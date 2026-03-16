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Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО
В сети появились кадры масштабного пожара в международном аэропорту Дубая после атаки беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 16 марта иранский дрон попал в один из топливных резервуаров на территории аэропорта.
Вследствие удара вспыхнул сильный пожар.
Из-за инцидента полеты в аэропорту временно приостановили, сообщает New York Post.
Отмечается, что это уже третья атака на аэропорт Дубая с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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2) Їм можна.
3) Винуватий Ізраїль...
3,5) ... і трохи - Порошенко.