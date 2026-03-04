Иранский дрон-камикадзе попал в консульство США в Дубае. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой видно атаку иранского дрона-камикадзе на консульство США в Дубае.
Местные СМИ отмечают, что удар был нанесен по крыше здания, однако информации о погибших или раненых сотрудниках не поступало, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как после попадания беспилотника над зданием поднимается дым.
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+40 ALEX SUROVV #593022
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17 дирхам = 4,7 $
подделка , цеж не яйця