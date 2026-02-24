Віцепрем’єр-міністр Качка керуватиме процесом вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Європейським Союзом щодо вступу.

Головним перемовником призначено віцепрем’єр-міністра Тараса Качку. Про це мовиться в указі глави держави від 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До складу делегації увійшли близько двадцяти представників міністерств та інших державних органів.

Без конкретних дат

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до ЄС.

"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", - додала фон дер Ляєн.

На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує відкриття трьох кластерів переговорів про вступ до ЄС, - Стефанчук

Інші заяви євродипломатів щодо вступу України в ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу. Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії.

Про те, що країни-члени ЄС поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку заявляла і глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що хоче почути від лідерів Європи конкретну дату вступу України до Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Європарламенту підписала документи про кредит для України на 90 мільярдів євро