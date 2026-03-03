Іранський дрон-камікадзе влучив у консульство США в Дубаї. ВIДЕО

У мережі з’явився відеозапис, на якому видно атаку іранського дрона-камікадзе на консульство США в Дубаї.

Місцеві ЗМІ зазначають, що удар був у дах будівлі, однак інформації про загиблих чи поранених співробітників не надходило, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На відео видно, як після влучання безпілотника здіймається дим над будівлею.

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