Украина ожидает открытия трех кластеров переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанчук
Украина приближается к новому этапу евроинтеграции — открытие трех переговорных кластеров с ЕС может стать важным политическим сигналом поддержки реформ и устойчивости государства в условиях войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Ожидаем открытия трех переговорных кластеров на пути Украины к членству в Европейском Союзе — это будет важным сигналом доверия к нашим реформам и устойчивости государства в условиях войны. Об этом шла речь во время встречи в Верховной Раде с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом", — написал Стефанчук.
По словам спикера ВР, он проинформировал Кос и Кубилюса о ситуации с безопасностью, в частности, о продолжении Россией массированных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, что в очередной раз доказывает ее нежелание мира и пренебрежение международным правом.
Стефанчук подчеркнул, что критически важными остаются дальнейшая поддержка Украины, усиление санкционного давления и противодействие его обходу.
"Отдельное внимание уделили дальнейшему продвижению евроинтеграции, реформам и подготовке к восстановлению страны. Украина уже сегодня вносит вклад в новую европейскую архитектуру безопасности, имея уникальный опыт противодействия агрессии. Мы готовимся к восстановлению сильной, демократической и процветающей Украины — вместе с европейскими партнерами", - отметил Стефанчук.
