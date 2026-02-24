Вице-премьер-министр Качка будет руководить процессом вступления Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Европейским Союзом о вступлении.
Главным переговорщиком назначен вице-премьер-министр Тарас Качка. Об этом говорится в указе главы государства от 24 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
В состав делегации вошли около двадцати представителей министерств и других государственных органов.
Без конкретных дат
Между тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в ЕС.
"Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели абсолютно очевидна", - добавила фон дер Ляйен.
На вопрос журналистов о том, возможно ли вступление Украины в Евросоюз до 2027 года, глава Еврокомиссии заявила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.
Другие заявления евродипломатов о вступлении Украины в ЕС
- Президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции в Осло заявил, что Европейский Союз продолжает работать над вступлением Украины в блок, однако пока нет четкой даты завершения этого процесса. Такое его заявление прозвучало во время визита в Норвегию.
- О том, что страны-члены ЕС пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявляла и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда топ-дипломат отметила, что впереди много работы, однако приоритетом и насущной необходимостью остается движение вперед, чтобы показать, что "Украина - это часть Европы".
Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что хочет услышать от лидеров Европы конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.
