Іранський дрон-камікадзе влучив у консульство США в Дубаї. ВIДЕО
У мережі з’явився відеозапис, на якому видно атаку іранського дрона-камікадзе на консульство США в Дубаї.
Місцеві ЗМІ зазначають, що удар був у дах будівлі, однак інформації про загиблих чи поранених співробітників не надходило, повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, як після влучання безпілотника здіймається дим над будівлею.
Топ коментарі
+40 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар04.03.2026 00:00 Відповісти Посилання
+32 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар04.03.2026 00:04 Відповісти Посилання
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар04.03.2026 00:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
17 дирхам = 4,7 $
подделка , цеж не яйця