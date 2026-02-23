Украина ожидает открытия трех кластеров переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанчук

Украина приближается к новому этапу евроинтеграции — открытие трех переговорных кластеров с ЕС может стать важным политическим сигналом поддержки реформ и устойчивости государства в условиях войны.

"Ожидаем открытия трех переговорных кластеров на пути Украины к членству в Европейском Союзе — это будет важным сигналом доверия к нашим реформам и устойчивости государства в условиях войны. Об этом шла речь во время встречи в Верховной Раде с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом", — написал Стефанчук.

По словам спикера ВР, он проинформировал Кос и Кубилюса о ситуации с безопасностью, в частности, о продолжении Россией массированных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, что в очередной раз доказывает ее нежелание мира и пренебрежение международным правом.

Стефанчук подчеркнул, что критически важными остаются дальнейшая поддержка Украины, усиление санкционного давления и противодействие его обходу.

"Отдельное внимание уделили дальнейшему продвижению евроинтеграции, реформам и подготовке к восстановлению страны. Украина уже сегодня вносит вклад в новую европейскую архитектуру безопасности, имея уникальный опыт противодействия агрессии. Мы готовимся к восстановлению сильной, демократической и процветающей Украины — вместе с европейскими партнерами", - отметил Стефанчук.