Віцепрем’єр-міністр Качка керуватиме процесом вступу України до ЄС
Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Європейським Союзом щодо вступу.
Головним перемовником призначено віцепрем’єр-міністра Тараса Качку. Про це мовиться в указі глави держави від 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
До складу делегації увійшли близько двадцяти представників міністерств та інших державних органів.
Без конкретних дат
Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до ЄС.
"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", - додала фон дер Ляєн.
На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.
Інші заяви євродипломатів щодо вступу України в ЄС
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу. Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії.
- Про те, що країни-члени ЄС поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку заявляла і глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".
Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що хоче почути від лідерів Європи конкретну дату вступу України до Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=87cm8i9K8qk&t=606s
!
Чтобы Украина вступила в ЕС. нужно предварительное согласие всех членов. Венгрия против. Если все согласятся тогда Украина будет с каждой страной договариваться конкретно. Тут все могут вспомнить все свои притензии и обиды. Сейчас все остановлено. Остальной ЕС предлагает, пока Венгрия не дает согласие пусть Украина договаривается с остальными, кто за. Но для этого нужно изменить правила вступления. Но их изменить невозможно, так как многие страны, в т.ч и Венгрия, против изменения правил.
Популярно, дело обстоит так.
Прізвище
Качка (та варіант Качко) має українське та слов'янське походження, найчастіше утворене від назви птиці або прізвиська, що означає каченя (на Лемківщині). В Україні це прізвище поширене, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Волинській областях, а також відоме серед українських євреїв.
Післявоєнну розруху чи диктатуру ОП який дурак до себе прийме ??