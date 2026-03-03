Війна в Ірані може уповільнити вступ України до ЄС, - Politico

Європейський союз відтермінував заплановану зустріч з українськими чиновниками через ескалацію конфлікту в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico, де зазначено, що на Кіпрі мали надати Україні деталі наступних кроків для членства у блоці.

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Київ уже відчув перший вплив операції США та Ізраїлю проти Ірану, після того як іранський дрон атакував британську авіабазу на Кіпрі. Зустріч, що мала відбутися цього тижня, була відкладена. Це стало черговим розчаруванням для української сторони.

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Вплив на переговори про вступ України до ЄС

Затримка зустрічі вплинула на планування переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Брюссель мав надати решту документів та деталей, необхідних для виконання вимог ЄС, але через загрозу безпеці процес довелося перенести.

"Ця ситуація створює додаткові складнощі для України, адже кожна затримка уповільнює шлях до членства у ЄС", - зазначив європейський дипломат.

Крім того, Київ стикається з іншими викликами, включно із невдалою процедурою надання кредиту на €90 млрд від Євросоюзу. Усе це створює додатковий тиск на українську владу та її міжнародну позицію, - пише видання.

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Подальші кроки та очікування

Брюссель планує перенести зустріч і передати Україні необхідні файли для якнайшвидшого ведення переговорів щодо вступу до ЄС. Українські чиновники сподіваються, що це допоможе компенсувати затримки та пришвидшити виконання вимог Євросоюзу.

Водночас експерти зазначають, що військові конфлікти в регіоні, включно з Іраном, можуть впливати на дипломатичні графіки та міжнародні плани, зокрема щодо розширення ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

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