20
Не страшно, то всього один дрон із 5% вцілілих, які Пентагон ще не знищив 🤔
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16.03.2026 19:05 Ответить
+16
1) Це братушки араби.
2) Їм можна.
3) Винуватий Ізраїль...
3,5) ... і трохи - Порошенко.
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16.03.2026 19:07 Ответить

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