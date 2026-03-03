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Новини Вступ України до ЄС
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Війна в Ірані може уповільнити вступ України до ЄС, - Politico

Війна в Ірані може вплинути на переговори про вступ України до ЄС

Європейський союз відтермінував заплановану зустріч з українськими чиновниками через ескалацію конфлікту в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico, де зазначено, що на Кіпрі мали надати Україні деталі наступних кроків для членства у блоці.

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Київ уже відчув перший вплив операції США та Ізраїлю проти Ірану, після того як іранський дрон атакував британську авіабазу на Кіпрі. Зустріч, що мала відбутися цього тижня, була відкладена. Це стало черговим розчаруванням для української сторони.

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Вплив на переговори про вступ України до ЄС

Затримка зустрічі вплинула на планування переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Брюссель мав надати решту документів та деталей, необхідних для виконання вимог ЄС, але через загрозу безпеці процес довелося перенести.

"Ця ситуація створює додаткові складнощі для України, адже кожна затримка уповільнює шлях до членства у ЄС", - зазначив європейський дипломат.

Крім того, Київ стикається з іншими викликами, включно із невдалою процедурою надання кредиту на €90 млрд від Євросоюзу. Усе це створює додатковий тиск на українську владу та її міжнародну позицію, - пише видання. 

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Подальші кроки та очікування

Брюссель планує перенести зустріч і передати Україні необхідні файли для якнайшвидшого ведення переговорів щодо вступу до ЄС. Українські чиновники сподіваються, що це допоможе компенсувати затримки та пришвидшити виконання вимог Євросоюзу.

Водночас експерти зазначають, що військові конфлікти в регіоні, включно з Іраном, можуть впливати на дипломатичні графіки та міжнародні плани, зокрема щодо розширення ЄС.

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Іран (3474) Кіпр (260) Євросоюз (15200)
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Топ коментарі
+11
А це ще там до чого ?
Схоже - вони лише привід шукають ...
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03.03.2026 20:43 Відповісти
+11
А ще температура льодовиків і плями на сонці.
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03.03.2026 20:44 Відповісти
+8
Від Орбана з Фіцо залежить кредитування України, від Ірану - вступ до ЄС... А від КНДР буде залежати "вступ до НАТО"?)
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03.03.2026 20:54 Відповісти
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Я бачу тут велике збіговисько любителів Аятол та режиму ісламістів ...союзників пуйла🤣🤣🤣🤣
якби Навіть Трамп бомбив Москву то деякі ідіоти і за це б його кляли🤣🤣
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03.03.2026 20:42 Відповісти
Причому ж недавно хотіли ударів по Ірану.
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03.03.2026 21:05 Відповісти
Виродки
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03.03.2026 21:30 Відповісти
А це ще там до чого ?
Схоже - вони лише привід шукають ...
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03.03.2026 20:43 Відповісти
А ще температура льодовиків і плями на сонці.
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03.03.2026 20:44 Відповісти
Ще років на 30 відкладеться вступ 🤣🤣🤣🤣
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03.03.2026 20:44 Відповісти
Від Орбана з Фіцо залежить кредитування України, від Ірану - вступ до ЄС... А від КНДР буде залежати "вступ до НАТО"?)
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03.03.2026 20:54 Відповісти
Як нафтобариги. Будь які події ускладнюють рішення, або підняття цін...
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03.03.2026 21:02 Відповісти
Фуйня... уповільнити вступ до ЄС може і робить Зеленський!!!
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03.03.2026 21:03 Відповісти
🤡
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03.03.2026 21:07 Відповісти
Головна перепона - це зільона влада...
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03.03.2026 21:09 Відповісти
До цього були інші а результат той же
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03.03.2026 21:26 Відповісти
А ещё засуха в Египте и наводнение в Индонезии тоже могут внести свою негативную лепту в торможении процесса вступления в ЕС. Сама природа против нас)
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03.03.2026 22:19 Відповісти
це навіть несмішно
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04.03.2026 02:51 Відповісти
 
 