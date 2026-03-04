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Иранский дрон-камикадзе попал в консульство США в Дубае. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой видно атаку иранского дрона-камикадзе на консульство США в Дубае.

Местные СМИ отмечают, что удар был нанесен по крыше здания, однако информации о погибших или раненых сотрудниках не поступало, сообщает Цензор.НЕТ.

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На видео видно, как после попадания беспилотника над зданием поднимается дым.

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беспилотник (5300) Дубай (70) Иран (2966) консульство (469) США (29528) атака (1554)
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Топ комментарии
+40
Просто потрібно з Іраном сісти за стіл перемовин і підписати мірну угоду. А також піти на територіальні поступки і віддати Дубай Ірану заради сталого міру.
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04.03.2026 00:00 Ответить
+32
Якби Трамп був президентом такого б не трапилось.
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04.03.2026 00:04 Ответить
+18
ну тепер нового аятоллу на аляску запросить. і червону доріжку йому постелять. ьудуть дружить країнами!
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04.03.2026 00:16 Ответить
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Нууу, влучив він туди зовсім не вирадково - абр ьолково вели, або грамотно запрограмували. Українська ППО, якби мала ті засоби, шо є там, такого б точно не пропустила.
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03.03.2026 23:57 Ответить
Якби Трамп був президентом такого б не трапилось.
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04.03.2026 00:04 Ответить
Так там сотні збивають.
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04.03.2026 00:11 Ответить
Я ж наголосив на їхні можливості, які більші за українські. До речі, у нас теж збивають майже по півтисячі.
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04.03.2026 00:26 Ответить
Не кожного дня.І нам купу надали ппо і різних припасів не менше ніж в них, якшо брати загальну кількістьі.І з кулеметами їздять,бо в нас воєнний стан.В них же з кулеметами не їздять.
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04.03.2026 00:35 Ответить
Там помтачання трьохрівневе - купують у Штатів власні уряди, як правило не те, що вже застаріло, а новітнє, виробляють своє і окрім того є райновіші засоби на америкчнських базах. Нам про таке мріяти лише можна. Тим паче, що Ізрахль, який є лідером з виробництва засобів ППО Україні ті засоби не продавав, не те, що дарував, а саудитам наприклад продавав.
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04.03.2026 00:42 Ответить
Там збивають понад 100 балістичних ракет за раз.
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04.03.2026 00:52 Ответить
Правильно. Мають чим. Там лише дві АУГ зі своїми надпотужними ППО, а також ППО американських баз і ППО місцевих армій. Невже ви думаєте, яаби в Україні було стільки засобів, то у нас збивали б менше? Рівняєте Божий дар з яєчнею.
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04.03.2026 00:58 Ответить
Сотні років вирощували шпигунів, створювали таємні товариства, відточували методи. 80 років будували ЦРУ, Моссад і Мі-6. А маємо те що маємо. Перший ліпший бородатий коханець кіз вводить с Гугл Мапс координати в польотний контролер з Китаю за 20 баксів і вуаля. Прилетіли!
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04.03.2026 00:12 Ответить
Ірано-російський дрон-камікадзе Шахед-Герань.
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03.03.2026 23:58 Ответить
Просто потрібно з Іраном сісти за стіл перемовин і підписати мірну угоду. А також піти на територіальні поступки і віддати Дубай Ірану заради сталого міру.
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04.03.2026 00:00 Ответить
Ископаемые Дубая забыли).
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04.03.2026 00:07 Ответить
трампу ще не сказали, що там повно рідкоземельних металів.
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04.03.2026 01:35 Ответить
цікаво як виступали іранські спортсмени на олімпіаді
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04.03.2026 02:21 Ответить
а якщо дубаї відмовляться, припинити їм постачання зброї і розвідданих
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04.03.2026 02:22 Ответить
ну тепер нового аятоллу на аляску запросить. і червону доріжку йому постелять. ьудуть дружить країнами!
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04.03.2026 00:16 Ответить
В Дубаї кацапні безліч,а це ж одні навідники і коректувальники.
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04.03.2026 00:22 Ответить
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04.03.2026 00:34 Ответить
Оригинальный дубайский шоколад бренда Fix Dessert Chocolatier в Дубае стоит около 68,25 AED (примерно $18,5-19) за плитку весом около 200 г.
17 дирхам = 4,7 $

подделка , цеж не яйця
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04.03.2026 09:21 Ответить
17 дихрам - це біля 200 гривень.
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04.03.2026 11:31 Ответить
CRPA на Шахеді мабуть така, як на Герані, на 16 елементів російського виробництва або Китай.
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04.03.2026 00:40 Ответить
Пам'ятаете, як нам розповідали , що війна в Україні закінчиться через два -три тижня, потім в серпні 2002... Ось так і зараз розповідають про війну в Іраку.
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04.03.2026 00:55 Ответить
цікаво що ніде у новинах не проскакувала новина про удари по заводу HESA (32°54'35.4"N 51°33'12.3"E) у Шахіншехрі, який вироблє "шахеди" тисячами.
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04.03.2026 01:42 Ответить
 
 