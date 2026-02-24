УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7662 відвідувача онлайн
Новини Вступ України до ЄС
2 865 32

Віцепрем’єр-міністр Качка керуватиме процесом вступу України до ЄС

Тарас Качка відповідатиме за переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації для переговорів із Європейським Союзом щодо вступу.

Головним перемовником призначено віцепрем’єр-міністра Тараса Качку. Про це мовиться в указі глави держави від 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До складу делегації увійшли близько двадцяти представників міністерств та інших державних органів.

Без конкретних дат 

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до ЄС.

"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", - додала фон дер Ляєн.

На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує відкриття трьох кластерів переговорів про вступ до ЄС, - Стефанчук

Інші заяви євродипломатів щодо вступу України в ЄС

  • Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу. Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії.
  • Про те, що країни-члени ЄС поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку заявляла і глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що хоче почути від лідерів Європи конкретну дату вступу України до Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Європарламенту підписала документи про кредит для України на 90 мільярдів євро

Автор: 

вступ (48) Євросоюз (15153) Качка Тарас (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
по їбалу видно що накеруе собі віллу в іспанії

!
показати весь коментар
24.02.2026 19:10 Відповісти
+10
Яке ЄС при зеленому мудаку!?
показати весь коментар
24.02.2026 19:10 Відповісти
+4
Хороша качка, але треба щось робити з законодавством, без реформ нічого не буде
показати весь коментар
24.02.2026 19:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороша качка, але треба щось робити з законодавством, без реформ нічого не буде
показати весь коментар
24.02.2026 19:07 Відповісти
Може качур ?
показати весь коментар
24.02.2026 19:24 Відповісти
на морді великими літерами - Не бачити ЄС як своїх вух
показати весь коментар
24.02.2026 21:33 Відповісти
Качка чи Утка - тут потрібно уточнення! Якось не "по схемі"....
показати весь коментар
24.02.2026 19:07 Відповісти
Качман, Уткіч, та хоч Дакштейн. Єдина умова - аби в родичах були пернаті з країни лайняних пєтухів.
показати весь коментар
24.02.2026 19:21 Відповісти
кульгава качка. отак Україна буде і в ЄС.
показати весь коментар
24.02.2026 19:08 Відповісти
Нехай качка подивиться про 2 кроки вступу до ЄС:
https://www.youtube.com/watch?v=87cm8i9K8qk&t=606s
показати весь коментар
24.02.2026 19:10 Відповісти
по їбалу видно що накеруе собі віллу в іспанії

!
показати весь коментар
24.02.2026 19:10 Відповісти
,,, мівіна дає свої нгативні наслідки - голодування в бункері разом із верхівкою!!!
показати весь коментар
24.02.2026 19:11 Відповісти
його зовнішність, дійсно, трохи не того, коли його призначили, та ще й бекграунд в нього не дуже, я був злий. Але цей чувак доволі таки розумний та дієвий, на тлі "зеленої" команди...
показати весь коментар
24.02.2026 19:23 Відповісти
Сподіватимемось
показати весь коментар
24.02.2026 19:28 Відповісти
Про кластеры не забудьте.
Чтобы Украина вступила в ЕС. нужно предварительное согласие всех членов. Венгрия против. Если все согласятся тогда Украина будет с каждой страной договариваться конкретно. Тут все могут вспомнить все свои притензии и обиды. Сейчас все остановлено. Остальной ЕС предлагает, пока Венгрия не дает согласие пусть Украина договаривается с остальными, кто за. Но для этого нужно изменить правила вступления. Но их изменить невозможно, так как многие страны, в т.ч и Венгрия, против изменения правил.
Популярно, дело обстоит так.
показати весь коментар
24.02.2026 21:13 Відповісти
Щодо Угорщини ... почекаємо як там пройдуть вибори.
показати весь коментар
24.02.2026 21:29 Відповісти
Яке ЄС при зеленому мудаку!?
показати весь коментар
24.02.2026 19:10 Відповісти
Качка?
показати весь коментар
24.02.2026 19:15 Відповісти
*****, пора покупать большой монитор, в старый грызла наших министров уже не помещаются. Могу ошибаться, но интеллект у него как у курки.
показати весь коментар
24.02.2026 19:16 Відповісти
Це цілий кабанчик, а не качка. Де вони таких спортсменів беруть!?
показати весь коментар
24.02.2026 19:18 Відповісти
Зелена "качка" ,може хіба що керувати блокування вступу України в ЄС
показати весь коментар
24.02.2026 19:23 Відповісти
треба, щоб і в Україні таке було, бо надто багато тут білих дітей народжується
показати весь коментар
24.02.2026 19:25 Відповісти
Огляд від ШІ

Прізвище
Качка (та варіант Качко) має українське та слов'янське походження, найчастіше утворене від назви птиці або прізвиська, що означає каченя (на Лемківщині). В Україні це прізвище поширене, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Волинській областях, а також відоме серед українських євреїв.
показати весь коментар
24.02.2026 19:27 Відповісти
Який ЗЕвіценрем'єрміністр - такий і "вступ" буде!
показати весь коментар
24.02.2026 19:45 Відповісти
Україна тепер впевнена у своєму майбутньому.
показати весь коментар
24.02.2026 19:48 Відповісти
Не треба одружуватися доки наречена не вийде з коми.
показати весь коментар
24.02.2026 19:52 Відповісти
Цікаво! А коли відкривається мисливський сезон на водноплаваючих...?
показати весь коментар
24.02.2026 20:09 Відповісти
С такой ...лицом только в мавзолей в очереди уместно стоять,кто то умышленно подбирает подобные кадры
показати весь коментар
24.02.2026 21:56 Відповісти
Який вступ?
Післявоєнну розруху чи диктатуру ОП який дурак до себе прийме ??
показати весь коментар
24.02.2026 22:51 Відповісти
Спочатку скальп Зеленського прибити до дверей ОП, а потім вже ЄС.
показати весь коментар
24.02.2026 22:55 Відповісти
Поправочка. Українці давно в Європі, а вот представники уряду з такими "пачками" роблять все - щоб можно було ряху жерти і надалі.
показати весь коментар
24.02.2026 23:05 Відповісти
******** прям типичного хабарника)
показати весь коментар
24.02.2026 23:12 Відповісти
Черговий хохотун від гопоти.
показати весь коментар
25.02.2026 05:15 Відповісти
А чо не Курка? Качка вже досягла європейського життя, судячи з фото...
показати весь коментар
25.02.2026 07:19 Відповісти
 
 