РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7864 посетителя онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
2 442 32

Вице-премьер-министр Качка будет руководить процессом вступления Украины в ЕС

Тарас Качка будет отвечать за переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Европейским Союзом о вступлении.

Главным переговорщиком назначен вице-премьер-министр Тарас Качка. Об этом говорится в указе главы государства от 24 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В состав делегации вошли около двадцати представителей министерств и других государственных органов.

Без конкретных дат 

Между тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в ЕС.

"Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели абсолютно очевидна", - добавила фон дер Ляйен.

На вопрос журналистов о том, возможно ли вступление Украины в Евросоюз до 2027 года, глава Еврокомиссии заявила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает открытия трех кластеров переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанчук

Другие заявления евродипломатов о вступлении Украины в ЕС

  • Президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции в Осло заявил, что Европейский Союз продолжает работать над вступлением Украины в блок, однако пока нет четкой даты завершения этого процесса. Такое его заявление прозвучало во время визита в Норвегию.
  • О том, что страны-члены ЕС пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявляла и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда топ-дипломат отметила, что впереди много работы, однако приоритетом и насущной необходимостью остается движение вперед, чтобы показать, что "Украина - это часть Европы".

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что хочет услышать от лидеров Европы конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Европарламента подписала документы о кредите для Украины на 90 миллиардов евро

Автор: 

вступление (8) Евросоюз (2839) Качка Тарас (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
по їбалу видно що накеруе собі віллу в іспанії

!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:10 Ответить
+10
Яке ЄС при зеленому мудаку!?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:10 Ответить
+4
Хороша качка, але треба щось робити з законодавством, без реформ нічого не буде
показать весь комментарий
24.02.2026 19:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороша качка, але треба щось робити з законодавством, без реформ нічого не буде
показать весь комментарий
24.02.2026 19:07 Ответить
Може качур ?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:24 Ответить
на морді великими літерами - Не бачити ЄС як своїх вух
показать весь комментарий
24.02.2026 21:33 Ответить
Качка чи Утка - тут потрібно уточнення! Якось не "по схемі"....
показать весь комментарий
24.02.2026 19:07 Ответить
Качман, Уткіч, та хоч Дакштейн. Єдина умова - аби в родичах були пернаті з країни лайняних пєтухів.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:21 Ответить
кульгава качка. отак Україна буде і в ЄС.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:08 Ответить
Нехай качка подивиться про 2 кроки вступу до ЄС:
https://www.youtube.com/watch?v=87cm8i9K8qk&t=606s
показать весь комментарий
24.02.2026 19:10 Ответить
по їбалу видно що накеруе собі віллу в іспанії

!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:10 Ответить
,,, мівіна дає свої нгативні наслідки - голодування в бункері разом із верхівкою!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:11 Ответить
його зовнішність, дійсно, трохи не того, коли його призначили, та ще й бекграунд в нього не дуже, я був злий. Але цей чувак доволі таки розумний та дієвий, на тлі "зеленої" команди...
показать весь комментарий
24.02.2026 19:23 Ответить
Сподіватимемось
показать весь комментарий
24.02.2026 19:28 Ответить
Про кластеры не забудьте.
Чтобы Украина вступила в ЕС. нужно предварительное согласие всех членов. Венгрия против. Если все согласятся тогда Украина будет с каждой страной договариваться конкретно. Тут все могут вспомнить все свои притензии и обиды. Сейчас все остановлено. Остальной ЕС предлагает, пока Венгрия не дает согласие пусть Украина договаривается с остальными, кто за. Но для этого нужно изменить правила вступления. Но их изменить невозможно, так как многие страны, в т.ч и Венгрия, против изменения правил.
Популярно, дело обстоит так.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:13 Ответить
Щодо Угорщини ... почекаємо як там пройдуть вибори.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:29 Ответить
Яке ЄС при зеленому мудаку!?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:10 Ответить
Качка?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:15 Ответить
*****, пора покупать большой монитор, в старый грызла наших министров уже не помещаются. Могу ошибаться, но интеллект у него как у курки.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:16 Ответить
Це цілий кабанчик, а не качка. Де вони таких спортсменів беруть!?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:18 Ответить
Зелена "качка" ,може хіба що керувати блокування вступу України в ЄС
показать весь комментарий
24.02.2026 19:23 Ответить
треба, щоб і в Україні таке було, бо надто багато тут білих дітей народжується
показать весь комментарий
24.02.2026 19:25 Ответить
Огляд від ШІ

Прізвище
Качка (та варіант Качко) має українське та слов'янське походження, найчастіше утворене від назви птиці або прізвиська, що означає каченя (на Лемківщині). В Україні це прізвище поширене, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Волинській областях, а також відоме серед українських євреїв.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:27 Ответить
Який ЗЕвіценрем'єрміністр - такий і "вступ" буде!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:45 Ответить
Україна тепер впевнена у своєму майбутньому.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:48 Ответить
Не треба одружуватися доки наречена не вийде з коми.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:52 Ответить
Цікаво! А коли відкривається мисливський сезон на водноплаваючих...?
показать весь комментарий
24.02.2026 20:09 Ответить
С такой ...лицом только в мавзолей в очереди уместно стоять,кто то умышленно подбирает подобные кадры
показать весь комментарий
24.02.2026 21:56 Ответить
Який вступ?
Післявоєнну розруху чи диктатуру ОП який дурак до себе прийме ??
показать весь комментарий
24.02.2026 22:51 Ответить
Спочатку скальп Зеленського прибити до дверей ОП, а потім вже ЄС.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:55 Ответить
Поправочка. Українці давно в Європі, а вот представники уряду з такими "пачками" роблять все - щоб можно було ряху жерти і надалі.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:05 Ответить
******** прям типичного хабарника)
показать весь комментарий
24.02.2026 23:12 Ответить
Черговий хохотун від гопоти.
показать весь комментарий
25.02.2026 05:15 Ответить
А чо не Курка? Качка вже досягла європейського життя, судячи з фото...
показать весь комментарий
25.02.2026 07:19 Ответить
 
 