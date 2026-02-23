РУС
Новости Вступление Украины в ЕС
409 9

Украина ожидает открытия трех кластеров переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанчук

председатель ВР Стефанчук

Украина приближается к новому этапу евроинтеграции — открытие трех переговорных кластеров с ЕС может стать важным политическим сигналом поддержки реформ и устойчивости государства в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Ожидаем открытия трех переговорных кластеров на пути Украины к членству в Европейском Союзе — это будет важным сигналом доверия к нашим реформам и устойчивости государства в условиях войны. Об этом шла речь во время встречи в Верховной Раде с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом", — написал Стефанчук.

По словам спикера ВР, он проинформировал Кос и Кубилюса о ситуации с безопасностью, в частности, о продолжении Россией массированных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, что в очередной раз доказывает ее нежелание мира и пренебрежение международным правом.

Стефанчук подчеркнул, что критически важными остаются дальнейшая поддержка Украины, усиление санкционного давления и противодействие его обходу.

"Отдельное внимание уделили дальнейшему продвижению евроинтеграции, реформам и подготовке к восстановлению страны. Украина уже сегодня вносит вклад в новую европейскую архитектуру безопасности, имея уникальный опыт противодействия агрессии. Мы готовимся к восстановлению сильной, демократической и процветающей Украины — вместе с европейскими партнерами", - отметил Стефанчук.

Автор: 

Евросоюз (2829) Стефанчук Руслан (130)
Не не візьмуть нас із таким "обличчям"...
Мівіну потрібно не вживати - від слова "взагалі"
показать весь комментарий
23.02.2026 15:55 Ответить
Яка огидна свиня.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:56 Ответить
стефанчук, це ти?
показать весь комментарий
23.02.2026 17:08 Ответить
Під цим кластером вже стілець тріщить
показать весь комментарий
23.02.2026 15:56 Ответить
"зелена" корупція ставит хрест на всіх "зелених кластерах"
показать весь комментарий
23.02.2026 16:00 Ответить
каливан, ікона сьогоднішнього керівництва україни!
тупа некрасива істота!
до речі!
друга людина в україні! за конституцією.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:13 Ответить
Мабуть Стефанчук вже вирішив, як домовитися з Орбаном та Фіцо? Якщо ні, то, скоріш за все, ми бачимо чистий потік несвідомого.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:15 Ответить
Українці чуєте слово кластер знайте вас найобують
показать весь комментарий
23.02.2026 16:31 Ответить
Лише модні слова.
Три кластери балаканини!! Яких досягнень вам ще не вистачає
показать весь комментарий
23.02.2026 18:53 Ответить
 
 